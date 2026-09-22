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Cómo unos discos de blues y el reencuentro entre Keith Richards y Mick Jagger en un tren impulsaron la formación de The Rolling Stones

En el programa de radio Desert Island Discs, el guitarrista británico recordó los primeros años de la sociedad creativa y el proceso detrás de Satisfaction, uno de los mayores éxitos de la banda

“Satisfaction” permaneció cuatro semanas en el primer puesto del Billboard Hot 100 y recibió un disco de oro de la RIAA por sus ventas en Estados Unidos
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Un tren, dos adolescentes que llevaban años sin verse y un puñado de discos importados de Chicago bastaron para sembrar el origen de una de las bandas más famosas del rock.

Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, relató durante el programa Desert Island Discs de la BBC el reencuentro casual con Mick Jagger que terminó por definir el rumbo del grupo.

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El testimonio de Richards reconstruye con detalle un episodio que combina azar y pasión musical compartida. Lejos de una anécdota menor, marcó el inicio de una sociedad artística que produciría algunos de los himnos más reconocidos del rock, entre ellos (I Can’t Get No) Satisfaction.

Un reencuentro casual en la estación de Dartford

Richards y Jagger habían compartido la escuela primaria, pero el contacto se había perdido con los años. Según contó el guitarrista, ambos tomaban rumbos académicos distintos: él viajaba hacia la Sidcup Art School, mientras que Jagger asistía a la London School of Economics. El cruce se produjo en un vagón de tren, cuando Richards bajaba en Sidcup.

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Richards y Jagger se reencontraron en un tren tras haber compartido la escuela primaria y perder el contacto durante años (REUTERS)
Richards y Jagger se reencontraron en un tren tras haber compartido la escuela primaria y perder el contacto durante años (REUTERS)

“De repente entra él. Ahí está Mick, a quien no había visto en años”, relató el músico de 82 años sobre el momento en que reconoció a su antiguo compañero.

Lo que llamó su atención no fue solo el reencuentro, sino lo que Jagger llevaba bajo el brazo: discos originales de Muddy Waters y Chuck Berry, ediciones estadounidenses imposibles de conseguir en el mercado británico de la época. “Son prensajes estadounidenses. No se podían conseguir esos discos en Inglaterra en esa época”, explicó el músico.

Ese detalle resultó determinante: la afinidad por el blues estadounidense funcionó como punto de partida de la relación entre ambos y, con el tiempo, del sonido característico que definiría a la banda británica.

El blues de Chicago como punto de partida

Richards recordó que la sorpresa por encontrar a alguien con el mismo gusto musical fue inmediata. Le preguntó a Jagger si tenía más discos como esos, a lo que su excompañero respondió que los encargaba directamente a Chicago. “Este tipo es organizado”, comentó Richards entre risas al rememorar la escena.

El intercambio de discos derivó en una colaboración creativa que dio origen a The Rolling Stones (REUTERS)
El intercambio de discos derivó en una colaboración creativa que dio origen a The Rolling Stones (REUTERS)

Ese intercambio inicial de discos se transformó, con el paso de los meses, en una colaboración creativa que dio origen a The Rolling Stones. Consultado sobre si la sociedad compositiva con Jagger fue sencilla desde el principio, Richards fue claro: “No siempre, pero en los primeros tiempos, muy fácil”.

Comparó el proceso de trabajo conjunto con una línea de producción, en la que la demanda constante de nuevo material por parte de la discográfica se convirtió en rutina apenas la banda alcanzó popularidad.

El riff de “Satisfaction”, grabado mientras dormía

Uno de los pasajes más destacados de la entrevista es el que describe el origen de Satisfaction, publicada en 1965 y convertida en éxito número uno a nivel mundial.

Richards confirmó una versión que circuló durante años como leyenda: el riff que abre la canción nació mientras dormía, gracias a una grabadora de casete que tenía junto a la cama.

“En ese momento estaba soltero, y dormía con la guitarra en la cama”, explicó el guitarrista sobre las circunstancias en las que compuso, de manera semiconsciente, la base musical del tema.

Richards compuso mientras dormía el riff de Satisfaction, éxito mundial de The Rolling Stones publicado en 1965 (REUTERS)
Richards compuso mientras dormía el riff de Satisfaction, éxito mundial de The Rolling Stones publicado en 1965 (REUTERS)

La certeza de que algo había ocurrido durante la noche llegó al revisar la cinta: pese a haber colocado un casete nuevo, la parte correspondiente aparecía grabada, lo cual indicaba que el mecanismo se había activado mientras dormía.

Al reproducir la grabación, Richards encontró una versión débil y apenas audible del riff, junto con el primer y el segundo verso de la canción. “Y después, 45 minutos de mí roncando”, relató entre risas, en referencia al resto de la cinta, ocupada por el sonido de su propio ronquido.

“Fue, por un milagro, sí, registrado en esa pequeña máquina”, concluyó sobre la grabación que permitió conservar la primera versión del riff de Satisfaction.

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