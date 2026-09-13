Entretenimiento

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh revelaron la pregunta de sus esposas que los dejó sin respuesta

Los actores hablaron de sus referentes formativos, del truco de Nolan que dejó al británico memorizando ruso al revés y de por qué amar lo que uno hace “es un superpoder”

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh presentaron Mayday en Apple TV y compartieron su visión del oficio en el podcast On Film with Kevin McCarthy (Apple TV)
Guardar

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh protagonizan Mayday, disponible en Apple TV+. En una entrevista con el periodista Kevin McCarthy para el podcast On Film, los actores compartieron anécdotas sobre sus influencias, su relación con el oficio y una pregunta de sus propias esposas que los dejó sin una respuesta sencilla.

La conversación arrancó con los referentes de la infancia. Branagh confesó que de niño habría querido colarse en Cool Hand Luke para ser el mejor amigo de Paul Newman. “Quería estar cerca de él cuando hacía algo audaz en la cadena de presos. Solo quería ver si un poco de su frialdad se me pegaba”, dijo el actor y director, nominado a siete premios de la Academia en distintas categorías.

PUBLICIDAD

La nostalgia derivó en una revelación más concreta: Branagh compartió un día de carreras con el propio Newman, Tom Cruise y Bruce Willis en el circuito de Willow Springs, en California.

Newman lo instruyó sobre la pista, le cedió el volante y se subió al asiento del copiloto. “Todo lo que podía pensar era: soy una leyenda del cine. Si hago algo mal acá, estoy escribiendo la historia de otra manera”, recordó Branagh.

PUBLICIDAD

Dan Aykroyd con chaqueta roja a la izquierda y Ryan Reynolds apuntando con el dedo a la derecha en una imagen dividida.
Ryan Reynolds dijo que sus primeras referencias estuvieron en la televisión, con Sam Malone en Cheers y Dan Aykroyd como modelos de actuación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reynolds tomó un camino diferente hacia sus referentes. El actor canadiense admitió que de chico no gravitaba tanto hacia el cine sino hacia la televisión: estudiaba a fondo a Sam Malone en Cheers y seguía a Dan Aykroyd con una obsesión particular.

“Podía hablar tan rápido y transmitir tanta información que no sonaba como si estuviera recitando algo de memoria. De él aprendí a ser un motor de palabras”, explicó. También vio Stripes, con Bill Murray, entre 65 y 70 veces antes de los 15 años.

Reynolds contó además que colecciona fotografías antiguas en blanco y negro de estrellas de Hollywood jugando al ping-pong en los sets, con imágenes de Henry Fonda con James Stewart y de John Candy con Lorne Michaels. La más reciente es una foto suya con Hugh Jackman en traje, con paletas en mano, durante el rodaje de Deadpool & Wolverine.

La pregunta que ninguno supo responder de inmediato

Reynolds contó que su esposa le preguntó quién era él por fuera del cine, y que le costó responder. La anécdota los encontró en el mismo lugar. “No me pienso como actor. Me pienso como narrador. Eso aplica a ser padre, a manejar un negocio, a ser copresidente de un club de fútbol galés”, dijo más allá del reconocimiento público.

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh en 'Mayday', que reproduce el espíritu de las comedias de colegas de los años 80.
Ryan Reynolds y Kenneth Branagh protagonizan Mayday, disponible en Apple TV+, y repasaron sus influencias en el podcast On Film with Kevin McCarthy

Branagh apuntó en la misma dirección y señaló que cuando uno se conoce de verdad, la distancia entre la imagen pública y la propia deja de ser un conflicto. “A veces los trabajos son trabajos. Pero a veces alcanzan ese momento en que no podés dividirte entre uno y el otro”.

Reynolds lo condensó en una pregunta retórica: “¿Qué tan afortunados somos de amar algo?”. Y fue Branagh quien cerró el tema con la frase más directa: cuando McCarthy preguntó qué contestarle a su esposa la próxima vez, el actor le dijo que la mirara a los ojos y le dijera simplemente “vos”.

Los directores y el trasfondo de la película

La segunda parte de la entrevista incluyó a los guionistas y directores de Mayday, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, responsables de Game Night y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh en 'Mayday', una película original de Apple TV.
Los directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley explicaron que Mayday aborda cómo la identidad nacional, los algoritmos y la cultura divisiva levantan barreras entre las personas

Sobre el trasfondo de la película, Daley fue directo: la historia trabaja sobre la forma en que la identidad nacional levanta barreras entre personas. “Los algoritmos nos dicen exactamente qué creer. No hay lugar para la diversidad de perspectivas, y eso genera un ciclo que está causando la cultura más divisiva que hayamos enfrentado”, advirtió.

Temas Relacionados

Ryan ReynoldsApple TV+IdentidadNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No tengo ningún deseo de verme como Bond”: Pierce Brosnan explicó por qué dejó atrás al agente 007

El actor irlandés, que encarnó al espía británico en cuatro entregas entre 1995 y 2002, reveló que no volvió a ver esas películas y que aguarda como simple espectador la elección del próximo intérprete

“No tengo ningún deseo de verme como Bond”: Pierce Brosnan explicó por qué dejó atrás al agente 007

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

La nueva adaptación de la saga llegará a los cines con una historia inédita, personajes originales y una propuesta que ya generó debate entre los seguidores de la franquicia

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

El intérprete afirmó que la emisión por capítulos permitirá incorporar pasajes y matices de los libros ausentes en la versión cinematográfica

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

En una entrevista sin filtros para el lanzamiento de la revista WYouth, el matrimonio repasó sus hábitos de convivencia, sus discrepancias gastronómicas y el refugio privado que construyeron lejos de las cámaras y los flashes de la industria

Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

Paul Bettany vuelve como Vision: qué se puede esperar de la serie que cerrará la trilogía de “WandaVision”

El actor habló en exclusiva con Entertainment Weekly sobre una historia de paternidad artificial, trauma digital entre generaciones y el regreso de James Spader como Ultron

Paul Bettany vuelve como Vision: qué se puede esperar de la serie que cerrará la trilogía de “WandaVision”

DEPORTES

“¡Dios mío!”: el audio del enojo de Colapinto con Alpine por la demora de Gasly para cederle paso en el final del GP de España de F1

“¡Dios mío!”: el audio del enojo de Colapinto con Alpine por la demora de Gasly para cederle paso en el final del GP de España de F1

Argentina ganó su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: “Lo soñé mucho tiempo”

El gol de tiro libre de Exequiel Zeballos en su debut en el Monza de Italia

La emocionante vuelta de honor de Colapinto con la bandera argentina tras una de sus mejores carreras en la F1: quién se la entregó

“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

TELESHOW

Pamela David rompió en llanto al aire por las críticas a su carrera en televisión: “Duele tanto”

Pamela David rompió en llanto al aire por las críticas a su carrera en televisión: “Duele tanto”

Tini Stoessel comunicó que tuvo que suspender su show en El Salvador: “Intentamos hacer todo lo posible”

Los días de Wanda Nara en Río de Janeiro: lencería hot, masajes frente al mar y un guiño a Mauro Icardi

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

“El amor de mi vida”: el emotivo saludo de L-Gante a su hija Jamaica por su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Dos hombres mueren tras enfrentamiento con la Policía en Santo Domingo

Dos hombres mueren tras enfrentamiento con la Policía en Santo Domingo

Ataque armado en una pensión de la Ciudad de Guatemala deja tres personas fallecidas y una gravemente herida

Polonia acusó a Rusia de intensificar la guerra tras los ataques con dron cerca de la frontera con Ucrania: “Putin está escalando”

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

Estudiantes San Carlistas emiten pronunciamiento público en rechazo a la gestión de Arévalo y Herrera ante la crisis de combustibles