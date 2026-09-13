Snoop Dogg será el anfitrión de los MTV VMAs 2026

Snoop Dogg conducirá los MTV Video Music Awards 2026, una gala que también homenajeará a Nirvana (Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

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Snoop Dogg será el presentador de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, que se celebrarán el domingo 27 de septiembre. La ceremonia se emitirá de 19:30 a 21:30 por CBS, con transmisión simultánea en MTV y Paramount+.

El rapero, cuyo nombre es Calvin Broadus Jr., definió la designación como una oportunidad para “cerrar un ciclo”, debido a su vínculo con la cadena y con un premio que acompañó varios momentos de su carrera.

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Un vínculo que comenzó con el auge del hip hop

A los 54 años, Snoop Dogg regresará a los VMAs como figura central de una edición que también reunirá a ejecutivos y productores ligados a la historia de MTV. El músico sostuvo que la cadena y la premiación tuvieron un papel relevante desde sus primeros años en la industria, cuando el hip hop buscaba una mayor presencia en la televisión musical.

El rapero recordó la influencia de MTV en la expansión internacional del hip hop durante el inicio de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según explicó, algunos de los episodios más relevantes de su carrera ocurrieron en la pantalla de MTV y sobre el escenario de los VMAs. También destacó que la señal ofreció al hip hop un espacio “ruidoso, sin miedo y visto por todo el mundo”, en referencia a la visibilidad que el género obtuvo ante una audiencia internacional durante las últimas décadas.

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El artista también mencionó su relación con Van Toffler, productor vinculado durante años a MTV, a quien describió como su “hermano”. Snoop Dogg recordó que Toffler ya formaba parte de la cadena en el comienzo de su trayectoria y afirmó que ambos participaron de un período que transformó la cultura popular y la industria musical.

Las actuaciones y los premios que marcaron su historia

La relación del rapero con los VMAs se refleja tanto en sus apariciones como en su historial de premios. Snoop Dogg acumuló 13 nominaciones y obtuvo tres estatuillas: en 1994, por mejor video de rap; en 2006, por mejor video de baile; y en 2015, por mejor dirección de arte.

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Snoop Dogg acumuló 13 nominaciones y tres premios a lo largo de su historia en los MTV VMAs (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre sus presentaciones más recordadas figura la actuación de 2022 junto a Eminem, basada en el universo virtual “Otherside”. La puesta combinó referencias al metaverso con una interpretación de ambos artistas, que retomaron una colaboración desarrollada en distintos momentos de sus carreras.

Snoop Dogg también participó en el tributo a The Notorious B.I.G. durante la ceremonia de 2005. Años antes, en 1999, compartió el cierre de la gala con Dr. Dre y Eminem. Esas actuaciones consolidaron su presencia en una premiación que suele combinar estrenos musicales, homenajes y números concebidos especialmente para la transmisión.

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Productores y un homenaje a Nirvana

Además de ejercer como anfitrión, Snoop Dogg será productor ejecutivo de la transmisión junto a Sara Ramaker y Jasmin Ratansi. También integrarán ese equipo Jesse Ignjatovic, de Den of Thieves; Barb Bialkowski; Bruce Gillmer; Barry Barclay y Floris Bauer.

La producción estará a cargo de Gunpowder & Sky, con Van Toffler como productor. Melanie Block asumirá el rol de coproductora ejecutiva, Gary Lanvy será coproductor y Jen Proctor ocupará el puesto de productora ejecutiva de talentos. La estructura reúne a profesionales con experiencia en televisión, música en vivo y producción de eventos.

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Nirvana recibirá el Video Vanguard Award durante la ceremonia de los MTV VMAs 2026

La gala también rendirá homenaje a Nirvana, que recibirá el Video Vanguard Award. La banda volverá a tener presencia en los VMAs más de 34 años después de su primera actuación en la ceremonia, en 1992. MTV anunciará en las próximas semanas la lista de artistas, presentadores e invitados especiales. Snoop Dogg adelantó que el objetivo será sumar escenas que permanezcan en la memoria del público.