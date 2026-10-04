Paul McCartney recordó cómo formó Wings, enfrentó las críticas y buscó construir una nueva identidad después de The Beatles

El documental dirigido por Morgan Neville reconstruye la etapa que atravesó Paul McCartney después de la separación de The Beatles, con especial atención a la formación de Wings y a los cambios personales y musicales que marcaron los años siguientes (Prime Video)

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La disolución de The Beatles dejó a Paul McCartney frente a una pregunta que atravesó buena parte de los años 70: cómo seguir después de pertenecer a una de las bandas más influyentes de la música popular.

Esa búsqueda, marcada por dudas, críticas y conflictos personales, derivó en la formación de Wings, el grupo que encabezó junto a Linda McCartney.

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Durante una proyección de Man on the Run en el Teatro Ted Mann del Museo de la Academia, en Los Ángeles, el artista de 84 años repasó esa etapa en una conversación con el comediante Judd Apatow y el director Morgan Neville.

La disolución de The Beatles impulsó a Paul McCartney a crear la banda Wings para reconstruir su carrera musical (AP)

Según informó Variety, el músico definió aquellos años como un período de reconstrucción luego de perder el único trabajo que había conocido durante más de una década.

“Los Beatles se separan, ese ha sido tu único trabajo, y de repente ya no lo tienes. Es como si te despidieran”, afirmó McCartney. Según explicó, esa necesidad de encontrar un nuevo rumbo después de la separación fue precisamente lo que dio origen a Wings.

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El temor a una carrera en solitario

McCartney describió que la posibilidad de trabajar sin una banda le generaba inquietud. Tras publicar sus primeros discos posteriores a The Beatles, optó por reunir un grupo con Linda y otros músicos, aunque el desafío implicaba encontrar una identidad distinta de la que había construido junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

“Creo que estar solo me daba mucho miedo, porque siempre había tenido la unión del grupo”, señaló el músico británico. También descartó la posibilidad de iniciar esa nueva etapa repitiendo la fórmula que había utilizado con The Beatles.

Paul McCartney confesó que la idea de iniciar una carrera solista le producía temor tras años en un grupo (REUTERS)

Explicó que podría haber compuesto canciones similares y reunido a otros músicos para recrear el estilo de la banda, pero consideró que eso habría convertido a su nuevo proyecto en una especie de grupo tributo.

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Durante los primeros años, se resistió a interpretar el repertorio de su anterior grupo. Los promotores le sugerían tocar “Yesterday”, pero él respondía: “No, no lo haré”. Esa negativa formó parte de su esfuerzo por sostener el proyecto con material propio, aun cuando el nombre de The Beatles seguía presente en cada decisión artística.

La situación cambió después del éxito de Band on the Run. Para la gira mundial de Wings entre 1975 y 1976, el artista ya incorporó algunas canciones de The Beatles a sus conciertos.

La inspiración de Johnny Cash y el lugar de Linda McCartney

El origen de Wings tuvo un impulso concreto. McCartney relató que la idea apareció mientras veía por televisión a Johnny Cash, quien se había rodeado de Carl Perkins y otros músicos de country. “Pensé: ‘Johnny acaba de formar una banda. Qué buena idea’”, recordó.

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Paul McCartney defendió la incorporación de Linda McCartney a Wings pese a que ella carecía de formación musical previa (Prime Video)

Entonces le propuso a Linda McCartney formar parte del proyecto. “Me giré hacia Linda y le dije: ‘¿Formamos una banda? ¿Quieres estar en ella?’. Y ella simplemente dijo: ‘Sí’”, contó. La decisión recibió cuestionamientos desde el comienzo, dado que Linda no contaba con formación musical previa.

McCartney defendió esa elección al recordar los inicios de The Beatles. “Nosotros tampoco en los Beatles. No sabíamos nada. Pero aprendimos un par de acordes y aprendimos juntos”, subrayó.

El músico también situó esos años en una etapa de aislamiento en Escocia, donde vivía con su nueva familia. Contó que comenzó a beber con frecuencia tras la separación de The Beatles, aunque el nacimiento de sus hijos y el acompañamiento de Linda influyeron en su cambio de rumbo. “Tuve hijos, y eso me hizo cambiar de rumbo”, afirmó.

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Las críticas a Ram y la tensión con John Lennon

La conversación también abordó las críticas que recibió Ram, el álbum publicado por Paul y Linda antes de la formación de Wings. Con los años, el disco ganó reconocimiento entre seguidores y críticos, aunque su recepción inicial afectó al ex Beatle.

“Escuché a los críticos y pensé: ‘Mmm, tal vez tengan razón’. Y durante años pensé que no era un muy buen álbum”, recordó durante la conversación.

El músico repasó las tensiones públicas con John Lennon ocurridas tras la separación de The Beatles (Wikipedia)

El músico contó que un comentario de su sobrino modificó su mirada sobre ese trabajo. “Un día se me acercó y me dijo: ‘¿Sabes cuál es mi álbum favorito tuyo? Ram’. Yo dije: ‘¿Qué?’. Y de repente lo escuché y me volvió a gustar”.

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Apatow también preguntó por la tensión con John Lennon, que cuestionó públicamente a McCartney y luego llevó esas diferencias a la canción “How Do You Sleep”. El ex integrante de Wings evitó atribuir una razón definitiva a esa disputa, aunque sostuvo que Lennon quizá esperaba otra clase de música de su antiguo compañero.

“Quería a John y lo quiero hasta el día de hoy y siempre lo querré. Siempre pensé que él era genial, pero podía ser un completo idiota en algunas cosas”, aseguró McCartney.

El liderazgo que terminó por asumir en Wings

Reconoció que su aspiración de construir una banda con relaciones más igualitarias chocó con el peso de su experiencia y sus propias expectativas. Entre risas, admitió que el hecho de haber sido un Beatle hacía difícil evitar una posición de liderazgo frente a músicos que no habían tenido esa experiencia.

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Paul McCartney terminó por asumir el liderazgo de Wings debido al peso de su experiencia en la composición y producción musical (AP)

McCartney explicó que intentó no adoptar de entrada ese rol, pero con el tiempo comprendió que Wings necesitaba que él tomara decisiones sobre la composición, la producción y la dirección musical. Según recordó, terminó asumiendo que era quien tenía que marcar el rumbo y señalar qué decisiones podían funcionar mejor para el grupo.

La proyección de Man on the Run reunió a 275 asistentes y se centró en el período de Wings entre 1970 y 1980. McCartney también elogió la decisión de Morgan Neville de contar la historia del documental sin recurrir a entrevistas actuales frente a cámara y destacó el resultado de la película.

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