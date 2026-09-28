Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller hablaron sobre el desafío de grabar “Paper Tiger” en espacios reducidos

Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller protagonizan Paper Tiger, un thriller ambientado en la Nueva York de la década de 1980 sobre dos hermanos cuya oportunidad de negocio los enfrenta a una peligrosa organización criminal

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James Gray presentó Paper Tiger, un drama familiar de tensión creciente durante una conversación con Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller en el 64.º Festival de Cine de Nueva York.

El director definió la película como una obra distinta de Armageddon Time, aunque ambas parten de elementos vinculados con su infancia en Queens.

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Ante el público del Lincoln Center, Gray explicó que buscó una narración de suspenso con referencias al cine de Alfred Hitchcock. El realizador situó a la familia en el centro de un conflicto que altera su vida cotidiana y deja a los personajes sin una comprensión completa de lo ocurrido.

El director inspiró el suspenso de la trama en el cine de Alfred Hitchcock y la película The Man Who Knew Too Much (REUTERS)

“Quería hacer algo en esa tradición de una familia que amamos, que se ama entre sí, y que se encontrará con el desastre”, afirmó Gray.

James Gray buscó un registro inspirado en Hitchcock

El cineasta explicó que buscó construir el suspenso a partir de distintas situaciones y espacios, entre ellos escenas entre malezas, una irrupción en una casa y una secuencia dentro de un automóvil. Su intención era llevar el relato hacia un registro más intenso y apoyarse en una tradición del cine estadounidense que tomó como referencia.

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Entre las películas que mencionó estuvo The Man Who Knew Too Much, la versión dirigida por Hitchcock y protagonizada por James Stewart y Doris Day.

El guion de Paper Tiger incorpora aspectos de la infancia de James Gray en Queens sin convertirse en un relato documental (REUTERS)

Gray también vinculó esa influencia con el modo en que el cine estadounidense de la década de 1950 abordó indirectamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en parte debido a las restricciones del código de producción de Hollywood. “Quería hacer algo, francamente, un poco más intenso desde el punto de vista dramático”, sostuvo el director.

El director recurrió a experiencias de su propia vida

El guion incorpora aspectos reconocibles de la biografía de Gray, aunque el realizador insistió en que no se trata de un relato documental. Indicó que su hermano podría identificar elementos familiares, pero aclaró que la película no reproduce los hechos de manera literal.

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Para el director, el uso de experiencias personales forma parte de su responsabilidad frente al público. “Es mi trabajo mostrarles lo que tengo, con defectos y todo”, expresó. También sostuvo que el propósito de su cine consiste en ofrecer una visión sincera del mundo y ampliar la empatía hacia sus personajes.

Adam Driver afirmó que la dirección de James Gray generó un ambiente de confianza entre el equipo del rodaje

La historia se sostiene en una familia formada por los personajes interpretados por Johansson, Driver y Teller. Gray contó que el proceso de selección avanzó con rapidez debido al calendario de producción y a la disponibilidad de financiación.

El realizador destacó trabajos previos de sus intérpretes. Sobre Teller, mencionó su actuación en Bleed for This, película sobre el boxeador Vinny Pazienza. “No pensé que fuera buena; pensé que era brillante”, afirmó.

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Johansson, Driver y Teller construyeron el vínculo familiar en un espacio reducido

Teller explicó que las primeras jornadas de rodaje se concentraron en las escenas dentro de la casa familiar. Según el actor, ese orden ayudó a establecer la cercanía entre los personajes antes de que el conflicto modificara la situación.

“Sabíamos que no había muchos momentos antes de que todo se descontrolara”, comentó Teller. También destacó el trabajo con sus compañeros: “Con Adam, en cada toma, hay algo diferente y está muy vivo”. Sobre Johansson, señaló que su presencia volvía innecesario forzar la actuación.

Scarlett Johansson explicó que las secuencias iniciales se filmaron en un decorado pequeño para construir la relación entre los personajes (REUTERS)

La actriz relató que el equipo filmó gran parte de las secuencias iniciales en un decorado pequeño y caluroso. Describió la dinámica de trabajo como una convivencia estrecha entre intérpretes y técnicos, quienes debían reorganizarse de manera constante dentro de un espacio limitado.

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“Hay que sobrevivir al día porque hacer películas es difícil, y es muy difícil hacerlas en espacios pequeños y cerrados”, manifestó Johansson. Aun así, destacó que esa proximidad permitió fortalecer el vínculo entre quienes participaban del rodaje: “Terminas pasando el rato, hablando, compartiendo historias y sintiéndote más cerca”.

Por su parte, Driver atribuyó la facilidad para crear esa dinámica a la relación entre los protagonistas y a la conducción de Gray. “Hay una admiración mutua entre los cuatro”, afirmó. También consideró que el ambiente de un rodaje depende de quien dirige: “James establece esa cultura, donde todos se sienten libres y seguros”.

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El desenlace deja a los personajes sin todas las respuestas

Gray explicó que eligió un final abierto porque le interesa que el relato continúe fuera de la pantalla. El director señaló que ningún personaje posee una visión total de los hechos, una decisión que vinculó con la experiencia de la vida cotidiana.

Adam Driver utilizó las obras clásicas Áyax y Filoctetes como referencia para interpretar la transformación de su personaje (REUTERS)

“En las películas, por lo general, alguien tiene toda la historia”, afirmó. En esta trama, en cambio, los personajes permanecen ajenos al destino de los demás en el cierre.

Driver indicó que el trabajo previo incluyó referencias a tragedias griegas como Áyax y Filoctetes. Según el actor, esas obras ayudaron a pensar el recorrido de Gary, un hombre que pierde el lugar de reconocimiento que antes ocupaba y busca recuperar parte de ese poder.

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Johansson destacó que su aproximación se concentró en la condición de su personaje como mujer y en los mensajes que atraviesan varias generaciones. “Pensé en cómo fue criada esta mujer, cómo fue criada su madre y cómo fue criada la madre de su madre”, explicó.

Teller, a su vez, vinculó su participación con la dimensión familiar de la filmografía de Gray. “Sentí una inmensa empatía por esta familia cuando leí el guion”, sostuvo durante la presentación del Festival de Cine de Nueva York.