“Man on the Run”: el largo y sinuoso camino de Paul McCartney después de los Beatles

Paul McCartney en el Nassau Coliseum, en Uniondale, Nueva York, el 21 de mayo de 1976 (Foto: AP/Richard Drew)

Si The Beatles: Get Back de Peter Jackson fue el documento supremo de los momentos finales de los Beatles juntos y de su disolución, Man on the Run de Morgan Neville es una especie de secuela.

Comienza a finales de 1969, pocos meses después del concierto en la azotea de Savile Row. Los Beatles se han separado. Paul McCartney parece haber desaparecido. Incluso corren rumores de su muerte. En una remota granja de Escocia, un McCartney confundido y angustiado se pregunta si volverá a escribir “otra nota, alguna vez”.

Pero lo más sorprendente de revivir este período tumultuoso, propicio para la prensa sensacionalista, de la vida de McCartney es un simple hecho. Cuando los Beatles se separaron, McCartney tenía 27 años. Decir que para entonces ya había vivido toda una vida sería quedarse corto. Tan solo por la magnitud de su producción y su colosal impacto cultural, fácilmente se podría equivocar al considerar a McCartney como un hombre de mediana edad.

"Paul McCartney: Man on the Run"

Man on the Run, que se estrena el viernes en Prime Video, narra todo lo que vino después. McCartney, productor ejecutivo, nunca aparece sentado para una entrevista, pero sus reflexiones fuera de cámara marcan la película, una crónica de renovación personal. Para McCartney, a quien los Beatles mantuvieron en un estado infantil, el fin de la banda significó una repentina madurez.

“Tuve que mirar dentro de mí y encontrar algo que no fueran los Beatles”, dice McCartney en la película.

Tu opinión sobre la carrera de McCartney después de los Beatles podría influir en tu opinión sobre Man on the Run. Para Neville, el célebre documentalista de Won’t You Be My Neighbor, Piece by Piece y 20 Feet From Stardom, es un período que no ofrece una narrativa clara, sino que, a diferencia de los míticos años de los Beatles, se asemeja más a los altibajos de la vida, con arrepentimientos y triunfos en el camino.

No empezó bien. McCartney, culpado por la separación de los Beatles, se sentía culpable. Sus primeros discos fueron una decepción. Cantar con Linda McCartney, su esposa, no tuvo buena acogida. Un especial de televisión de 1973 que incluía una interpretación de Mary Had a Little Lamb fue, por decirlo suavemente, un error de juicio. Una característica curiosa del carácter generalmente alegre de McCartney es su persistente autodesprecio.

Los Beatles en Auftritte en 1962 (United Archives)

“Si escucho a alguien criticar a Paul McCartney, tiendo a creerle”, dice, haciendo referencia a la separación de los Beatles.

Get Back ofreció una ventana reveladora a la dinámica del grupo, desmintiendo muchas de las antiguas visiones de McCartney. Las comparaciones son difíciles —Get Back es uno de los mejores documentales del siglo—, pero la película de Jackson, basada principalmente en imágenes filmadas por Michael Lindsay-Hogg, también fue increíblemente íntima. Capturó no solo las relaciones individuales de la banda, sino también el proceso de composición en tiempo real. (El surgimiento de Get Back a partir de los rasgueos y tarareo de McCartney se erige como una de las grandes secuencias del cine documental).

Man on the Run carece de esa sensación de cercanía. Al mantener la película en archivo —el documental está repleto de fotos familiares y películas caseras— y sin entrevistas actuales, Neville nos permite experimentar los años de McCartney después de los Beatles como él los vivió. Sin embargo, supone un sacrificio a la cercanía con McCartney —y a la creación de sus canciones en solitario— que podría haber profundizado la película.

Los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, saludan a la multitud emocionada tras aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York para su primera gira estadounidense (Foto: AP)

El verdadero arco de Man on the Run se centra en la creación de Wings, la primera banda de McCartney post-Beatles. En cierto modo, es una pieza central inesperada. En la composición cambiante de la banda, Denny Laine era el único miembro permanente, aparte de Paul y Linda. Por otro lado, Band on the Run de Wings es el mejor álbum que McCartney produjo después de los Beatles, y la clara culminación de años de lucha. Si necesitabas uno, esta es la señal para poner Jet a todo volumen.

Resulta, para sorpresa de nadie, que es difícil seguir adelante después de ser parte de los Beatles, especialmente para alguien como McCartney, quien creía tan sinceramente en la banda. Al igual que su tema, Man on the Run inevitablemente palidece al lado de las películas de la época dorada de los Beatles. Pero es una pieza complementaria significativa sobre el final de una era y el comienzo de un largo y tortuoso camino.

Man on the Run, un estreno de Amazon MGM, tiene clasificación R (para mayores de 17 años) por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) debido al lenguaje inapropiado. Duración: 126 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

Fuente: AP