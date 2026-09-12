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Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

La noticia fue confirmada por una fuente cercana de la pareja después de un largo período sin grandes apariciones públicas, en medio de especulaciones sobre un embarazo y hasta una posible boda secreta

Lady Gaga y Michael Polansky. Medios norteamericanos confirmaron la llegada del primer hijo de la pareja (Evan Agostini/Invision/AP)
Lady Gaga y Michael Polansky. Medios norteamericanos confirmaron la llegada del primer hijo de la pareja (Evan Agostini/Invision/AP)
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Lady Gaga, conocida por sus millones de seguidores como “Mother Monster”, estrena ahora un rol nuevo en su vida real: la cantante de 40 años y su prometido, el empresario Michael Polansky, se convirtieron en padres por primera vez.

La noticia fue confirmada por una fuente cercana a la pareja a la revista PEOPLE, aunque los representantes de la artista no respondieron a los pedidos de comentarios del medio estadounidense. El sitio Page Six también confirmó la información.

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Hasta el momento no trascendieron el nombre del bebé, su sexo ni la fecha precisa del nacimiento, ya que el entorno de la pareja optó por mantener esos datos en reserva. Tampoco se supo si el nacimiento ocurrió en los Estados Unidos ni en qué ciudad, un dato que suele filtrarse rápidamente cuando se trata de celebridades de la magnitud de Gaga.

Lady Gaga durante la celebración por sus 40 años junto a su pareja Michael Polansky, el 28 de marzo pasado

Meses de especulación

La llegada del bebé se da luego de varios meses de bajo perfil de la cantante, que no realizaba apariciones públicas relevantes desde agosto, tras haber cerrado en abril “The Mayhem Ball”, la gira que la mantuvo de gira casi nueve meses y que incluyó 86 shows alrededor del mundo.

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La artista expresó durante años su deseo de formar una familia (Reuters)
La artista expresó durante años su deseo de formar una familia (Reuters)

Ese repliegue mediático había alimentado versiones cruzadas: por un lado, se especuló con un posible embarazo; por otro, circularon rumores de una boda secreta entre Gaga y Polansky. De acuerdo con lo que reportó PEOPLE, allegados a la pareja habrían descrito este período como un espacio de calma y resguardo para la artista, luego de años de exposición mediática constante producto de su carrera musical y sus giras internacionales.

Hasta el momento, ni Gaga ni Polansky se pronunciaron de manera oficial. (Reuters)
Hasta el momento, ni Gaga ni Polansky se pronunciaron de manera oficial. (Reuters)

Un deseo declarado durante años

La maternidad no era un tema nuevo para Gaga, que en distintas etapas de su carrera había hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia.

Ya en diciembre de 2019, al proyectar cómo imaginaba la década siguiente, la artista había sido clara sobre sus planes: quería seguir haciendo cine y, al mismo tiempo, convertirse en madre. Un año más tarde, en diálogo con la revista InStyle, había expresado su entusiasmo por la maternidad y se había mostrado fascinada con la idea de gestar y criar a un hijo.

Más recientemente, en marzo de 2025, durante una entrevista con The New York Times, la cantante reflexionó sobre el cambio de vida que implicaría convertirse en madre y reconoció que tenía dudas sobre cómo compatibilizar esa etapa con una carrera que ocupó un lugar central en su vida desde joven.

Meses después, en octubre de 2025, durante una aparición en un programa de entrevistas nocturno en Estados Unidos, Gaga volvió a referirse a la maternidad como el papel que más le interesaba asumir en el futuro, por encima incluso de nuevos proyectos musicales o cinematográficos. En esa ocasión había dicho que, entre todos los planes que tenía abiertos para adelante, ser madre era lo que más deseaba.

La relación con Polansky

Michael Polansky and Lady Gaga
Lady Gaga confirmó su compromiso con Polansky durante los Juegos Olímpicos de París, en 2024. (Reuters)

La pareja comenzó a ser vinculada sentimentalmente en 2020, tras ser vista junta en una fiesta de fin de año en Las Vegas. Oficializaron su romance poco después en redes sociales, coincidiendo con una aparición pública durante el Super Bowl disputado en Miami.

Con el correr de los años, ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental, mientras avanzaban en sus respectivas carreras: ella en la música y en el activismo por la salud mental a través de su fundación, y él vinculado al ámbito de la biotecnología y la investigación oncológica, además de su desempeño en el sector tecnológico.

En julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, Gaga confirmó públicamente el compromiso con Polansky, a quien presentó como su prometido en un encuentro con autoridades francesas. Polansky, graduado de Harvard, se mantuvo generalmente alejado de los flashes, aunque acompañó a la cantante en algunos eventos clave de su carrera en los últimos años.

Por el momento, ni Gaga ni Polansky se pronunciaron de manera oficial a través de sus redes sociales, algo habitual en la cantante cuando se trata de anuncios de índole personal, que suele manejar con extremo cuidado. Según indicó PEOPLE, se espera que en las próximas horas o días la propia artista, o su entorno, ofrezca alguna confirmación pública o imagen relacionada con el nacimiento.

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