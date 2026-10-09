Arcángel habló sobre su vigencia en la música urbana: “Algo hicimos muy bien, que hay cosas buenas que están pasando dos décadas después”

Arcángel celebra 20 años de carrera con el nuevo álbum Sr. Santos II: Sueños de Grandeza (Foto AP/Félix Márquez)

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A dos décadas de su debut, Arcángel celebra 20 años de carrera con el álbum Sr. Santos II: Sueños de Grandeza y una gira de más de 50 fechas por el continente americano. El músico puertorriqueño repasó su recorrido desde una certeza que, asegura, tuvo desde adolescente: dedicar su vida a la música urbana y contribuir a modificar las reglas de un género que pasó de la marginación a la escena global.

“No quiero ser pedante, pero la realidad es que yo soy bueno en lo que hago”, afirmó el artista en una entrevista con GQ. La frase resume la convicción con la que aborda su trayectoria y explica, en parte, su vigencia en un ambiente musical marcado por cambios acelerados y nuevas tendencias.

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La gira reúne a seguidores de distintas generaciones

La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario es el proyecto de mayor escala en la carrera de Arcángel. La serie de conciertos contempla más de 50 presentaciones y ya registró localidades agotadas en distintos mercados, según detalló el cantante.

Sin embargo, el tamaño de la producción no es el único aspecto que destaca. Para el puertorriqueño, la gira permite medir la permanencia de canciones editadas hace más de una década, que hoy son coreadas por seguidores que crecieron con ellas y por públicos que las descubrieron después de su lanzamiento.

“Algo hicimos muy bien, que hay cosas buenas que están pasando dos décadas después”, sostuvo. La idea de una obra “atemporal” aparece de forma recurrente en su lectura del presente: en un circuito en el que los éxitos pueden cambiar en pocos meses, Arcángel considera que la continuidad de su repertorio representa una señal de conexión con distintas generaciones.

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Arcángel remarcó la importancia de valorar a los pioneros del género urbano frente al éxito económico actual (YouTube)

La carrera del cantante comenzó con una decisión temprana. Antes de consolidarse como figura del género, Austin Agustín Santos, su nombre de nacimiento, imaginaba un futuro fuera de su entorno inmediato. Cuenta que, cuando en su barrio le cuestionaban que permaneciera mirando al vacío, respondía: “Lo que pasa es que tú no ves lo que yo estoy viendo”.

Esa determinación también definió su relación con su madre. Tras terminar la educación básica, optó por no continuar sus estudios ni aceptar un empleo de medio tiempo, pese a la insistencia familiar. Su apuesta era concentrar cada jornada en la música. “Yo voy a dedicarle las 24 horas, los siete días de la semana. Y tú vas a ver que en un año, las cosas van a cambiar”, recordó.

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El reguetón pasó de la marginación a una industria global

La visión de Arcángel sobre el género se formó desde antes de ingresar profesionalmente a la industria. Nacido en Estados Unidos y criado entre ese país y Puerto Rico, tuvo contacto con sonidos anglosajones, jamaiquinos y caribeños. Entre sus referencias menciona a Tego Calderón, Tempo y Don Omar, artistas a los que siguió por sus formas de escribir, rapear y combinar registros.

Según relató a GQ, aquel aprendizaje incluyó la observación de un movimiento que durante los años noventa enfrentó cuestionamientos y restricciones en Puerto Rico. El reguetón todavía no tenía el alcance comercial actual y era asociado principalmente con los barrios, mientras algunos sectores políticos buscaban limitar su difusión.

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El panorama cambió de manera sustancial. “Ahora, se hace mucho más plata que antes”, señaló Arcángel al comparar el presente con los comienzos del género. Para el artista, el crecimiento económico y cultural de la música urbana no debería relegar a quienes enfrentaron el rechazo inicial y abrieron espacios para las generaciones posteriores.

El cantante reconoció el impacto de TikTok en la transformación financiera de los artistas emergentes (Mandatory Credit: Peter Casey-USA TODAY Sports)

“Esta gente fue la que se quemó las manos para que hoy en día puedan aparecer nuevos talentos y hacer millones con lo que cantan”, expresó. Su planteamiento apunta a reconocer el recorrido de los pioneros, sin desconocer que la expansión internacional generó nuevas dinámicas de producción, distribución y consumo.

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El cantante también observa con matices el impacto de plataformas como TikTok, donde fragmentos breves pueden impulsar una canción hasta volverla viral. Aunque admite que no necesariamente comparte todas las lógicas de ese modelo ni la menor exigencia que percibe en algunos sectores del público, reconoce que esas oportunidades pueden transformar la realidad económica de artistas emergentes y de sus familias.

Arcángel mantiene interés por artistas sin reconocimiento

El vínculo de Arcángel con las nuevas generaciones no se limita a evaluar la evolución del mercado. El músico asegura que está dispuesto a colaborar con intérpretes desconocidos si encuentra talento en sus propuestas, sin que la popularidad sea una condición previa.

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El artista afirmó que escucha de manera habitual canciones de creadores sin presencia masiva y que, en ocasiones, detecta en ellos capacidades que superan a las de figuras consolidadas. Esa disposición está ligada a la curiosidad que, según plantea, conservó a lo largo de sus dos décadas de carrera.

Consultado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Bad Bunny, respondió: “Cuando él quiera”. Entre ambos, explicó, existe respeto, aunque no mantienen conversaciones permanentes sobre música.

El puertorriqueño confirmó su disposición para volver a trabajar con Bad Bunny en cuanto este lo decida (crédito @arcangel/IG)

Arcángel también dijo que aprendió a relativizar las críticas y las polémicas que circulan en redes sociales. Las opiniones que considera relevantes, afirmó, son las de su madre, sus hijos y su círculo cercano. “Eso no cuenta para mí”, sostuvo al referirse a los cuestionamientos de personas que no lo conocen.

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La gira de aniversario continuará como una revisión en vivo de ese recorrido, con canciones que conectan los inicios de la música urbana con su expansión actual y con un público que, dos décadas después, mantiene vigente parte de su repertorio.