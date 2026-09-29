Zac Efron habló de sus rutinas de ejercicio, recuperación y las exigencias físicas de Hollywood

Zac Efron interpreta a Kevin Von Erich en The Iron Claw, película de Sean Durkin que se estrenó a comienzos de 2024 en los cines de Latinoamérica y recrea la historia de la familia de luchadores profesionales

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El aumento de peso para interpretar a un luchador profesional, las jornadas dobles de entrenamiento y una dieta de 6.000 calorías marcaron la preparación de Zac Efron para The Iron Claw. El actor relató que ese proceso fue el más duro de su carrera y describió los efectos físicos que arrastró después de meses de exigencia.

Durante una conversación en el podcast Modern Wisdom, Efron también habló de la preparación que siguió para Baywatch, de las limitaciones de los rodajes y sus dificultades para descansar. “Vivir como un fisicoculturista es extraordinariamente duro”, sostuvo al referirse a las rutinas que adoptó para ciertos papeles.

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Efron llegó a los 93 kilos para “The Iron Claw”

Para interpretar el papel de Kevin Von Erich en The Iron Claw, película centrada en la familia de luchadores Von Erich, Efron elevó su peso hasta 93 kilos. Según contó en diálogo con Chris Williamson, luego volvió a 79 kilos, que identificó como su peso actual durante la entrevista.

La rutina física para The Iron Claw combinó dos sesiones diarias de ejercicios de fuerza, cardio de alta intensidad y entrenamiento de lucha (Captura de video: YouTube/@ChrisWillx)

El intérprete de 38 años explicó que su plan combinaba ejercicios de fuerza, funcionales y períodos de actividad cardiovascular de alta intensidad. “Lo convertí en dos sesiones diarias porque el volumen era demasiado”, afirmó sobre la programación que recibió para el personaje.

La rutina incluía circuitos de dos minutos a máxima intensidad, seguidos por levantamientos de peso muerto, curls nórdicos, dominadas, jalones y variantes de press de pecho. Luego regresaba al trabajo aeróbico. “Era ir y venir todo el tiempo”, recordó.

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Efron señaló que consumía alrededor de 6.000 calorías diarias durante los primeros cuatro meses de la preparación. Su alimentación se basaba en pollo, arroz, batata, pescado y carne. También indicó que comió salmón en exceso y vinculó esa práctica con un cuadro de intoxicación por mercurio. “No aconsejaría comer tanto salmón como yo comía”, comentó.

La preparación física de Zac Efron para The Iron Claw combinó ejercicios de fuerza, como las dominadas, con una alimentación basada en alimentos como pollo y arroz

La incorporación de entrenamientos de lucha aumentó la exigencia física del actor. Efron explicó que esta disciplina representó una demanda adicional a las sesiones de gimnasio y al plan de alimentación.

La preparación para “Baywatch” incluyó diuréticos y cardio intenso

El actor comparó aquel proceso con el que realizó para Baywatch, donde encarnó a Matt Brody. Para esa producción, aseguró que priorizó el cardio y las superseries después de una etapa previa de musculación que se extendió durante unos tres meses.

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Afirmó que recurrió a diuréticos en exceso para ese papel. “Tomé demasiados diuréticos para ese rol. Fue realmente malo”, expresó en Modern Wisdom. Agregó que su organismo logró recuperarse, aunque definió esa etapa como una preparación extrema.

Zac Efron llegó al 2% de grasa corporal y utilizó diuréticos en exceso para caracterizar a Matt Brody en la película Baywatch (Captura de video: YouTube/@paramountpictures)

El actor explicó que debía aparecer sin remera con frecuencia durante el rodaje, una circunstancia que lo llevó a mantenerse en una condición física muy restringida. Relató que empezaba el día con un aspecto “desinflado” y recurría a flexiones, bandas elásticas y dominadas antes de filmar.

Sobre el nivel de grasa corporal que alcanzó, Efron indicó que llegó al 2% durante la preparación para Baywatch. “Era solo piel sobre músculo”, sostuvo. También señaló que nunca había atravesado una preparación tan exigente como la de The Iron Claw, pese a que en Baywatch se mostró más definido.

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El sueño y los horarios de rodaje, sus principales dificultades

Además de las rutinas físicas, se refirió a las condiciones laborales de la industria cinematográfica. Según explicó, los protagonistas suelen ser los primeros en llegar al set y los últimos en retirarse, dentro de cronogramas de entre 10 y 12 horas que con frecuencia se extienden.

La variación constante en los horarios de convocatoria causó problemas de insomnio y dificultades para el descanso del actor (REUTERS)

“Olvidas cómo dormir”, subrayó al describir los cambios constantes de horario. Puso como ejemplo una semana de filmación que puede comenzar con una convocatoria a las 4:00 A.M. y terminar, pocos días después, con jornadas que se prolongan hasta la medianoche.

El actor comparó ese ritmo con el trabajo por turnos y sostuvo que la variación permanente afecta el descanso. También mencionó que el insomnio forma parte de los problemas que enfrenta, con despertares repetidos a lo largo de la noche.

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En ese contexto, explicó cómo intenta favorecer la recuperación física después de las sesiones de entrenamiento. Entre los recursos que utiliza, mencionó las bandas elásticas como una alternativa práctica para viajar y entrenar en cualquier lugar.

También citó la cámara hiperbárica, aunque reconoció que se trata de una opción costosa y poco accesible por el tiempo que demanda.