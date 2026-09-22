Guatemala

Guatemala se incorpora al Proyecto Turquesa II para combatir la trata y el tráfico de migrantes

La iniciativa regional, financiada por Canadá y coordinada por la UNODC e INTERPOL, buscará mejorar la prevención, las pesquisas y los procesos judiciales mediante la colaboración de entidades penales nacionales

Infografía con mapa regional, figuras de agentes policiales estrechando manos, íconos explicativos e información sobre el programa Turquesa II.
Un gráfico informativo sintetiza los ejes del Proyecto Turquesa II para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en Guatemala, México, Honduras y República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Guatemala se incorporó al Proyecto Turquesa II, una iniciativa regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, financiada por el Gobierno de Canadá y coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal.

La participación busca reforzar la prevención, investigación y judicialización de ambos delitos mediante cooperación entre instituciones de justicia penal.

PUBLICIDAD

La segunda fase tendrá una duración de 36 meses, hasta marzo de 2029, e incluirá a Guatemala, República Dominicana, Honduras y México. El programa prevé fortalecer los marcos normativos e institucionales, las capacidades sostenibles, la inteligencia criminal, el apoyo operativo y el intercambio regional de información.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) participó en la presentación junto con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Ministerio Público (MP). El encuentro permitió definir las primeras acciones de coordinación frente a las redes que operan con víctimas de trata y personas migrantes.

PUBLICIDAD

Una mujer con chaqueta marrón sostiene un micrófono junto a una mesa con una computadora portátil, un teléfono, cuadernos y una taza
Guatemala se incorporó al Proyecto Turquesa II para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. (SVET Guatemala)

Cuatro áreas para fortalecer la respuesta penal

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, sostuvo que la adhesión al proyecto permitirá ampliar las herramientas de las instituciones nacionales.

La funcionaria afirmó: “La presentación de la iniciativa Turquesa II representa un paso clave para Guatemala. Nuestro objetivo primordial al integrarnos a este esfuerzo financiado por el Gobierno de Canadá es fortalecer las capacidades de nuestras instituciones de justicia penal, permitiéndonos prevenir, investigar y judicializar de manera más efectiva los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

El plan contempla cuatro líneas de trabajo: el fortalecimiento de normas e instituciones; la formación de capacidades permanentes; el desarrollo de inteligencia criminal y apoyo a operaciones; y la cooperación entre los países participantes. La UNODC e INTERPOL coordinarán las acciones con las autoridades nacionales involucradas.

Turquesa II toma como antecedente el Proyecto Turquesa, aplicado entre abril de 2023 y septiembre de 2025 con un presupuesto de 1,7 millones de euros y también financiado por Canadá. Esa primera etapa se concentró en el análisis de información policial, la capacitación de agentes del orden, fiscales y jueces, y el acompañamiento de investigaciones y operaciones transnacionales mediante herramientas de INTERPOL.

La formación del programa anterior incluyó un esquema de dos semanas destinado a funcionarios de los sistemas de seguridad y justicia. El objetivo fue mejorar la detección de redes, la coordinación entre países y el abordaje de investigaciones vinculadas con delitos transfronterizos.

Más de 200 detenciones en una operación previa

Una operación coordinada por INTERPOL bajo el nombre Turquesa II derivó en más de 200 detenciones relacionadas con redes acusadas de facilitar el traslado de cerca de 3.500 migrantes en América, África, Europa y Asia. El operativo reunió a autoridades de 32 países de cuatro continentes, con Brasil como centro de coordinación.

Durante esas acciones fueron rescatadas cerca de cien posibles víctimas de trata de personas. La UNODC facilitó la coordinación entre organismos de aplicación de la ley y fiscales especializados de América Latina, el Caribe y Asia durante la etapa de preparación.

Los controles se reforzaron en aeropuertos, terminales de autobuses y cruces fronterizos de los países que participaron en aquella operación. La intervención se enfocó en puntos de tránsito y entrada utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

El aporte canadiense para Turquesa II integra un paquete de cooperación destinado a México y otros países de América Latina, alineado con las prioridades del Plan de Acción México-Canadá.

La iniciativa también incluyó una contribución al Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas y tecnología satelital canadiense para detectar embarcaciones vinculadas con la pesca ilegal.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSVETProyecto Turquesa II

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caen cuatro pandilleros salvadoreños de la MS-13 tras persecución; Guatemala supera los 50 procesados de ese país en el año

La Policía guatemalteca los señaló como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha tras hallar 44 municiones, cinco teléfonos y un documento que sería falso dentro del vehículo salvadoreño que ocupaban

Caen cuatro pandilleros salvadoreños de la MS-13 tras persecución; Guatemala supera los 50 procesados de ese país en el año

La detención de centroamericanos en Estados Unidos y México cae más del 50%

Los registros reunidos por la OIM contabilizaron 21,741 detenciones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, frente a 43,686 en los mismos períodos de 2025, con datos estadounidenses hasta julio y mexicanos hasta junio

La detención de centroamericanos en Estados Unidos y México cae más del 50%

Fue capturado descalzo y cubierto de sangre, acusado de matar a su madre en Guatemala

La Policía Nacional Civil identificó al detenido como Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, mientras fiscales realizan diligencias para definir su situación legal por la muerte de Gloria Elizabeth Cabrera Guerra

Fue capturado descalzo y cubierto de sangre, acusado de matar a su madre en Guatemala

Exmandataria de la Cicig solicita levantar el antejuicio al juez Jimi Bremer

La petición, presentada ante el Organismo Judicial, atribuye al magistrado prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia por actuaciones que, según la defensa, causaron indefensión

Exmandataria de la Cicig solicita levantar el antejuicio al juez Jimi Bremer

El Congreso de Guatemala fija fecha para elegir al próximo Contralor: el Presidente a la expectativa

La persona designada asumirá el 13 de ese mes la dirección de la institución fiscalizadora para el período 2026-2030, tras la entrega de una nómina integrada por seis profesionales calificados

El Congreso de Guatemala fija fecha para elegir al próximo Contralor: el Presidente a la expectativa

TECNO

La IA cambia el mercado laboral mientras la baja natalidad pone en jaque a los sistemas jubilatorios

La IA cambia el mercado laboral mientras la baja natalidad pone en jaque a los sistemas jubilatorios

Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 22 de septiembre <br>

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Apple estaría por lanzar su primera pantalla inteligente para el hogar

ENTRETENIMIENTO

Cómo unos discos de blues y el reencuentro entre Keith Richards y Mick Jagger en un tren impulsaron la formación de The Rolling Stones

Cómo unos discos de blues y el reencuentro entre Keith Richards y Mick Jagger en un tren impulsaron la formación de The Rolling Stones

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Ceros, mensajes ocultos y una fecha clave: las pistas de Taylor Swift que tienen en alerta a sus fans

La película “Resident Evil” supera en su primer fin de semana toda la taquilla de la película original y ya acumula USD 108 millones

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

MUNDO

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Cómo las creencias impactan en la imagen de Londres incluso entre sus propios residentes, según un estudio

Trump vaticinó ante la ONU el fin del régimen cubano: “Es un Estado absolutamente fallido y caerá”

81 años, toneladas de mercurio y un operativo frustrado: el dilema de Noruega con un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial

Un adolescente atacó a balazos una escuela en Turquía y dejó 11 heridos: el impactante video del agresor con un rifle de caza cerca del lugar