Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

Henry Winkler volvió a hablar sobre su relación con Tom Hanks y recordó su salida de la dirección de Turner & Hooch

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La relación entre Henry Winkler y Tom Hanks volvió a quedar bajo la mirada pública después de que el protagonista de Happy Days reconociera que aún intenta comprenderla. El actor vinculó ese vínculo con su salida como director de Turner & Hooch en 1989, un episodio que ocurrió tras 13 días de rodaje y que, según contó en el programa In Depth With Graham Bensinger, todavía conserva un peso personal para él.

Winkler dijo que aceptó dirigir la película pese a sus dudas

Durante la entrevista, recogida por People, Winkler explicó que su primera reacción ante la propuesta de dirigir la comedia protagonizada por Hanks fue de incertidumbre.

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“Fui completamente contra mi instinto y me golpeó en la cara como una tabla de dos por cuatro”, recordó Winkler. El intérprete señaló que esa decisión derivó en una experiencia que aún asocia con frustración, aunque evitó presentar su relato como una pelea abierta con Hanks.

El actor contó que aceptó dirigir la comedia de 1989 aunque dudaba de estar preparado para el cargo (YouTube: Michelle Obama y Higher Ground Productions)

El actor contó que llegó al rodaje con inseguridades sobre su papel al frente de la película y que esas dudas influyeron en su manera de conducir las reuniones de trabajo. En especial, recordó los encuentros con el equipo a cargo de los cachorros que compartían escenas con el protagonista de Big.

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Según Winkler, hablaba demasiado y daba indicaciones porque entendía que esa era su responsabilidad como director. Con el tiempo, interpretó que esa actitud incomodó a algunas personas involucradas en la producción. “Pensaba: ‘Bueno, eso es lo que hace un director’”, resumió sobre aquellos días.

El despido ocurrió después de 13 días de rodaje

Winkler relató que, poco después, recibió una llamada para reunirse con Jeffrey Katzenberg, entonces uno de los ejecutivos de Touchstone Pictures. Durante ese encuentro, le comunicaron que su trabajo no se reflejaba en el material registrado al final de cada jornada de filmación.

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El actor y director dijo que regresó al set, retiró sus pertenencias y volvió a su casa. La decisión puso fin a su participación detrás de cámara en Turner & Hooch, que finalmente llegó a los cines en 1989 con Roger Spottiswoode como director. “No lo llevo bien. Estoy devastado”, afirmó Winkler al recordar su reacción.

Tom Hanks protagonizó Turner & Hooch, la película de la que Henry Winkler fue apartado como director tras 13 días de rodaje (Fotos: Prensa History Channel)

Cuando Bensinger le preguntó de manera directa cuál era su perspectiva actual sobre Hanks, Winkler respondió: “Todavía estoy trabajando en mi perspectiva”. La frase condensó una incomodidad que no definió con precisión, pero que conectó con el despido y con episodios posteriores que, a su juicio, nunca terminaron de tener una explicación clara.

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En ese marco, también mencionó a Rita Wilson, esposa de Hanks, a quien identificó como una de las actrices invitadas que participaron en los primeros años de Happy Days. Winkler no profundizó sobre ese vínculo ni señaló que ella hubiera tenido relación con el conflicto surgido durante el rodaje de la película.

La aparición de Hanks en “Happy Days” sumó otra incógnita

Winkler recordó que Hanks participó como invitado en la comedia televisiva antes de afianzarse como una figura central de Hollywood. El actor encarnó a Arthur “Fonzie” Fonzarelli, uno de los personajes más reconocidos de la serie, mientras que Hanks tuvo una aparición breve en uno de sus episodios.

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Según su relato, años más tarde una producción dedicada a repasar la historia de Happy Days quiso incluir 60 segundos de la participación de Hanks, pero no obtuvo autorización para utilizar esas imágenes. Winkler aseguró que desconoce quién tomó esa decisión y cuáles fueron los motivos.

El intérprete recordó la participación de Hanks en la serie y un posterior problema para incluir esas imágenes en una retrospectiva

El episodio se sumó a las preguntas que, según afirmó, aún intenta resolver sobre la relación. “No lo sé”, respondió cuando volvió sobre el tema. La información disponible no identifica si Hanks intervino de forma directa en la negativa ni si existió una razón contractual, editorial o vinculada a derechos de imagen.

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Pese a ese historial, Winkler sostuvo que no considera que exista una disputa permanente con Hanks. Como prueba de un vínculo menos hostil, mostró que conserva un avión a escala firmado por el actor, armado por el propio Hanks durante las reuniones de trabajo que ambos mantuvieron antes de su salida de Turner & Hooch.

“Era un avión a escala. Mientras teníamos reuniones, él armó un Piper Cub de plástico o algo así”, recordó.

Como otro indicio de una relación menos conflictiva, Winkler contó: “No tengo una pelea con Tom Hanks. Lo que todo el mundo dice y lo que es verdad son dos cosas diferentes”, afirmó Winkler. También recordó que se cruzó con Hanks en los premios del Sindicato de Actores en 2020. “Fue hermoso”, dijo entonces a TMZ, en declaraciones citadas después por Vanity Fair.

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