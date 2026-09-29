Un actor de ‘Vengadores: Doomsday’ asegura que “no entendió nada del argumento” y que ni siquiera actuó junto a Florence Pugh: “Era su doble de acción”

Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana comercial. (Composición/Marvel )

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El actor escocés Alan Cumming, quien interpreta a Nightcrawler en Vengadores: Doomsday, afirmó que no comprende la trama completa de la película pese a formar parte del elenco. En una entrevista con SiriusXM, Cumming contó además que nunca compartió una escena física con Florence Pugh, ya que fue la doble de acción de la actriz quien participó en las secuencias junto a él. “Para ser honesto, no entiendo del todo el argumento”, dijo Cumming en el programa. El actor explicó que Marvel no le permitió leer el guion completo de la producción, y que ni siquiera durante el rodaje logró tener claridad sobre lo que ocurría en la trama. Cumming remarcó que esa falta de información no se limitó a la etapa previa al rodaje. Según su relato, tampoco pudo despejar sus dudas mientras filmaba sus propias escenas dentro del set.

El actor relató que su función en la película se limitó, según sus propias palabras, a correr por el set. Cumming recordó una de las pocas escenas que filmó en locación real, sin pantalla verde de por medio.“Hubo un momento en que estábamos filmando una escena, y era una de las pocas veces que yo estaba realmente en el set y no frente a una pantalla azul”, relató. “Y este hombre vino y me dijo: ‘Bueno, ahora, Alan, estos robots gigantes están bla, bla, bla’, y empezó a contarme todo eso, y yo pensé: ‘Sabes qué, muchas gracias, pero dime hacia dónde tengo que apuntar lo que sea que tenga que apuntar. Y eso voy a hacer. En serio, solo sé que estoy aquí para correr’”.

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Alan Cumming reconoció públicamente que no entiende la trama completa de Vengadores: Doomsday, aunque interpreta a Nightcrawler en la cinta. Según contó en SiriusXM, ni siquiera durante el rodaje de sus escenas logró comprender el contexto narrativo, ya que Marvel no le permitió leer el guion completo del filme. La anécdota del hombre que intentó explicarle la escena de los robots ilustra, según el propio actor, el nivel de hermetismo con el que Marvel maneja la información dentro de sus rodajes. Cumming decidió no insistir en obtener más detalles y limitarse a cumplir con la indicación técnica que necesitaba para su actuación.

Alan Cumming volverá a interpretar a Nightcrawler más de 20 años después. (Escena de "X-Man 2")

El regreso de Nightcrawler tras 23 años

Cumming también relató un cruce reciente con Florence Pugh en la ceremonia de los premios Emmy, donde ambos actores descubrieron que jamás habían actuado juntos de manera directa en la película, pese a compartir una escena en la trama. “Y vi a Florence Pugh ayer en los Emmy”, agregó Cumming. “Y le dije: ‘Qué gracioso, nunca te conocí, pero te pusiste encima de mí, o tu doble de cuerpo lo hizo’. Y ella me dijo: ‘Sí, yo también me puse encima de ti, pero era tu doble de cuerpo’”. El intercambio confirmó que ninguno de los dos actores filmó esa secuencia de forma presencial junto al otro, sino que cada uno trabajó con el doble de acción de su contraparte. La escena, que en la película muestra a ambos personajes en contacto directo, fue en realidad producto del trabajo por separado de los dobles y la posterior edición.

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Cumming retoma al mutante Nightcrawler junto a otros intérpretes históricos de la saga X-Men que también regresan en Vengadores: Doomsday: Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y James Marsden. El actor debutó con este personaje en X2: X-Men United, estrenada en 2003, pero no volvió a interpretarlo en ninguna otra entrega de la franquicia. Esto convierte a Doomsday en la primera oportunidad que tiene Cumming de volver a encarnar a Nightcrawler después de 23 años de ausencia en pantalla. La presencia de estos actores, todos vinculados a las primeras películas de “X-Men”, se suma al elenco de Vengadores: Doomsday en lo que constituye un cruce entre distintas generaciones de producciones de superhéroes de Marvel.

Cumming también describió los cambios técnicos en la caracterización de Nightcrawler entre su primera aparición y el rodaje actual. Según explicó, el proceso de maquillaje se redujo de manera considerable gracias a nuevas tecnologías. “Antes eran unas cuatro horas y media para aplicarlo, pero ahora son solo 90 minutos”, explicó Cumming. “Antes, todos los tatuajes se hacían a mano. No los habían decidido antes de que empezáramos a filmar. Ahora, simplemente se los pegan a mi cara. Es un cambio total”. El actor detalló que en 2003 el equipo de maquillaje definía los diseños de los tatuajes del personaje durante el propio rodaje, mientras que en esta ocasión el proceso llegó ya resuelto antes de comenzar las filmaciones, mediante piezas prefabricadas que se aplican directamente sobre su rostro. Vengadores: Doomsday se estrena en cines el 18 de diciembre.

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