“No tengo ningún deseo de verme como Bond”: Pierce Brosnan explicó por qué dejó atrás al agente 007

Rosamund Pike y Pierce Brosnan en "007: Otro día para morir".

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Pierce Brosnan asegura que no volvió a ver ninguna de sus cuatro películas como James Bond desde el momento de su estreno, ni siquiera en compañía de sus hijos, y que tampoco tiene intención de hacerlo.

La confesión, hecha durante una entrevista con The Times en su residencia de Malibú, California, revela la distancia que el actor irlandés mantiene con el personaje que lo convirtió en un icono global y que, según él mismo admite, terminó por “definirlo” durante más de dos décadas.

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“No tengo ningún deseo de verme como Bond. Soy un espectador más que espera al próximo y le desea lo mejor”, dijo Brosnan, de 73 años, al diario británico. Cuando se le preguntó por posibles candidatos para el rol, se mostró esquivo: “Mi esposa me dijo que no dijera nada y ya dije demasiado. Porque en cuanto digo algo, se expande a todos lados y me cuelgan”.

El actor fue el quinto intérprete en llevar el rol del agente secreto creado por Ian Fleming, con las entregas GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), 007: el mundo no basta (1999) y Otro día para morir (2002).

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Pierce Brosnan afirmó que no volvió a ver sus cuatro películas como James Bond desde el estreno y que tampoco piensa hacerlo (REUTERS/Hannah McKay)

Antes de llegar a Bond, se había labrado una reputación como el detective Remington Steele en la serie televisiva homónima, lo que le valió el apodo de “el Cary Grant de los ochenta”. En 2001, la revista People lo coronó como el “Hombre Vivo más Sexy”.

Fue precisamente esa imagen, cultivada durante años frente a las cámaras, la que el actor describe hoy con una mezcla de gratitud y alivio al dejarla atrás. “Fui definido por este semblante. Tuve nada más que gratitud por la alquimia celta que me fue concedida”, reconoció.

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Aun así, subrayó que los años del espía británico le resultaron, paradójicamente, más exigentes en lo físico que en lo emocional. “Me tiraba de acantilados y atravesaba fuegos. Pero cantar fue lo más aterrador que hice en mi vida”, señaló en referencia a su participación en las comedias musicales de Mamma Mia!.

El adiós a Bond y el nuevo Thomas Crown

La relación de Brosnan con la franquicia tuvo un final abrupto: la productora EON Productions prescindió de él tras Die Another Day sin darle la oportunidad de filmar una quinta entrega. En la entrevista con The Times, el actor no profundizó en ese episodio, pero sí dejó en claro que considera cerrado ese capítulo.

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El actor irlandés dijo a The Times que James Bond lo definió durante más de dos décadas y que espera al próximo 007 como un espectador más (REUTERS/Eric Gaillard)

Sobre el nuevo The Thomas Crown Affair, protagonizado por Michael B. Jordan y previsto para marzo de 2027, comentó que el papel de Thomas Crown, otro de los roles con los que se lo identifica, también debe circular entre generaciones. “Es uno de esos papeles que hay que pasar adelante, como Hamlet”, afirmó.

Conrad Harrigan y la búsqueda del próximo 007

Su postura sobre la franquicia Bond contrasta con el entusiasmo que muestra ante otros proyectos. En la actualidad protagoniza MobLand, serie de Paramount+ que regresa este mes con su segunda temporada, donde encarna a Conrad Harrigan, un capo de la mafia irlandesa cuyo comportamiento, según el propio elenco, raya en la demencia.

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A diferencia de Bond o Thomas Crown, donde el actor operaba dentro de su propia imagen, aquí debe construir un personaje radicalmente distinto. “Es tan delicioso verme como este hombre retorcido, perdido, desesperado”, dijo al diario.

Consultado sobre quién debería ponerse el traje de 007, el actor optó por no dar nombres, pero abrió una posibilidad que pocos en la industria suelen contemplar. “Probablemente podrían ir en una dirección inesperada y elegir a alguien que ninguno de nosotros conoce”, sugirió. Y agregó que sigue de cerca el proceso de selección y que hay “muchos buenos candidatos en liza: grandes actores”.

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Pierce Brosnan fue el quinto intérprete de 007 en GoldenEye, El mañana nunca muere, 007: el mundo no basta y Otro día para morir (REUTERS/Isabel Infantes)

La franquicia lleva varios años en proceso de búsqueda de un nuevo intérprete tras el retiro de Daniel Craig luego de No Time to Die (2021).

Una carrera de personajes más complejos

Lejos ya de la sombra del espía, Brosnan construyó en los últimos años una carrera de personajes más complejos.

Interpretó al entrenador de boxeo Brendan Ingle en Giant (2025), con prótesis facial y peluca de calvicie; apareció como exlíder sindical en The Thursday Murder Club (2025); y encarnó a un veterano de 92 años en The Last Rifleman (2023). Acaba de regresar de Australia, donde filmó Extraction 3 junto a Chris Hemsworth, aunque los detalles de su personaje no han sido confirmados oficialmente.

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Mientras la franquicia 007 busca reemplazo tras Daniel Craig y No Time to Die, Brosnan sugirió elegir a un nuevo James Bond inesperado (REUTERS/Russell Boyce/File Photo)

“Rompí el cáliz de mí mismo”, describió el actor al referirse a este período. “Ahora interpreto al hombre mayor, al hombre más sabio”, agregó.

El giro, según dijo, no solo es artístico, sino también personal: después de décadas en las que su imagen pública fue sinónimo de elegancia y seducción, Brosnan parece encontrar en los roles ásperos un espacio de libertad que los años de Bond no le dejaban.

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La carrera del capo Harrigan en MobLand tiene fecha incierta. Brosnan admitió, con ironía, que no sabe si su personaje llegará vivo a una eventual tercera entrega.

“Vi desaparecer a algunas personas. ¿Debería llamar a mis agentes en busca de trabajo?”, concluyó.