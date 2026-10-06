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Un sencillo de Led Zeppelin que la banda ordenó destruir sobrevivió más de 50 años y apareció en televisión

Atlantic Records fabricó 500 copias del sencillo sin autorización de la banda. Una de ellas apareció y fue valuada en más de mil dólares

El grupo oriundo de Londres será motivo de celebración en la Ciudad de México.
Un sencillo retirado de Led Zeppelin reapareció durante la grabación del programa 'Antiques Roadshow' en Gales. (Foto: REUTERS)
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Un sencillo de siete pulgadas de Led Zeppelin que el grupo había ordenado retirar y destruir apareció en el programa televisivo Antiques Roadshow, durante una grabación en el Castillo de Caerphilly, en Gales, emitida el 4 de octubre.

Se trata de una copia de “Whole Lotta Love”, de la que la discográfica Atlantic Records fabricó apenas 500 ejemplares en prensado especial, únicamente para el mercado de Estados Unidos. La pieza nunca fue distribuida oficialmente en el Reino Unido.

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Atlantic Records prensó el sencillo sin el consentimiento de la banda

El experto en antigüedades Marc Allum explicó ante las cámaras el origen de aquella edición no autorizada: “Lo que ocurrió fue aparentemente una disputa en la relación entre la banda, la dirección y la discográfica, y Led Zeppelin no había acordado el lanzamiento de ningún sencillo”.

Agregó que los 500 ejemplares fueron distribuidos, pero que el mánager del grupo, Peter Grant, ordenó su recuperación y destrucción inmediata.

“Los humanos siendo humanos, no todos los devolvieron”, señaló.

Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, insistió en que "Whole Lotta Love" nunca fuera editada como sencillo. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, insistió en que "Whole Lotta Love" nunca fuera editada como sencillo. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La negativa de Led Zeppelin a publicar sencillos respondía a una postura artística sostenida a lo largo de toda su carrera: la banda consideraba que su música debía escucharse en el contexto de un álbum completo.

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Jimmy Page fue explícito al respecto en declaraciones a la revista Total Guitar:

“Yo insistí en que mantuvieran la sección intermedia, que por supuesto no les gustó, pero tuvieron que hacerlo. Pensé: si sigues haciendo los temas cada vez más largos... ¡no van a convertirlos en sencillos! Lo pensé de forma algo traviesa”.

El propietario obtuvo el disco en una tienda de discos en 1970

El dueño del ejemplar contó que lo había recibido de un representante de una tienda de discos a principios de 1970.

“Estaba buscando discos para montar una discoteca, y de su bolsa sacó un par de discos y me dijo: ‘Llévatelos’. Uno de ellos era ese”, relató ante las cámaras.

Reconoció que apenas lo había reproducido unas ocho o diez veces, y que el público de sus sesiones no había mostrado interés.

“Limpiaba la pista de baile cuando lo ponía”, recordó.

El tema abrió el álbum Led Zeppelin II en 1969 y tuvo lanzamiento oficial en varios países. (AP)
El tema abrió el álbum Led Zeppelin II en 1969 y tuvo lanzamiento oficial en varios países. (AP)

El vinilo podría alcanzar 1.000 libras esterlinas en subasta

Allum estimó que la pieza podría venderse por alrededor de 1.000 libras esterlinas (aproximadamente 1327 dólares) en subasta, aunque reconoció que objetos de este tipo son difíciles de tasar con precisión.

Al escuchar la cifra, el dueño bromeó: “¿Podemos mantenerlo en secreto?”.

El propietario, que lleva más de 55 años con el disco, indicó que no tiene intención de venderlo ni de volver a reproducirlo.

“Probablemente se lo daré a mis hijas para que hagan con él lo que quieran. No creo que lo vuelva a poner, ya que lo devalúa”, afirmó.

Atlantic Records fabricó un prensado especial de 500 ejemplares de Whole Lotta Love sin la autorización del grupo. (EFE/Andy Rain/Archivo)
Atlantic Records fabricó un prensado especial de 500 ejemplares de Whole Lotta Love sin la autorización del grupo. (EFE/Andy Rain/Archivo)

“Whole Lotta Love” abrió el segundo álbum de Led Zeppelin, publicado en 1969

“Whole Lotta Love” es el primer corte de Led Zeppelin II, el segundo álbum del grupo, publicado en 1969, que incluyó títulos como “What Is and What Should Never Be”, “The Lemon Song” y “Ramble On”.

El sencillo, certificado oro en Estados Unidos, sí fue publicado de manera oficial en otros mercados, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Japón.

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