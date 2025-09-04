Entretenimiento

‘Cabo de miedo’: este es el elenco que protagonizará la nueva adaptación del clásico de Martin Scorsese

La nueva serie rescata la novela The Executioners y promete un giro contemporáneo a un clásico del suspenso.

Virginia García

Por Virginia García

"Cabo de miedo" será adaptada
"Cabo de miedo" será adaptada a una serie para Apple TV+. (Captura de video)

Apple TV+ continúa reforzando su catálogo de producciones originales con un ambicioso proyecto que promete generar conversación tanto entre los amantes de la literatura como del cine y la televisión.

Se trata de Cabo de miedo, la nueva serie dramática basada en la novela The Executioners, escrita en 1957 por John D. MacDonald, y que ya fue adaptada en dos ocasiones a la gran pantalla.

De acuerdo con lo que informó la revista Variety, los actores Ron Perlman, y Margarita Levieva se integran al elenco en papeles recurrentes. Asimismo, Ted Levine tendrá un papel en la trama.

Ron Perlman se integrará a
Ron Perlman se integrará a la serie junto a Ted Levine y Margarita Levieva. (REUTERS/Amr Alfiky)

Aunque todavía no se han revelado detalles específicos sobre los personajes que interpretarán, su presencia eleva aún más las expectativas en torno a la serie.

El reparto lo completan nombres de peso como CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector, Lily Collias, Joe Anders y Malia Pyles, en una combinación de figuras consolidadas y talentos emergentes que promete enriquecer la narrativa coral de la producción.

Una historia con legado cinematográfico

El universo de Cabo de miedo no es desconocido para el público. La historia de MacDonald fue llevada al cine por primera vez en 1962 bajo la dirección de J. Lee Thompson, en un thriller protagonizado por Gregory Peck y Robert Mitchum que se convirtió en un clásico del género.

Tres décadas más tarde, en 1991, Martin Scorsese realizó su propia versión, esta vez con Robert De Niro y Nick Nolte en los roles principales, ofreciendo un retrato más intenso y violento que obtuvo críticas elogiosas y dejó escenas imborrables en la memoria colectiva.

Robert De Niro y Nick
Robert De Niro y Nick Nolte protagonizaron la última adaptación de "Cabo de miedo". (Captura de video)

La apuesta de Apple TV+ busca darle un giro contemporáneo a este relato, presentando lo que la plataforma describe como “un examen de la obsesión de Estados Unidos con el true crime en el siglo XXI”.

Con ello, la producción no solo rescatará los elementos de suspenso de la novela original, sino que también reflexionará sobre el consumo masivo de historias criminales en la era digital.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que la trama de la serie seguirá la vida de Anna y Tom Bowden, un matrimonio de abogados interpretados por Amy Adams y Patrick Wilson.

Su aparente estabilidad se verá sacudida cuando Max Cady, un asesino interpretado por Javier Bardem, salga de prisión y vuelva a cruzarse en su camino.

Amy Adams protagonizará la versión
Amy Adams protagonizará la versión de "Cape Fear" para Apple TV+. (REUTERS/Daniel Cole)

Más allá del enfrentamiento central entre los Bowden y Cady, Cape Fear buscará explorar un fenómeno cultural que trasciende la ficción: la fascinación contemporánea por el crimen real.

En la última década, el auge de pódcast, documentales y dramatizaciones sobre casos policiales ha evidenciado la demanda del público por este tipo de contenidos, algo que Apple TV+ parece dispuesto a explorar con una mirada crítica.

El guion se perfila así como una reinterpretación que no solo actualizará la historia, sino que también la situará en un contexto donde la violencia, la justicia y la manera en que se consume la información se entrelazan en un ciclo de atracción y repulsión.

"Cabo de miedo" de Apple
"Cabo de miedo" de Apple Tv combinará la historia clásica con el contexto actual. (Captura de video)

Aunque aún no se ha anunciado fecha de estreno, Cabo de miedo ya figura entre las producciones más esperadas de la plataforma.

