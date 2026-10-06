Ron Perlman reveló que escupió en la cara a Sean Connery 16 veces durante las filmaciones de ‘El nombre de la rosa’

Ron Perlman tuvo que escupir en el rostro de Sean Connery en 16 tomas para la película 'El nombre de la rosa'. (Constantin Film)

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Ron Perlman reveló que durante el rodaje de El nombre de la rosa tuvo que escupir en la cara a Sean Connery en 16 ocasiones distintas para completar una sola escena de la película, el clásico medieval de 1986 dirigido por Jean-Jacques Annaud.

Perlman interpretó a Salvatore, un jorobado que habla en un revoltijo de siete idiomas y que, en un momento del film, escupe en el ojo a William de Baskerville, el personaje que encarnaba Connery.

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El actor narró que la escena le resultó imposible de ejecutar al principio. “Cuando llegó el momento de la escena en la que tenía que escupirle en el ojo, simplemente no pude hacerlo”, admitió en declaraciones a The Guardian.

Fue entonces cuando el famoso intérprete de James Bond lo tomó aparte y le dijo con franqueza: “Ron, si no me escupes en la cara de verdad, estaremos aquí todo el maldito día”.

La presión del veterano artista surtió efecto. “Así que finalmente lo solté de una vez”, explicó Perlman. Pero el inconveniente no terminó ahí: una escena de cine raramente se filma desde un solo ángulo.

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El legendario actor pidió a Perlman que ejecutara la escena del escupitajo de forma real para acelerar la filmación. (Constantin Film)

Y agregó: “El problema es que no filmas desde un solo ángulo; tienes que recrearlo de perfil, en plano medio, en primer plano, en plano sobre el hombro… Debo de haber escupido en la cara de Sean Connery 16 veces ese día”, relató.

No es la primera vez que el actor hace referencia a este episodio. En una entrevista con la BBC en 2014, Ron Perlman describió la situación en términos similares, aunque con un matiz diferente sobre las palabras de Connery.

“Aquí estoy, no solo trabajando con Sean Connery sino siendo llamado a escupirle en el ojo. Él me dijo: ‘Ron, si no me escupes en el ojo, no tengo nada que actuar’”, recordó. “Así que simplemente me preparé y lo hice; un gran gargajo. Era uno de los hombres más grandes en cuya presencia he estado”, señaló Perlman a la cadena británica.

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Más allá de la anécdota, Perlman describió el proceso creativo detrás de su personaje.

Annaud le dio libertad completa para configurar el diálogo de Salvatore, un hablante caótico cuya lengua mezcla latín, español, italiano y otras lenguas medievales.

El director Jean-Jacques Annaud otorgó libertad creativa a Ron Perlman para configurar el lenguaje del personaje Salvatore. (Constantin Film)

Cómo Ron Perlman construyó a Salvatore para ‘El nombre de la rosa’

Ron Perlman consiguió ediciones de El nombre de la rosa en los siete idiomas que Umberto Eco menciona en la novela, marcó cada intervención de Salvatore y luego asignó cada palabra a una lengua de forma casi aleatoria.

“Y simplemente fui: ‘Esta palabra es latín, esta palabra es español, esta palabra es italiano…’”, describió. Esa fue, según sus propias palabras, la génesis de las habilidades comunicativas del personaje.

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Para la escena en que Salvatore es quemado en la hoguera, un coach de dialecto que también era historiador le sugirió la nana que entona el personaje.

La idea de Annaud era que Salvatore estuviera tan desconectado de la realidad que, al principio, la situación le resultara divertida.

“La nana transmitía una especie de asombro infantil ante el hecho de que está involucrado en esa ceremonia, pero sin darse cuenta de que está a punto de perder la vida”, explicó Perlman en declaraciones a The Guardian.

El actor precisó además que solo tuvo que llevar la prótesis de la joroba una vez durante todo el rodaje: en la escena en que Salvatore es torturado por el inquisidor Bernardo Gui, interpretado por F. Murray Abraham. Ese día pasó más de 13 horas en la silla de maquillaje.

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El actor Christian Slater audicionó para el papel del novicio Adso a los 16 años sin haber memorizado sus líneas. (Constantin Film)

“Para cuando llegué al set, casi se les había acabado el tiempo”, recordó. Le raparon el cabello para simular una apariencia de sarna. “Me dijeron: ‘Buena suerte con tu vida personal, amigo’”, relató en declaraciones al mismo diario británico.

Perlman también destacó la figura de Sean Connery como referente personal durante el rodaje. “Era mi héroe, alguien genuino”, afirmó.

El nombre de la rosa se estrenó en 1986 y contó también con Christian Slater en el papel del novicio Adso.

Slater, que tenía 16 años en el momento de la filmación, se presentó al casting sin haberse aprendido las líneas, según contó Annaud.