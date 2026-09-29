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Willow Smith explicó por qué aceptó participar en “Slime” y recordó su interés juvenil por la animación y la música

La artista había escrito dos temporadas de una serie durante la adolescencia, aunque esa propuesta no se realizó, y destacó la presencia de personajes afrodescendientes en un entorno futurista

Willow Smith con peinado alto, suéter tejido y varios piercings sonríe frente a un micrófono de estudio
Benny X estará a cargo de la banda sonora de la película animada Slime, según anunció el músico Kid Cudi (YouTube/@BigBroCudi)
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En el podcast Big Bro with Kid Cudi, el músico Scott Mescudi, conocido como Kid Cudi, anunció la participación de Benny X en la banda sonora de Slime, la película animada en la que trabajó junto con la cantante, guitarrista y artista Willow Smith.

Cudi y Smith confirmaron que ya habían terminado las grabaciones de voz. El rapero también contó que preparaba la música de la producción, mientras la animación seguía en proceso. Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre la libertad creativa y sobre la manera en que buscan desarrollar sus proyectos sin quedar condicionados por las exigencias de la industria.

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Los artistas explicaron que buscaban tomar decisiones que no dependieran de las exigencias comerciales, de las comparaciones sobre sus capacidades o de las formas de promoción en redes sociales.

Kid Cudi y Willow Smith compartieron el mismo estudio durante la grabación de las voces para la película Slime (REUTERS/Stephane Mahe)
Kid Cudi y Willow Smith compartieron el mismo estudio durante la grabación de las voces para la película Slime (REUTERS/Stephane Mahe)

Smith explicó por qué aceptó participar en “Slime”

Particularmente, reunía dos intereses que había tenido desde joven: la animación y la música. Durante su adolescencia, había escrito dos temporadas de una serie animada, aunque ese proyecto no llegó a realizarse.

Cudi señaló que ambos ya habían terminado las grabaciones de voz y que pudieron trabajar en el mismo estudio.

Smith también valoró que la película pusiera en primer plano a personajes afrodescendientes en un mundo futurista. La cantante sostuvo que ese enfoque coincidía con el tipo de animación en el que quería participar.

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Smith y Cudi defendieron la libertad para crear en sus nuevos proyectos

Al hablar de su álbum PETAL rocks BLACK, Smith dijo que tocó la batería, el piano, el bajo y la guitarra, además de participar en los arreglos. Había tomado esa decisión porque sentía que todavía no había desarrollado por completo sus capacidades como instrumentista.

Willow Smith tocó diversos instrumentos en su disco PETAL rocks BLACK para superar sus inseguridades como música (REUTERS/Daniel Cole)
Willow Smith tocó diversos instrumentos en su disco PETAL rocks BLACK para superar sus inseguridades como música (REUTERS/Daniel Cole)

La cantante describió ese proceso como una forma de enfrentar sus inseguridades, sobre todo cuando se comparaba con artistas que admiraba. Cudi retomó esa idea y sostuvo que las influencias no debían convertirse en copias.

Smith citó un consejo que Donald Glover le había dado: “Cuando tenés un espíritu y una personalidad fuertes, si intentás imitar a otra persona, automáticamente va a salir algo que nadie hubiera escuchado antes”.

La charla sobre TikTok mostró dos miradas sobre los cambios en la industria

Cudi dijo que el pedido de su sello discográfico de crear contenido para TikTok reforzó su deseo de dejar atrás ese modelo de trabajo.

En ese sentido, relató que intentó promocionar su obra de una forma que sintiera propia, pero luego sintió que había cedido a una dinámica que no lo representaba. “No puedo esperar a publicar Free. Estoy por ser realmente libre”, expresó.

Kid Cudi sentado a la izquierda frente a un micrófono y Willow Smith a la derecha con una chaqueta tejida frente a otro micrófono
Kid Cudi rechazó renovar su contrato con el sello discográfico debido a la exigencia de publicar contenido en TikTok (YouTube/@BigBroCudi)

Smith consideró que la relación entre la industria y el contenido para redes podía resultar asfixiante, aunque introdujo un matiz. Dijo que los artistas debían adaptarse a los cambios si encontraban una manera acorde con su forma de crear.

La diferencia también apareció cuando hablaron de sus discos. Cudi defendió las canciones más festivas de Insano y Nitro Mega, mientras Smith admitió que al principio esperaba de él temas más personales.

Los dos músicos hablaron de tocar “Rose Golden” en una próxima presentación

El diálogo recuperó “Rose Golden”, la canción que grabaron juntos cuando Smith tenía 16 años. Cudi la describió como una colaboración en la que ambos participaron desde el comienzo y sostuvo que sus voces se complementaron.

Kid Cudi y Willow Smith prevén interpretar en vivo el tema Rose Golden en un próximo concierto (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kid Cudi y Willow Smith prevén interpretar en vivo el tema Rose Golden en un próximo concierto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los artistas dijeron que querían interpretarla en una próxima presentación, aunque no dieron fecha ni lugar.

Cudi también recordó que, después de una presentación ante más de 70.000 personas que cantaron “Pursuit of Happiness”, escuchó la última canción de un álbum en el que trabajaba y se emocionó al pensar en sus 18 años de carrera. “No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de triunfo”, dijo.

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