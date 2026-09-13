Ryan Reynolds y Kenneth Branagh revelaron la pregunta de sus esposas que los dejó sin respuesta

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh presentaron Mayday en Apple TV y compartieron su visión del oficio en el podcast On Film with Kevin McCarthy (Apple TV)

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Ryan Reynolds y Kenneth Branagh protagonizan Mayday, disponible en Apple TV+. En una entrevista con el periodista Kevin McCarthy para el podcast On Film, los actores compartieron anécdotas sobre sus influencias, su relación con el oficio y una pregunta de sus propias esposas que los dejó sin una respuesta sencilla.

La conversación arrancó con los referentes de la infancia. Branagh confesó que de niño habría querido colarse en Cool Hand Luke para ser el mejor amigo de Paul Newman. “Quería estar cerca de él cuando hacía algo audaz en la cadena de presos. Solo quería ver si un poco de su frialdad se me pegaba”, dijo el actor y director, nominado a siete premios de la Academia en distintas categorías.

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La nostalgia derivó en una revelación más concreta: Branagh compartió un día de carreras con el propio Newman, Tom Cruise y Bruce Willis en el circuito de Willow Springs, en California.

Newman lo instruyó sobre la pista, le cedió el volante y se subió al asiento del copiloto. “Todo lo que podía pensar era: soy una leyenda del cine. Si hago algo mal acá, estoy escribiendo la historia de otra manera”, recordó Branagh.

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Ryan Reynolds dijo que sus primeras referencias estuvieron en la televisión, con Sam Malone en Cheers y Dan Aykroyd como modelos de actuación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reynolds tomó un camino diferente hacia sus referentes. El actor canadiense admitió que de chico no gravitaba tanto hacia el cine sino hacia la televisión: estudiaba a fondo a Sam Malone en Cheers y seguía a Dan Aykroyd con una obsesión particular.

“Podía hablar tan rápido y transmitir tanta información que no sonaba como si estuviera recitando algo de memoria. De él aprendí a ser un motor de palabras”, explicó. También vio Stripes, con Bill Murray, entre 65 y 70 veces antes de los 15 años.

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Reynolds contó además que colecciona fotografías antiguas en blanco y negro de estrellas de Hollywood jugando al ping-pong en los sets, con imágenes de Henry Fonda con James Stewart y de John Candy con Lorne Michaels. La más reciente es una foto suya con Hugh Jackman en traje, con paletas en mano, durante el rodaje de Deadpool & Wolverine.

La pregunta que ninguno supo responder de inmediato

Reynolds contó que su esposa le preguntó quién era él por fuera del cine, y que le costó responder. La anécdota los encontró en el mismo lugar. “No me pienso como actor. Me pienso como narrador. Eso aplica a ser padre, a manejar un negocio, a ser copresidente de un club de fútbol galés”, dijo más allá del reconocimiento público.

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Ryan Reynolds y Kenneth Branagh protagonizan Mayday, disponible en Apple TV+, y repasaron sus influencias en el podcast On Film with Kevin McCarthy

Branagh apuntó en la misma dirección y señaló que cuando uno se conoce de verdad, la distancia entre la imagen pública y la propia deja de ser un conflicto. “A veces los trabajos son trabajos. Pero a veces alcanzan ese momento en que no podés dividirte entre uno y el otro”.

Reynolds lo condensó en una pregunta retórica: “¿Qué tan afortunados somos de amar algo?”. Y fue Branagh quien cerró el tema con la frase más directa: cuando McCarthy preguntó qué contestarle a su esposa la próxima vez, el actor le dijo que la mirara a los ojos y le dijera simplemente “vos”.

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Los directores y el trasfondo de la película

La segunda parte de la entrevista incluyó a los guionistas y directores de Mayday, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, responsables de Game Night y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

Los directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley explicaron que Mayday aborda cómo la identidad nacional, los algoritmos y la cultura divisiva levantan barreras entre las personas

Sobre el trasfondo de la película, Daley fue directo: la historia trabaja sobre la forma en que la identidad nacional levanta barreras entre personas. “Los algoritmos nos dicen exactamente qué creer. No hay lugar para la diversidad de perspectivas, y eso genera un ciclo que está causando la cultura más divisiva que hayamos enfrentado”, advirtió.

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