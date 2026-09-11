Tras el cruce con Will Smith, Chris Rock condiciona su presencia en los Oscar: “La única manera de que vuelva es si estoy nominado”

Chris Rock presentó a "Misty Green" como el inicio de una nueva etapa en su carrera como director

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A doce años de su último trabajo detrás de cámara, Chris Rock se prepara para estrenar Misty Green, una película que, según él mismo plantea, marca un cambio de etapa en su carrera. En una entrevista exclusiva con Variety, el comediante, actor y realizador habló de su nuevo film, de su diagnóstico de trastorno de aprendizaje no verbal y de la posibilidad de regresar a la ceremonia del Oscar tras el episodio con Will Smith en 2022. “La única manera de que vuelva es si estoy nominado”, afirmó.

La película, que tendrá estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegará a los cines de la mano de A24 en octubre, sigue a una actriz venida a menos que intenta sostener un estilo de vida que ya no puede pagar mientras enfrenta problemas familiares y laborales. Para Rock, se trata de un proyecto pequeño en presupuesto, pero central en su presente artístico. “Ahora soy este tipo director”, resumió.

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Un regreso detrás de cámara

Rock contó que Misty Green es su primera película como director desde 2014 y que la considera uno de los momentos más importantes de su carrera desde su especial de stand up “Bring the Pain”, de 1996. Según explicó, el proyecto tuvo un presupuesto cercano a 5 millones de dólares, por debajo del de sus trabajos anteriores.

El film está protagonizado por Rosalind Eleazar, quien interpreta a Misty, una actriz que alguna vez tuvo notoriedad, pero que ahora enfrenta una situación económica frágil. En la historia también aparecen Anna Kendrick, Adam Driver, Topher Grace y Daniel Kaluuya, este último en el papel del hermano de la protagonista.

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Chris Rock dijo que "Misty Green" retrata la desigualdad de Los Ángeles entre la riqueza extrema, la fama y las personas sin techo (REUTERS/Danny Moloshok)

Rock definió la película como una obra atravesada por las contradicciones de Los Ángeles, una ciudad que, a su entender, condensa al mismo tiempo riqueza extrema, aspiraciones de fama y una desigualdad imposible de ocultar. “La película trata sobre esa dicotomía loca”, señaló al explicar que una de sus ideas era retratar una ciudad donde conviven mansiones de decenas de millones de dólares y personas sin techo en la misma cuadra.

Un cambio personal y creativo

Durante la entrevista, Rock explicó que el nuevo proyecto aparece en una etapa distinta de su vida personal. En 2020 fue diagnosticado con un trastorno de aprendizaje no verbal, una condición que describió como algo cercano a “una especie de TDAH y Asperger”, en sus palabras.

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A partir de ese diagnóstico, indicó, comenzó un proceso de terapia que modificó su manera de relacionarse con los demás y también su forma de trabajar. “Tengo un nivel de concentración y empatía que antes no tenía”, dijo. Y agregó que durante muchos años su talento para la comedia le permitió evitar ciertos problemas personales en lugar de enfrentarlos.

Esa transformación, según contó, es una de las razones por las que siente que recién ahora estaba preparado para una película como Misty Green. “Soy un tipo diferente. Al menos, estoy tratando de serlo”, sostuvo.

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La apuesta por Rosalind Eleazar

Chris Rock elogió a Rosalind Eleazar y la definió como una intérprete decisiva para la forma final de la película (A24)

Rock dedicó una parte importante de la conversación a elogiar a Rosalind Eleazar, a quien describió como “una intérprete decisiva para que la película encontrara su forma final”. Según recordó, varias actrices estuvieron vinculadas al proyecto en distintos momentos, pero Eleazar terminó imponiéndose en la audición.

El director contó que la actriz viajó por su cuenta desde Londres para una prueba presencial de apenas 40 minutos y que su desempeño disipó las dudas. “Nos dejó impactados”, dijo. Incluso reconoció que, al no ser una figura tan conocida, el equipo intentó encontrar razones para no elegirla, aunque finalmente se impuso por claridad.

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Rock también aseguró que, durante el rodaje, el nivel de Eleazar lo obligó a elevar su propio trabajo como actor. “Al final de la primera semana de filmación pensé: ‘Ella la está rompiendo’”, señaló. Y comparó esa impresión con la que tuvo al ver a Wesley Snipes durante las lecturas de “New Jack City”.

Hollywood, dinero y ambición

Más allá de la historia de una actriz en crisis, Rock planteó que Misty Green aborda cuestiones más amplias, entre ellas la presión de la industria, la necesidad de sostener ingresos y la distancia entre la ambición artística y las obligaciones materiales.

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Rock planteó que "Misty Green" trata la presión de la industria

En ese punto, explicó que una de sus convicciones personales es mantener un nivel de gastos que le permita rechazar proyectos. “Tus gastos mensuales son tu religión”, afirmó. Según dijo, haber ordenado su vida económica le dio margen para no aceptar trabajos solo por dinero y para concentrarse en proyectos que realmente quiere hacer.

También habló del cambio que, a su juicio, se produjo en Hollywood con el paso de los años. “Antes todo el mundo quería ser grande, un gran cantante, un gran actor o un gran comediante. Ahora se busca la fama”, planteó. En ese sentido, definió a Los Ángeles como un lugar “complicado”, capaz de resultar atractivo y hostil al mismo tiempo.

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El Oscar sigue a distancia

Uno de los momentos más resonantes de la entrevista llegó cuando fue consultado por una posible vuelta a la ceremonia de la Academia, luego de la bofetada que le dio Will Smith durante la entrega de 2022.

Chris Rock afirmó que solo volvería al Oscar si recibe una nominación, tras el episodio con Will Smith en 2022 (REUTERS/Brian Snyder)

Lejos de mostrarse dispuesto a regresar como anfitrión o invitado, Rock respondió con una frase tajante: “No me van a nominar. La única manera de que vuelva es si estoy nominado”. Después matizó que, si eso ocurriera, ya vería cómo manejar la situación, pero dejó en claro que no imagina ese escenario como probable.

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Cuando el periodista le marcó una conexión entre aquel episodio y una escena de Misty Green en la que un personaje debe decidir si perdona a una mujer que golpeó a una colega, Rock aseguró que no había pensado en ese paralelismo hasta ese momento. Ante una nueva pregunta sobre Smith, prefirió no extenderse. “Desearía que no hubiera pasado nada”, dijo, antes de remarcar que no quería quitarle atención a la película ni al trabajo de Eleazar.

Una nueva etapa en su carrera

Hacia el final, Rock adoptó un tono más reflexivo para revisar su trayectoria, desde sus comienzos en clubes de comedia hasta este presente como director. Recordó que una sola noche sobre un escenario cambió el rumbo de su vida y el de su familia, y sostuvo que, pese a los altibajos, la industria le dio mucho.

“El mundo del espectáculo ha sido muy, muy bueno conmigo”, afirmó. También trazó una comparación íntima para medir su propio recorrido: dijo que su padre enfermó cuando él era pobre y que su madre enfermó cuando ya tenía dinero para ayudarla. “Mi padre murió. Mi mamá está muy bien. Es literalmente así de simple”, concluyó.

Con Misty Green, Rock busca abrir una nueva etapa. Ya no se presenta solo como una figura de la comedia ni como el protagonista involuntario de uno de los momentos más recordados del Oscar reciente. Su apuesta, según deja entrever, pasa por consolidarse detrás de cámara, con películas que mezclen ambición artística, llegada masiva y una mirada más madura sobre el mundo que lo rodea.