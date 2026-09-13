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Bruce Springsteen postergó un disco ya terminado para lanzar primero otro en proceso

En una entrevista con Rolling Stone, el cantante dijo que desarrolla dos proyectos en paralelo y que dará prioridad al material que aún completa por la naturaleza de sus canciones, sin detallar el calendario

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen confirmó que tiene un álbum terminado, aunque decidió demorar su lanzamiento para dar prioridad a otro proyecto (REUTERS/Brendan McDermid)
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Bruce Springsteen ya terminó un nuevo disco, aunque decidió postergar su publicación para concentrarse en otro álbum que aún está en proceso. El músico no precisó las fechas de lanzamiento ni reveló si el material grabado cuenta con la participación de la E Street Band, según la información que surge de una entrevista con Rolling Stone.

El artista explicó que desarrolla dos proyectos discográficos en paralelo. Uno de ellos está finalizado y listo para salir, aunque considera que el otro debería llegar antes al público por las características de las canciones. “Ahora mismo estoy trabajando en un par de discos. Uno ya lo he terminado… Está listo”, afirmó Springsteen.

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El músico explicó que avanza con dos discos y que busca concluir uno de ellos antes de editar el material ya finalizado (EFE/ Javier Etxezarreta)
El músico explicó que avanza con dos discos y que busca concluir uno de ellos antes de editar el material ya finalizado (EFE/ Javier Etxezarreta)

Sobre el trabajo que todavía no concluyó, el cantante señaló que busca terminarlo para publicarlo primero. “Estoy trabajando en este otro, que, dada la naturaleza del material, me pareció que debía salir primero”, sostuvo. Luego podrá editar el álbum ya terminado, que definió como un proyecto sin relación con la actualidad y con posibilidades de funcionar en cualquier momento.

El disco terminado permanece sin fecha y con varios interrogantes

El músico había anticipado que publicaría un nuevo trabajo durante 2026, aunque hasta ahora no hubo un anuncio oficial sobre el calendario ni sobre el formato del lanzamiento. La falta de precisiones deja abierta la posibilidad de que el álbum que todavía está en desarrollo sea el que finalmente llegue primero a las plataformas y tiendas.

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Bruce Springsteen y la E Street Band
Springsteen no confirmó cuándo saldrá el álbum ni si fue grabado junto con la E Street Band

Otra de las incógnitas es si el disco ya terminado fue grabado junto con la E Street Band, el grupo que lo acompaña desde hace décadas. Springsteen evitó responder de forma directa cuando le consultaron por esa posibilidad. “¡Es una sorpresa!”, contestó, según la versión difundida por RockFM.

Tampoco confirmó un día concreto para la publicación. Sí dejó una señal sobre sus expectativas al afirmar que espera que el material vea la luz “con suerte más pronto que tarde”. La declaración permite prever que el proyecto no quedó archivado, sino que forma parte de una agenda que el músico aún ordena entre nuevos lanzamientos y presentaciones en vivo.

El concierto de Filadelfia tendrá una publicación por entregas

Mientras define el futuro de los dos discos, Springsteen empezó a difundir material de su última gira. El artista publicó el video Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut), que incluye siete canciones registradas durante el concierto final del recorrido en Filadelfia, según informó RockFM.

El artista difundirá en cuatro partes las canciones registradas durante el último recital de su gira en Filadelfia (Europa Press)
El artista difundirá en cuatro partes las canciones registradas durante el último recital de su gira en Filadelfia (Europa Press)

El recital tendrá además una película completa, aunque ese lanzamiento todavía no está disponible. Antes de presentar la obra íntegra, el músico planea compartir las imágenes por partes. “Lo publicaremos por entregas”, explicó al referirse al material filmado durante aquella actuación.

La estrategia contempla la difusión de las siete canciones en cuatro entregas hasta completar el espectáculo. Springsteen indicó que quiso acercar el concierto a su público sin esperar a que la película estuviera terminada. El proyecto suma una nueva publicación audiovisual a una etapa marcada por la revisión de sus actuaciones más recientes.

El músico anticipó giras de entre 20 y 30 conciertos

La actividad en directo también tendrá cambios. Según las declaraciones a Rolling Stone, Springsteen prevé realizar giras más cortas, con “20 o 30 conciertos”, en lugar de los extensos recorridos internacionales que caracterizaron parte de su carrera.

Springsteen planteó recorridos más breves y consideró improbable otra gira de 140 fechas con la E Street Band (REUTERS/Jaimi Joy)
Springsteen planteó recorridos más breves y consideró improbable otra gira de 140 fechas con la E Street Band (REUTERS/Jaimi Joy)

El cantante consideró poco probable que la E Street Band vuelva a realizar una gira de 140 fechas. Explicó que el tiempo disponible es ahora más limitado, aunque no descartó organizar varias tandas de actuaciones breves en distintos países y momentos del año.

Springsteen mantuvo una valoración positiva sobre el presente del grupo y dejó abierta la puerta a nuevos encuentros sobre los escenarios. Por ahora, su agenda combina tres frentes: la finalización de un álbum, la espera para editar otro ya terminado y la publicación escalonada del concierto de Filadelfia.

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