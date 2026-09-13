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Coyote vs. Correcaminos en el mundo real: qué dice la biología sobre quién ganaría la famosa carrera de Looney Tunes

A propósito del estreno de la película “Coyote vs. Acme”, la ciencia revela que la rivalidad clásica de los dibujos animados tendría un desenlace muy distinto fuera de la pantalla

La velocidad real del correcaminos es menor que la del coyote, una diferencia que invierte la lógica de las persecuciones de Looney Tunes (BF Distribution)
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La comparación entre la ficción y la biología vuelve a tomar fuerza a partir de la película Coyote vs. Acme. Aunque los dibujos de Looney Tunes instalaron la idea de que el Correcaminos siempre puede eludir a Wile E. Coyote, los datos del mundo animal indican otra cosa.

Es que un coyote puede correr más del doble que un correcaminos real, por lo que la persecución clásica tendría un desenlace muy distinto fuera de la pantalla.

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La película recupera una rivalidad que la biología invierte

Estrenada en los cines de Estados Unidos el 28 de agosto, Coyote vs. Acme presenta a Wile E. Coyote en una demanda contra la empresa ACME por los fallos de los productos que utiliza en sus intentos por capturar al Correcaminos. El personaje recurre a un abogado interpretado por Will Forte, mientras Lana Condor encarna a una pasante que participa en el caso.

Coyote vs. ACME (Captura de tráiler oficial)
Coyote vs. Acme retoma el conflicto entre Wile E. Coyote y el Correcaminos, con una demanda contra la empresa de los artefactos fallidos (Captura de tráiler oficial)

La historia recupera una pregunta que acompañó a la serie durante décadas: ¿un correcaminos real podría dejar atrás a un coyote? La respuesta parece negativa si se toma como referencia la velocidad de ambos animales. El ave alcanza entre 24 y 32 kilómetros por hora, mientras que el mamífero puede llegar a cerca de 69 kilómetros por hora.

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El correcaminos vive en tierra y depende de carreras cortas

Existen dos especies de correcaminos. El correcaminos mayor (Geococcyx californianus) se distribuye desde el sudoeste y el centro-sur de Estados Unidos hasta México, mientras que el correcaminos menor (Geococcyx velox) habita en territorio mexicano y distintas zonas de América Central. La especie más asociada con el personaje animado es la primera, un ave perteneciente a la familia de los cucos.

Coyote vs. Acme
El correcaminos mayor habita zonas áridas de Estados Unidos y México, donde pasa la mayor parte de su tiempo en el suelo (BF Distribution)

La película y los cortos animados aciertan al mostrar al ave casi siempre sobre el suelo. El correcaminos no se caracteriza por vuelos prolongados y se desplaza principalmente mediante carreras. Puede realizar vuelos cortos o planeos cuando se siente amenazado, pero su vida transcurre en gran medida a ras del suelo, donde busca alimento y evita a sus depredadores.

El correcaminos mayor mide cerca de 60 centímetros, unos dos pies, desde el pico hasta la punta de la cola. Cuando corre, inclina el cuerpo y la cabeza hacia adelante, una postura reconocible en la versión animada. Esa coincidencia visual ayudó a consolidar la imagen del personaje, aunque el ritmo de sus desplazamientos en la ficción excede por mucho las capacidades conocidas de la especie.

El ave es un cazador del desierto, pero no un corredor invencible

También responde a la realidad su condición de cazador. El correcaminos se alimenta de insectos, lagartijas, pequeños mamíferos y serpientes. Puede enfrentarse a víboras de cascabel: las inmoviliza y las golpea contra superficies duras antes de consumirlas. Además, obtiene parte de la humedad que necesita a través de sus presas, una adaptación útil en ambientes secos.

La especie puede cazar serpientes y obtener agua de sus presas, aunque su velocidad no alcanza para superar a un coyote (Especial)
La especie puede cazar serpientes y obtener agua de sus presas, aunque su velocidad no alcanza para superar a un coyote (Especial)

El animal dispone de mecanismos para tolerar las condiciones del desierto. Elimina el exceso de sal mediante glándulas ubicadas cerca de los ojos y reduce la pérdida de agua. Esos rasgos explican su presencia en regiones cálidas y áridas, pero no lo convierten en un corredor capaz de mantener una diferencia sostenida frente a un depredador más veloz.

El “meep meep” y las carreras sin final pertenecen a la ficción

La vocalización popularizada por la serie no existe en la naturaleza y las cifras muestran que el perseguidor tendría ventaja (Ketchup Entertainment via AP)
La vocalización popularizada por la serie no existe en la naturaleza y las cifras muestran que el perseguidor tendría ventaja (Ketchup Entertainment via AP)

El sonido más conocido del personaje tampoco coincide con las vocalizaciones de un correcaminos real. El “meep meep” forma parte de la construcción sonora de la serie, pero no integra el repertorio natural del ave. El correcaminos mayor emite arrullos descendentes, similares a los de una paloma, y también puede producir sonidos que recuerdan al ladrido de un coyote.

La mayor distancia entre la ficción y la naturaleza aparece en cada persecución. El coyote real puede alcanzar unos 69 km/h, una velocidad que supera ampliamente la atribuida al correcaminos. En terreno abierto, esa diferencia alteraría el desenlace habitual de la caricatura: el animal que fracasa una y otra vez con los inventos defectuosos de ACME tendría ventaja sin necesidad de recurrir a ninguno de ellos.

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