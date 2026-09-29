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Bono estaba nervioso por pedirle a Rosalía permiso para publicar una canción sobre ella: “Parecería un acosador”

El tema, titulado “The Mirror Maker (Rosalía)”, formará parte de Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de estudio de la banda irlandesa

Bono revela la historia detrás de la canción de U2 inspirada en Rosalía.
Bono revela la historia detrás de la canción de U2 inspirada en Rosalía.
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U2 incluirá una canción inspirada en Rosalía en su próximo álbum de estudio, Carnaval de Luz.

El tema, titulado “The Mirror Maker (Rosalía)”, estará incluido en el decimosexto disco de la banda irlandesa, cuyo lanzamiento está programado para el viernes 13 de noviembre.

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En una nueva entrevista con Rolling Stone, los integrantes de U2 hablaron sobre el proceso de creación del álbum y sobre la canción dedicada a la cantante española de 34 años. Bono, vocalista de la agrupación, explicó que la pieza surgió como una forma de reconocer el trabajo artístico de Rosalía.

“Normalmente escribimos canciones sobre personas que están en prisión o personas muertas. Ya sabes, héroes caídos, o sobre intentar sacarlos de la cárcel. Esta es simplemente un homenaje a alguien por ser un artista extraordinaria”, comentó.

El músico también habló sobre su admiración por Lux, el álbum que la española lanzó en 2025. El cantante señaló que encontró una coincidencia entre el título del disco de la artista española y Carnaval de Luz, ambos relacionados con la idea de la luz.

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Bono señaló que el disco de la Rosalía tiene un concepto similar al de Carnaval de Luz.
Bono señaló que el disco de la Rosalía tiene un concepto similar al de Carnaval de Luz.

De acuerdo con Bono, Rosalía llegó a un concepto similar antes que U2, algo que describió como una coincidencia que le resultó al mismo tiempo incómoda e inspiradora.

“Ella llegó al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto y a la vez muy inspirador”, señaló.

La canción atravesó diferentes versiones antes de llegar a la grabación que formará parte del álbum. Jacknife Lee, colaborador de U2, recordó que los demás miembros preguntaban: “¿Por qué estamos cantando sobre Rosalía?”.

Bono explicó que encontró inspiración en la manera en que la cantante aborda su trabajo artístico, particularmente en la combinación de seguridad y sentido del humor que, según él, caracteriza su propuesta.

El cantante también reconoció que Rosalía alcanzó una mayor popularidad antes de que U2 publicara la canción. Sin embargo, señaló que ese hecho no modificó su intención de incluir el tema en el álbum.

Bono destacó la popularidad de Rosalía. REUTERS/Brendan McDermid
Bono destacó la popularidad de Rosalía. REUTERS/Brendan McDermid

Antes de finalizar la canción, Bono quiso asegurarse de contar con la aprobación de Rosalía. Para buscar orientación, recurrió a la actriz española Penélope Cruz, quien tiene una relación de amistad con ambos artistas.

“Llamé a Penélope y le pregunté: ‘¿Qué voy a hacer?’”, contó, y añadió que Cruz le respondió: “Solo llámala”.

De acuerdo con Bono, Rosalía posteriormente se mostró receptiva con el proyecto y mantuvo una actitud de apoyo hacia la canción. El cantante también señaló que sus intercambios con ella le han resultado divertidos.

“Pensé: ‘Parece que soy un acosador’”, recordó Bono, quien dijo que desde entonces Rosalía “me ha animado mucho y me ha hecho reír mucho”.

Bono admitió que su interacción con Rosalía ha sido muy divertida, pese a no conocerse en persona.
Bono admitió que su interacción con Rosalía ha sido muy divertida, pese a no conocerse en persona.

A pesar de la comunicación entre ambos, Bono y Rosalía todavía no se han encontrado personalmente. El vocalista comentó que, por ahora, no se siente preparado para conocerla y que está reuniendo el valor necesario para enviarle la mezcla final de la canción.

Durante las primeras etapas de producción, U2 llegó a considerar la posibilidad de invitar a Rosalía para que participara vocalmente en una sección del tema. Jacknife Lee explicó que Bono había grabado una interpretación en la que imitaba el registro de soprano de la cantante española.

Finalmente, el grupo decidió conservar la interpretación de Bono. Lee explicó que no parecía necesario que Rosalía cantara en una canción escrita sobre ella, ya que eso habría cambiado el planteamiento original de la pieza.

“The Mirror Maker (Rosalía)” formará parte de Carnaval de Luz, el nuevo álbum de U2 y el decimosexto trabajo de estudio de la banda. El proyecto será lanzado el 13 de noviembre de 2026 y contará con nuevas composiciones desarrolladas durante el periodo reciente de actividad del grupo.

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