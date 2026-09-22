La película “Resident Evil” supera en su primer fin de semana toda la taquilla de la película original y ya acumula USD 108 millones

Resident Evil recaudó USD 108,45 millones en la taquilla mundial durante su primer fin de semana. (IMDb)

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Resident Evil recaudó USD 108,45 millones en la taquilla mundial durante su primer fin de semana de exhibición, según los datos disponibles de Box Office Mojo al 22 de septiembre de 2026. El resultado incluye USD 60,15 millones en Estados Unidos y Canadá, además de USD 48,3 millones en los mercados internacionales. La película llegó a los cines el 18 de septiembre y representa una nueva entrega cinematográfica basada en la franquicia de videojuegos.

El estreno coloca a la producción de TriStar Pictures, Constantin Film y Davis Films entre los lanzamientos internacionales de mayor recaudación del período analizado. De acuerdo con Sony Pictures, la película fue dirigida por Zach Cregger, quien también figura como coguionista junto con Shay Hatten. Austin Abrams encabeza el elenco en el papel de Bryan, un repartidor médico que enfrenta una noche marcada por un brote de violencia y caos.

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La cifra mundial de la nueva película supera los USD 102,9 millones que acumuló la primera adaptación de Resident Evil, estrenada en 2002, según los datos históricos de Box Office Mojo. La franquicia tuvo varias entregas protagonizadas por Milla Jovovich antes de que Sony presentara esta producción como una historia independiente, sin continuidad directa con los personajes centrales de las películas anteriores.

¿Cuánto recaudó Resident Evil en su estreno mundial?

Resident Evil alcanzó USD 108,45 millones en todo el mundo durante su estreno, de acuerdo con Box Office Mojo. La cifra se compone de USD 60,15 millones en Estados Unidos y Canadá, donde debutó el 18 de septiembre, y USD 48,3 millones fuera de ese mercado. El total supone una actualización mínima frente a los USD 108,3 millones informados inicialmente por el medio especializado Deadline.

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La diferencia entre ambas cifras es de USD 150.000 y puede responder a la incorporación de reportes tardíos de salas de cine o de distribuidoras internacionales. Box Office Mojo, que pertenece a IMDb, actualiza sus registros a partir de los informes de exhibición que recibe de la industria.

La recaudación de Estados Unidos y Canadá representó cerca del 55% del total mundial registrado hasta el momento. Los mercados internacionales aportaron el 45% restante, según los datos de Box Office Mojo. La película mantiene funciones en salas y aún tiene pendientes estrenos en algunos territorios, por lo que el acumulado global puede modificarse con los próximos reportes.

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El desempeño inicial de Resident Evil supera el total de la primera película de la saga, que obtuvo USD 102,9 millones en todo su recorrido comercial. Esa comparación surge de los registros históricos de Box Office Mojo y permite medir el alcance de la nueva entrega frente al comienzo de la serie cinematográfica, que se inició hace 24 años.

Resident Evil llegó a los cines el 18 de septiembre como una nueva adaptación de la franquicia de videojuegos. (Sony Pictures vía AP)

¿Cuánto recaudó Resident Evil en Estados Unidos y Canadá?

Resident Evil obtuvo USD 60,15 millones en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, según Box Office Mojo. Esa cifra representa cerca del 55% de los USD 108,45 millones recaudados a escala mundial por la película desde su estreno del 18 de septiembre de 2026.

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El mercado estadounidense y canadiense fue el principal aporte al debut internacional de la producción de Sony Pictures, de acuerdo con el desglose de Box Office Mojo. Los mercados fuera de Estados Unidos y Canadá sumaron USD 48,3 millones en el mismo período.

¿Quiénes participan en la nueva película de Resident Evil?

La ficha oficial de Sony Pictures identifica a Zach Cregger como director de la película y como coguionista junto con Shay Hatten. Cregger dirigió anteriormente Barbarian y Weapons, según la presentación institucional del estudio. La producción reúne a TriStar Pictures, Constantin Film y Davis Films, compañías que también estuvieron asociadas a títulos previos de la franquicia.

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Austin Abrams interpreta a Bryan, el personaje central de la historia. Según la sinopsis difundida por Sony Pictures, Bryan trabaja como repartidor médico y queda involucrado en una situación de supervivencia durante una noche de desorden. El estudio define la película como una nueva versión de la franquicia y no como una continuación de la línea argumental protagonizada por Milla Jovovich.

El elenco también incluye a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser, de acuerdo con la ficha de Sony Pictures. El estudio no difundió detalles adicionales sobre los personajes de esos intérpretes, ni informó cuál fue el presupuesto de producción o los costos de distribución de la película en los distintos mercados.

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La información oficial acredita como productores a Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, Victor Hadida, Asad Qizilbash y Carter Swan. Oliver Berben, Richard Wright y Robert Bernacchi figuran como productores ejecutivos, según Sony Pictures. Esos créditos muestran la participación de Constantin Film, Davis Films y PlayStation Productions en una adaptación que retoma el universo de la marca creada originalmente para videojuegos.

El elenco de Resident Evil incluye a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. (Captura de tráiler oficial)

¿Resident Evil es una continuación de las películas de Milla Jovovich?

Sony Pictures describe el lanzamiento de 2026 como una “reinversión” de la franquicia y centra el relato en Bryan, el personaje interpretado por Austin Abrams.

La saga cinematográfica comenzó en 2002 con una película encabezada por Jovovich como Alice. Esa producción planteó una historia sobre una corporación y un virus que transformaba a las personas infectadas, según la descripción de Sony Pictures para Resident Evil: Retribution, estrenada en 2012. La compañía mantiene esa película disponible en su catálogo digital.

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Los antecedentes comerciales de la franquicia incluyen varias secuelas lanzadas entre 2002 y 2016. Los datos históricos de Box Office Mojo sitúan a Resident Evil: The Final Chapter como la entrega de mayor recaudación mundial de la serie anterior, con cerca de USD 312 millones. La nueva producción necesita sostener su exhibición en las próximas semanas para aproximarse a ese total.

La comparación con las películas previas debe considerar que las formas de distribución y los mercados internacionales cambiaron durante las dos últimas décadas. Aun así, el primer fin de semana de la producción de 2026 se ubica por encima del total final de la cinta original, según los registros de Box Office Mojo.

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¿Qué diferencia hay entre la taquilla de Resident Evil y Coyote vs. Acme?

El estreno de Resident Evil coincidió con la continuidad de Coyote vs. Acme en las salas. Sin embargo, los datos verificados disponibles muestran trayectorias distintas. Box Office Mojo ubicaba a la película protagonizada por el personaje de Looney Tunes en USD 80,43 millones mundiales al 22 de septiembre, por debajo de los USD 99 millones citados por Deadline.

La cifra de Coyote vs. Acme incluye USD 54,71 millones en Estados Unidos y Canadá, junto con USD 25,71 millones fuera de ese mercado, según Box Office Mojo. La película se mantenía a USD 19,57 millones de la marca de USD 100 millones globales.

Para Resident Evil, el dato de USD 108,45 millones corresponde solo a los primeros días de exhibición. Para Coyote vs. Acme, los USD 80,43 millones responden a una carrera comercial más extensa. De acuerdo con Box Office Mojo, ambos resultados pueden cambiar a medida que se sumen nuevos reportes de los distribuidores y las cadenas de salas.

La película de Sony seguirá su recorrido internacional después de su apertura del 18 de septiembre. Los próximos balances de Box Office Mojo y cualquier comunicación de Sony Pictures permitirán establecer cómo evoluciona su taquilla, qué mercados aportan más ingresos y si supera las cifras finales de otras entregas de la franquicia.