Cultura

“Man on the Run”: el largo y sinuoso camino de Paul McCartney después de los Beatles

El nuevo documental de Morgan Neville repasa la vida del gran músico británico: desde los días oscuros tras la separación hasta su renacimiento con Wingss

Guardar
Paul McCartney en el Nassau
Paul McCartney en el Nassau Coliseum, en Uniondale, Nueva York, el 21 de mayo de 1976 (Foto: AP/Richard Drew)

Si The Beatles: Get Back de Peter Jackson fue el documento supremo de los momentos finales de los Beatles juntos y de su disolución, Man on the Run de Morgan Neville es una especie de secuela.

Comienza a finales de 1969, pocos meses después del concierto en la azotea de Savile Row. Los Beatles se han separado. Paul McCartney parece haber desaparecido. Incluso corren rumores de su muerte. En una remota granja de Escocia, un McCartney confundido y angustiado se pregunta si volverá a escribir “otra nota, alguna vez”.

Pero lo más sorprendente de revivir este período tumultuoso, propicio para la prensa sensacionalista, de la vida de McCartney es un simple hecho. Cuando los Beatles se separaron, McCartney tenía 27 años. Decir que para entonces ya había vivido toda una vida sería quedarse corto. Tan solo por la magnitud de su producción y su colosal impacto cultural, fácilmente se podría equivocar al considerar a McCartney como un hombre de mediana edad.

"Paul McCartney: Man on the
"Paul McCartney: Man on the Run"

Man on the Run, que se estrena el viernes en Prime Video, narra todo lo que vino después. McCartney, productor ejecutivo, nunca aparece sentado para una entrevista, pero sus reflexiones fuera de cámara marcan la película, una crónica de renovación personal. Para McCartney, a quien los Beatles mantuvieron en un estado infantil, el fin de la banda significó una repentina madurez.

“Tuve que mirar dentro de mí y encontrar algo que no fueran los Beatles”, dice McCartney en la película.

Tu opinión sobre la carrera de McCartney después de los Beatles podría influir en tu opinión sobre Man on the Run. Para Neville, el célebre documentalista de Won’t You Be My Neighbor, Piece by Piece y 20 Feet From Stardom, es un período que no ofrece una narrativa clara, sino que, a diferencia de los míticos años de los Beatles, se asemeja más a los altibajos de la vida, con arrepentimientos y triunfos en el camino.

No empezó bien. McCartney, culpado por la separación de los Beatles, se sentía culpable. Sus primeros discos fueron una decepción. Cantar con Linda McCartney, su esposa, no tuvo buena acogida. Un especial de televisión de 1973 que incluía una interpretación de Mary Had a Little Lamb fue, por decirlo suavemente, un error de juicio. Una característica curiosa del carácter generalmente alegre de McCartney es su persistente autodesprecio.

Los Beatles en Auftritte en
Los Beatles en Auftritte en 1962 (United Archives)

“Si escucho a alguien criticar a Paul McCartney, tiendo a creerle”, dice, haciendo referencia a la separación de los Beatles.

Get Back ofreció una ventana reveladora a la dinámica del grupo, desmintiendo muchas de las antiguas visiones de McCartney. Las comparaciones son difíciles —Get Back es uno de los mejores documentales del siglo—, pero la película de Jackson, basada principalmente en imágenes filmadas por Michael Lindsay-Hogg, también fue increíblemente íntima. Capturó no solo las relaciones individuales de la banda, sino también el proceso de composición en tiempo real. (El surgimiento de Get Back a partir de los rasgueos y tarareo de McCartney se erige como una de las grandes secuencias del cine documental).

Man on the Run carece de esa sensación de cercanía. Al mantener la película en archivo —el documental está repleto de fotos familiares y películas caseras— y sin entrevistas actuales, Neville nos permite experimentar los años de McCartney después de los Beatles como él los vivió. Sin embargo, supone un sacrificio a la cercanía con McCartney —y a la creación de sus canciones en solitario— que podría haber profundizado la película.

Los Beatles, John Lennon, Paul
Los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, saludan a la multitud emocionada tras aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York para su primera gira estadounidense (Foto: AP)

El verdadero arco de Man on the Run se centra en la creación de Wings, la primera banda de McCartney post-Beatles. En cierto modo, es una pieza central inesperada. En la composición cambiante de la banda, Denny Laine era el único miembro permanente, aparte de Paul y Linda. Por otro lado, Band on the Run de Wings es el mejor álbum que McCartney produjo después de los Beatles, y la clara culminación de años de lucha. Si necesitabas uno, esta es la señal para poner Jet a todo volumen.

Resulta, para sorpresa de nadie, que es difícil seguir adelante después de ser parte de los Beatles, especialmente para alguien como McCartney, quien creía tan sinceramente en la banda. Al igual que su tema, Man on the Run inevitablemente palidece al lado de las películas de la época dorada de los Beatles. Pero es una pieza complementaria significativa sobre el final de una era y el comienzo de un largo y tortuoso camino.

Man on the Run, un estreno de Amazon MGM, tiene clasificación R (para mayores de 17 años) por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) debido al lenguaje inapropiado. Duración: 126 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

Fuente: AP

Temas Relacionados

CulturaMúsicaMan on the RunBeatlesPaul McCartneyMorgan Neville

Últimas Noticias

Ensayo, infantiles, literatura: los títulos de Fundación Medifé Edita llegan gratis a Bajalibros

Quienes buscan lecturas ricas y cuidadas ya pueden descargar una colección pensada para compartir conocimiento y disfrute con todos. Se leen en cualquier teléfono, tablet o computadora

Ensayo, infantiles, literatura: los títulos

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico

La estrella británica sorprende con un disco audaz que explora el drama adolescente y los tormentos del amor, en una lectura muy personal de la película de Emerald Fennell

Charli XCX reimagina el romance

El libro de bolsillo se despide de Estados Unidos: adiós a un ícono de lectura popular

El cese de distribución de ReaderLink pone fin al formato que acercó la literatura a millones durante más de ochenta años y deja una sensación de nostalgia entre lectores y profesionales del mundo editorial

El libro de bolsillo se

Dolores Fonzi: “La historia de Belén está vigente porque siguen sucediendo casos como el de ella”

“Es una película necesaria”, dice la actriz y directora argentina sobre su obra, que compite este sábado en la categoría iberoamericana de los premios Goya al cine español

Dolores Fonzi: “La historia de

Contra la dopamina de las redes: cómo recuperar la concentración en tiempos de pantallas

En diálogo con Infobae en Vivo, Enrique Avogadro reflexionó sobre el impacto de la hiperconectividad en la memoria y la atención, y propuso recuperar prácticas analógicas —como leer sin interrupciones o escribir a mano— para contrarrestar la dispersión que generan las redes sociales

Contra la dopamina de las
DEPORTES
Incertidumbre en España por el

Incertidumbre en España por el posible movimiento de Eduardo Coudet del Alavés a River: “Su futuro está en el aire”

Ruggeri opinó sobre la salida de Gallardo de River Plate y apuntó contra los jugadores: “Se lo llevaron puesto”

Murió Javier Pipo Marín, histórico dirigente del fútbol de ascenso

La decisión que tomó la UEFA con la sanción a Gianluca Prestianni a horas del Real Madrid-Benfica por Champions League

“No entro a la ducha sin revisarla”: la confesión de una futbolista que fue grabada en secreto por su entrenador durante cuatro años

TELESHOW
El primer cruce de Gran

El primer cruce de Gran Hermano: el ruidoso motivo nocturno que enfrentó a la paraguaya Carmiña y la chilena Pincoya

Marta y Felipe Fort festejaron sus 22 años: cena íntima, risas y un moderno dress code

Solange Abraham volvió a Gran Hermano después de 15 años: su profundo cambio estético y su nueva vida

Ricardo Montaner agotó tres fechas en Buenos Aires y anunció un nuevo show: cómo conseguir las entradas

Los primeros días de Úrsula Corberó como mamá: la tierna foto con Dante y el regalo especial del Chino Darín

INFOBAE AMÉRICA

Panamá irá a arbitraje por

Panamá irá a arbitraje por puertos sin buscar acuerdo previo con PPC

Los últimos días de Maduro en el poder

Explosiones casi simultáneas destruyeron viviendas de dos abogados en Ecuador

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson