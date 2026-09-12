Entretenimiento

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award y renueva su vínculo histórico con MTV

El tributo de los VMAs llegará en el aniversario de su primera aparición, mientras la ceremonia despierta incertidumbre sobre la persona que representará al grupo

Nirvana será distinguida con el Video Vanguard Award durante los MTV Video Music Awards de 2026, previstos para el 27 de septiembre en Los Ángeles
Guardar

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards (VMA) de 2026, según anunció MTV el miércoles en sus redes sociales. La ceremonia se celebrará el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, una fecha que coincide con el aniversario de la primera vez que la banda subió al escenario de los premios, en 1992.

La distinción pondrá otra vez al grupo de Seattle en el centro de una ceremonia asociada a algunos de los momentos más recordados de su carrera.

PUBLICIDAD

Un reconocimiento con un vínculo que se remonta a 1992

MTV confirmó que Nirvana será homenajeada durante la próxima edición de los VMA, aunque no precisó quién aceptará el premio en representación de la banda. The Hollywood Reporter indicó que tampoco se difundieron detalles sobre una posible actuación, un tributo musical o la presencia de Dave Grohl y Krist Novoselic, los integrantes sobrevivientes de la formación más conocida del grupo.

nirvana
La banda tuvo una de sus primeras apariciones en los MTV Video Music Awards el 27 de septiembre de 1992, durante la etapa de auge de Nevermind (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

El anuncio recuperó la presentación de Nirvana en los VMA del 27 de septiembre de 1992. Aquella actuación ocurrió mientras la banda atravesaba el impacto comercial y cultural de Nevermind, su segundo álbum de estudio.

PUBLICIDAD

La relación con MTV fue parte de la expansión internacional del grupo, impulsada por la rotación de sus videos y por la difusión masiva de “Smells Like Teen Spirit”.

El impacto de “Nevermind” y de “Smells Like Teen Spirit”

Nirvana estuvo integrada por Kurt Cobain, vocalista y guitarrista; Krist Novoselic, bajista; y Dave Grohl, baterista. The Hollywood Reporter señaló que el grupo tuvo una influencia decisiva en la música popular de los años 90. Su irrupción desplazó parte de la atención que hasta entonces concentraba el glam rock y consolidó al rock alternativo como una fuerza central dentro de la industria discográfica.

Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl integraron la formación más conocida de Nirvana, que alcanzó proyección mundial a comienzos de los años 90

Publicado en 1991, Nevermind superó los 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, de acuerdo con los datos citados en el texto fuente. El álbum reunió canciones como “Come as You Are”, “Lithium” e “In Bloom”, además de “Smells Like Teen Spirit”, que se convirtió en la composición más asociada con la banda. La canción acumula cerca de 3.100 millones de reproducciones en Spotify.

El legado después de la muerte de Kurt Cobain

Otro de los hitos que unió a Nirvana con MTV fue su participación en MTV Unplugged, grabada en 1993. El especial mostró una faceta distinta de la banda, con versiones acústicas, arreglos menos estridentes y un repertorio que incluyó temas propios, canciones de David Bowie y un cierre con “Where Did You Sleep Last Night”, de Lead Belly. El programa fue considerado uno de los episodios más destacados de la serie.

Nirvana
El especial MTV Unplugged, grabado en 1993, mostró un repertorio acústico de Nirvana y quedó entre las presentaciones más recordadas del grupo (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

La banda se disolvió en abril de 1994, tras la muerte de Cobain, quien murió por una herida de bala autoinfligida. Luego de ese episodio, Grohl formó Foo Fighters, grupo con el que desarrolló una carrera propia como cantante, guitarrista y compositor.

Novoselic continuó vinculado a distintos proyectos musicales y formó 3rd Secret junto con Matt Cameron, integrante de Pearl Jam y Soundgarden, y Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden.

Fecha, transmisión y figuras distinguidas en ediciones anteriores

Los VMA de 2026 se emitirán el 27 de septiembre, de 20:30 a 22:30, hora de Argentina. La transmisión estará a cargo de CBS y MTV. En Estados Unidos, también podrá seguirse a través de Paramount+ Premium, según informó The Hollywood Reporter.

La ceremonia de los MTV Video Music Awards se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá verse desde las 20:30, hora de Argentina
La ceremonia de los MTV Video Music Awards se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá verse desde las 20:30, hora de Argentina

El Video Vanguard Award reconoce trayectorias e influencia en el lenguaje audiovisual de la música. Entre los artistas distinguidos en ediciones anteriores figuran Michael Jackson, Madonna, George Michael, Red Hot Chili Peppers, Britney Spears, Beyoncé, Jennifer Lopez y Katy Perry.

MTV aún no reveló quién subirá al escenario para recibir el premio destinado a Nirvana ni cuáles serán las actividades previstas para el homenaje.

Temas Relacionados

NirvanaMTV Video Music AwardsMúsica PopularPremios MusicalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

El actor de “Happy Days” contó cómo vivió su salida del proyecto, admitió que aquel episodio todavía le pesa y reveló que aún intenta comprender el vínculo con la estrella de Hollywood

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

El protagonista de “El equipo A” cuestiona la forma en que retrataron su historia, señala decisiones creativas polémicas y critica el papel que desempeñó su exrepresentante

Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

El actor, quien dio vida a Sirius Black en cuatro películas, destacó una diferencia que podría beneficiar a la nueva adaptación de HBO

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

La carrera por las principales categorías continúa con “The Pitt”, “Hacks”, “Pluribus” y “Widow’s Bay” entre las producciones destacadas

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams y otros actores retomarán sus personajes para una nueva historia de la familia Stone

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

DEPORTES

Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Platense con un gol agónico por la fecha 8 del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Platense con un gol agónico por la fecha 8 del Torneo Clausura

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 12 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

El elogio del director de Alpine a Franco Colapinto por su trabajo “brillante” en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1

Un auto que voló contra el alambrado y siete pilotos fuera: el violento accidente en el GP de España de Fórmula 3 que detuvo media hora la carrera

TELESHOW

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

La escapada de Marta Fort y su novio a Mendoza tras oficializar el romance: guerra de bolas de nieve y look cowboy

Rocío Robles sorprendió con un cambio de look en las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Mejor con flequillo”

"Tan buena y tan linda": el audio íntimo entre la China Suárez y su hijo Amancio que emocionó a sus seguidores

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

INFOBAE AMÉRICA

La danesa ‘Woman Unknown’ ganó el premio a mejor película en el Festival de Venecia y convierte a su directora May el-Toukhy en la gran sorpresa

La danesa ‘Woman Unknown’ ganó el premio a mejor película en el Festival de Venecia y convierte a su directora May el-Toukhy en la gran sorpresa

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

El ejército libanés detuvo a un familiar del ex dictador sirio Bashar al Assad por portar armas y drogas

¿Cómo funcionan los centros de carga con energía solar que se expanden en Guantánamo durante los apagones?

Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores