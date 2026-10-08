Cuál es el valor de venta de la antigua propiedad de Charles Chaplin en Beverly Hills y qué incluye

El inmueble construido en 1956 ocupa el terreno del 1035 de Summit Drive y fue restaurado por Benedikt Taschen y Lauren, quienes lo compraron hace ocho años (crédito: Carolwood Estates/Nils Timm)

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Una casa construida en 1956 en el corazón de Beverly Hills, sobre el mismo terreno donde Charles Chaplin vivió parte de su vida, sale a la venta por USD 25 millones, según informó la revista Forbes. La vivienda, conocida como Residencia Adelman, fue adquirida hace ocho años por el editor alemán Benedikt Taschen y su esposa Lauren, quienes llevaron adelante un proceso de restauración que recuperó cada detalle histórico del inmueble sin alterar su identidad arquitectónica.

La mansión se ubica en el 1035 de Summit Drive, una calle que condensa buena parte del legado del Hollywood clásico. A pocos metros, en el 1143, los actores Mary Pickford y Douglas Fairbanks Jr. levantaron en 1919 su célebre mansión Pickfair, de 42 habitaciones, por cuyos salones desfilaron figuras como Albert Einstein, F. Scott Fitzgerald y miembros de la realeza británica.

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En el número 1050, el productor David O. Selznick erigió su residencia de estilo neocolonial. Fred Astaire, Katharine Hepburn y Sammy Davis Jr. también formaron parte del vecindario en distintas épocas.

El terreno perteneció a Chaplin y conserva su cancha de tenis de 1928

La residencia incluye una casa para huéspedes y puertas corredizas de piso a techo que conectan las áreas sociales con el exterior

El vínculo de esta propiedad con Chaplin no es solo geográfico. El predio del 1035 de Summit Drive perteneció originalmente al actor y todavía guarda una de sus huellas más tangibles: la cancha de tenis que mandó construir en 1928. Tras la intervención de los Taschen, la instalación fue rehabilitada y puesta en valor según los estándares actuales del deporte.

La Residencia Adelman fue edificada en 1956, durante el auge del modernismo de posguerra en California. Su estructura de vigas y pilares, junto con la mayor parte de sus componentes de época, sobrevivió prácticamente intacta durante décadas. Cuando los Taschen la adquirieron, hallaron algo cada vez más escaso en Los Ángeles: una obra que conservaba su esencia sin intervenciones mayores ni capas de remodelaciones sucesivas.

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La restauración preservó la cocina, el piso de corcho y los electrodomésticos originales

La cancha de tenis que ordenó construir Chaplin en 1928 se conserva en el predio de Summit Drive (crédito: Carolwood Estates/Nils Timm)

La intervención no buscó actualizar la vivienda a fuerza de transformaciones, sino resguardar aquello que la hacía singular. El piso de corcho pulido recorre las principales áreas sociales. La cocina mantiene su diseño de época y conserva los electrodomésticos originales, restaurados y en pleno funcionamiento. Las puertas corredizas de piso a techo inundan los interiores de luz natural y difuminan el límite entre el espacio habitable y el jardín, un rasgo distintivo de la arquitectura residencial californiana de mediados del siglo XX.

La infraestructura fue renovada en su totalidad para responder a las exigencias de la vida contemporánea sin comprometer el carácter del edificio. Recuperar piezas y detalles de este tipo de construcciones de posguerra —fabricadas con acero liviano, grandes superficies vidriadas y materiales que entonces resultaban innovadores— es una tarea cada vez más costosa y difícil de sostener.

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La Casa Stahl, ícono del programa Case Study Houses, también salió a la venta

La operación de venta de la casa de Beverly Hills está en manos de dos referentes del mercado residencial de mayor valor

La Residencia Adelman comparte el espíritu del programa de arquitectura Case Study Houses (CSH), impulsado por la revista Arts and Architecture, que convocó a reconocidos arquitectos para diseñar viviendas modernas, funcionales y replicables, aprovechando materiales y técnicas surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la propiedad del 1035 de Summit Drive no integra la lista oficial del programa: fue diseñada por Thornton Abell y O’Neil Ford dentro del contexto del modernismo californiano de mediados de siglo, pero por fuera del catálogo formal del CSH.

Con el tiempo, las construcciones del programa trascendieron su propósito inicial y se convirtieron en referentes del modernismo residencial estadounidense. La Casa Stahl, es uno de los exponentes más célebres del CSH y figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

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El 1035 de Summit Drive cuenta con cuatro dormitorios, una casa de huéspedes, una piscina y casi 4.000 metros cuadrados de jardines. El interés de Taschen por la arquitectura moderna californiana ya se evidenciaba antes de esta adquisición: en 1998 compró la futurista Casa Chemosphere, diseñada en 1960 por John Lautner, una estructura octogonal suspendida sobre las colinas de Hollywood que bien podría protagonizar las páginas de uno de sus libros.

La operación está a cargo de dos referentes del real estate de ultralujo en Los Ángeles, y el inmueble solo se muestra a compradores previamente calificados.

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