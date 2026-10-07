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Noel Gallagher revela cómo se terminaron 15 años de peleas con Liam Gallagher: “No tienes que decir nada”

El músico afirma que ambos retomaron el contacto con un breve “¿Cómo estás?” y dejaron de lado las disculpas o las conversaciones sobre viejas diferencias familiares

Fotografía en blanco y negro de dos hombres que se abrazan en un escenario, uno de ellos con chaqueta oscura y sombrero de pescador
Noel Gallagher explica el sencillo reencuentro con Liam que puso fin a años de conflicto.
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Noel Gallagher explicó cómo terminó el conflicto que mantuvo durante más de 15 años con su hermano Liam Gallagher, en el marco de la reunión de Oasis.

Según el músico, el reencuentro no estuvo acompañado de grandes conversaciones ni de disculpas, sino de un intercambio breve que permitió dejar atrás las diferencias familiares.

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La historia de la reunión de Oasis y de su posterior gira de 2025 es abordada en el documental Oasis: Don’t Look Back In Anger, dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern.

La edición que estará disponible en Disney Plus incluirá presentaciones en vivo adicionales de la gira, así como imágenes inéditas de la primera entrevista conjunta de Noel y Liam en más de 20 años.

"Oasis: Don't Look Back in Anger" presentará imágenes inéditas del regreso de la banda. (REUTERS/Jack Taylor)
"Oasis: Don't Look Back in Anger" presentará imágenes inéditas del regreso de la banda. (REUTERS/Jack Taylor)

El 5 de octubre, la versión extendida del documental fue proyectada en Abbey Road, donde Noel habló sobre el proceso que llevó al fin de su distanciamiento con su hermano.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Variety, el artista aseguró que no hubo necesidad de abordar directamente los años de conflicto.

La familia es diferente, no tienes que decir nada, es tan simple como eso. Y no tienes que justificar el no haber dicho nada a nadie”, señaló.

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Al recordar el momento en que ambos volvieron a comunicarse, Noel relató que las personas a su alrededor le preguntaban cómo había sido el encuentro y qué habían hablado. Su respuesta, según contó, fue que simplemente se preguntaron cómo estaban.

“Todos me preguntaban: ‘¿Cómo fue?’ Y yo les decía: ‘No fue nada en particular’. Y ellos me preguntaban: ‘Bueno, ¿Qué te dijo?’ Simplemente respondí: ‘¿Cómo estás?’ Y eso fue todo", indicó.

Liam Gallagher y Noel Gallagher retomaron el contacto con un simple mensaje. (REUTERS/Yves Herman)
Liam Gallagher y Noel Gallagher retomaron el contacto con un simple mensaje. (REUTERS/Yves Herman)

Noel Gallagher también se refirió al papel de su madre, Peggy Gallagher, durante los años en los que sus hijos mantuvieron su enfrentamiento. Según el músico, ella evitó tomar partido por alguno de sus dos hijos y mantuvo una postura neutra.

“Incluso durante los 16 años (hasta el momento que comenzó la gira), nunca tomó partido. Nunca decía… ya sabes, nunca decía nada”, recordó.

Durante el documental, los hermanos también intercambiaron comentarios sobre cuál de ellos era el hijo favorito de su madre.

En ese contexto, Liam afirmó que Peggy colocaba fotografías suyas cuando Noel no estaba presente y que las sustituía por imágenes de Noel cuando él llegaba a casa.

La madre de Noel y Liam Gallagher colocaba fotos en su sala dependiendo cual hijo la visitaba. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La madre de Noel y Liam Gallagher colocaba fotos en su sala dependiendo cual hijo la visitaba. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Oasis continuará con su reunión durante el próximo verano, cuando emprenderá una nueva etapa de conciertos. En Reino Unido, el grupo tiene programadas cinco fechas en Celtic Park, en Glasgow; 11 conciertos en el Etihad Stadium de Manchester, y seis presentaciones en Knebworth.

La gira también contempla actuaciones en distintas partes de Europa como Irlanda, Barcelona, Ámsterdam, París, Múnich y Roma. En Estados Unidos, Oasis tiene previstas presentaciones en Boston y Las Vegas.

Por ahora, no se ha confirmado nuevo material discográfico, aunque Liam ha planteado públicamente en redes sociales la posibilidad de conversar sobre nueva música si la próxima etapa de la gira se desarrolla según lo previsto.

Liam Gallagher respondió a un fan que hay probabilidad de lanzar nuevas canciones con Oasis. (X)
Liam Gallagher respondió a un fan que hay probabilidad de lanzar nuevas canciones con Oasis. (X)

“Escucha, si todo va bien con la gira, supongo que el siguiente paso es tener una charla sobre nueva música. No nos veo de gira de nuevo a menos que tengamos música nueva”, escribió en X.

Oasis: Don’t Look Back In Anger estará disponible en Disney+ a partir del 9 de octubre.

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