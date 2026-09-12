Nirvana recibirá el Video Vanguard Award y renueva su vínculo histórico con MTV

Nirvana será distinguida con el Video Vanguard Award durante los MTV Video Music Awards de 2026, previstos para el 27 de septiembre en Los Ángeles

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Nirvana recibirá el Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards (VMA) de 2026, según anunció MTV el miércoles en sus redes sociales. La ceremonia se celebrará el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, una fecha que coincide con el aniversario de la primera vez que la banda subió al escenario de los premios, en 1992.

La distinción pondrá otra vez al grupo de Seattle en el centro de una ceremonia asociada a algunos de los momentos más recordados de su carrera.

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Un reconocimiento con un vínculo que se remonta a 1992

MTV confirmó que Nirvana será homenajeada durante la próxima edición de los VMA, aunque no precisó quién aceptará el premio en representación de la banda. The Hollywood Reporter indicó que tampoco se difundieron detalles sobre una posible actuación, un tributo musical o la presencia de Dave Grohl y Krist Novoselic, los integrantes sobrevivientes de la formación más conocida del grupo.

La banda tuvo una de sus primeras apariciones en los MTV Video Music Awards el 27 de septiembre de 1992, durante la etapa de auge de Nevermind (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

El anuncio recuperó la presentación de Nirvana en los VMA del 27 de septiembre de 1992. Aquella actuación ocurrió mientras la banda atravesaba el impacto comercial y cultural de Nevermind, su segundo álbum de estudio.

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La relación con MTV fue parte de la expansión internacional del grupo, impulsada por la rotación de sus videos y por la difusión masiva de “Smells Like Teen Spirit”.

El impacto de “Nevermind” y de “Smells Like Teen Spirit”

Nirvana estuvo integrada por Kurt Cobain, vocalista y guitarrista; Krist Novoselic, bajista; y Dave Grohl, baterista. The Hollywood Reporter señaló que el grupo tuvo una influencia decisiva en la música popular de los años 90. Su irrupción desplazó parte de la atención que hasta entonces concentraba el glam rock y consolidó al rock alternativo como una fuerza central dentro de la industria discográfica.

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Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl integraron la formación más conocida de Nirvana, que alcanzó proyección mundial a comienzos de los años 90

Publicado en 1991, Nevermind superó los 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, de acuerdo con los datos citados en el texto fuente. El álbum reunió canciones como “Come as You Are”, “Lithium” e “In Bloom”, además de “Smells Like Teen Spirit”, que se convirtió en la composición más asociada con la banda. La canción acumula cerca de 3.100 millones de reproducciones en Spotify.

El legado después de la muerte de Kurt Cobain

Otro de los hitos que unió a Nirvana con MTV fue su participación en MTV Unplugged, grabada en 1993. El especial mostró una faceta distinta de la banda, con versiones acústicas, arreglos menos estridentes y un repertorio que incluyó temas propios, canciones de David Bowie y un cierre con “Where Did You Sleep Last Night”, de Lead Belly. El programa fue considerado uno de los episodios más destacados de la serie.

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El especial MTV Unplugged, grabado en 1993, mostró un repertorio acústico de Nirvana y quedó entre las presentaciones más recordadas del grupo (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

La banda se disolvió en abril de 1994, tras la muerte de Cobain, quien murió por una herida de bala autoinfligida. Luego de ese episodio, Grohl formó Foo Fighters, grupo con el que desarrolló una carrera propia como cantante, guitarrista y compositor.

Novoselic continuó vinculado a distintos proyectos musicales y formó 3rd Secret junto con Matt Cameron, integrante de Pearl Jam y Soundgarden, y Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden.

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Fecha, transmisión y figuras distinguidas en ediciones anteriores

Los VMA de 2026 se emitirán el 27 de septiembre, de 20:30 a 22:30, hora de Argentina. La transmisión estará a cargo de CBS y MTV. En Estados Unidos, también podrá seguirse a través de Paramount+ Premium, según informó The Hollywood Reporter.

La ceremonia de los MTV Video Music Awards se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá verse desde las 20:30, hora de Argentina

El Video Vanguard Award reconoce trayectorias e influencia en el lenguaje audiovisual de la música. Entre los artistas distinguidos en ediciones anteriores figuran Michael Jackson, Madonna, George Michael, Red Hot Chili Peppers, Britney Spears, Beyoncé, Jennifer Lopez y Katy Perry.

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MTV aún no reveló quién subirá al escenario para recibir el premio destinado a Nirvana ni cuáles serán las actividades previstas para el homenaje.