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Así transcurre el domingo de Mirtha Legrand desde su internación: tarde de visitas y de afectos cercanos

La conductora muestra una evolución favorable de su cuadro respiratorio y, según fuentes cercanas a Teleshow, compartirá un encuentro con familiares y amistades bajo las pautas del Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand deslumbró con un look totalmente rojo
Mirtha Legrand continúa con una evolución favorable de su cuadro respiratorio en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el 7 de septiembre
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Mirtha Legrand continúa con una evolución favorable de su cuadro respiratorio y este domingo recibirá a familiares y amigos en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el lunes 7 de septiembre.

Según pudo saber Teleshow de fuentes cercanas a la conductora, Chiquita está “de muy buen ánimo” y transita la recuperación acompañada por su entorno más íntimo. A sus 99 años, la figura de la televisión argentina mantiene sus costumbres aun dentro de los límites que impone la internación.

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Para esta jornada, Legrand espera recibir a sus afectos, ya que no puede estar presente en el tradicional té de los domingos que organiza cada semana en su casa. El encuentro replica una rutina que forma parte de su vida cotidiana y que, en los últimos días, también encontró lugar durante su estadía en el Mater Dei. La conductora recibirá a sus seres queridos, para conversar sobre sus actividades y todo lo referido a la actualidad que a ella le apasiona, siempre dentro de las indicaciones que el sanatorio dispone para las visitas.

Si bien este domingo no circuló un nuevo parte médico de la institución, según pudo saber Teleshow de fuentes cercanas, la diva de los almuerzos podría recibir el alta médica entre el lunes y el martes que viene. El último comunicado oficial, difundido el viernes y firmado por el director médico Enrique Echagüe, señaló que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

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Una docena de personas posan de pie y sentadas alrededor de una mesa puesta con vajilla, copas, postres, tartas y bocadillos
Mirtha Legrand disfruta de sus tradicionales té de los domingos rodeada de sus amigos más íntimos y sus familiares. Este domingo recibirá la visita de su círculo cercano en su habitación del sanatorio

El texto también aportó precisiones sobre el presente de la animadora: “Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y “agradece a todos las muestras de cariño”. Desde el Mater Dei indicaron entonces que el próximo informe se conocerá el lunes, salvo que surja alguna novedad en su estado de salud.

La internación de Mirtha comenzó luego de que se ausentara de sus programas durante el fin de semana pasado. Su familia confirmó en ese momento que atravesaba un cuadro de gripe, mientras que el diagnóstico médico precisó un problema respiratorio bronquial. Desde su ingreso, la conductora ocupa una habitación común y sigue el tratamiento indicado por los especialistas.

Su recuperación motivó que Juana Viale tomara nuevamente la conducción de La Noche de Mirtha este último sábado. Desde la cabecera de la mesa, la nieta de la diva habló de la evolución de su abuela y llevó tranquilidad al público.

Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, expresó Viale al inicio de la emisión. Luego, con el tono distendido que caracteriza a la familia, se refirió a la energía de Legrand durante estos días: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”.

Documento oficial impreso del Sanatorio Mater Dei titulado parte médico, fechado el 11 de septiembre de 2026 y firmado por el director médico
El último comunicado del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires sobre la evolución favorable del cuadro respiratorio de Mirtha Legrand del 11 de septiembre de 2026

La conductora también contó que Mirtha seguía el programa desde el sanatorio. “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”, dijo frente a cámara.

Antes de presentar a los invitados de la noche, Viale sumó otro dato sobre la rutina de su abuela en la clínica. “Despreocúpense que está bárbara, ¿eh? Ya toma el té, tiene amigas… Va, está haciendo lío en la clínica la abuela”, bromeó.

La noticia de su internación llega a pocos meses de un aniversario especial para Legrand: el 23 de febrero próximo cumplirá 100 años. Mientras tanto, sus allegados siguen de cerca su recuperación y acompañan sus días en el sanatorio, a la espera de la próxima comunicación médica oficial.

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