La frase con la que Sylvester Stallone despejó los miedos de Mr. T antes de Rocky III y que cambiaron su carrera

Un documental retrospectivo sobre Laurence Tureaud… más conocido como Mr. T. (Netflix)

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Mr. T, cuyo nombre real es Laurence Tureaud, reveló en una entrevista con la revista People las palabras que le dijo Sylvester Stallone durante el rodaje de Rocky III en 1982. Cuatro décadas después, el actor de 74 años recuerda con claridad el momento en que Stallone disipó sus nervios con una frase: “No te preocupes por nada. Quiero que seas tú.” Una declaración que, según contó, lo transformó por completo dentro del set.

El documental Untold Mr. T: I Pity The Fool, estrenado el 8 de septiembre de 2026 en Netflix, sirvió de contexto para esas revelaciones. Mr. T habló sobre cómo llegó al papel de Clubber Lang —el antagonista principal de la película—, qué significó para su carrera y la relación que construyó con el director y protagonista del filme.

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Fue Stallone quien lo descubrió en 1980, cuando participaba en el concurso “America’s Toughest Bouncer” del programa televisivo Games People Play, de la cadena NBC. La directora de casting Rhonda Young lo señaló como candidato ideal, y Stallone tomó la decisión final.

Stallone eligió a Mr. T por encima de los candidatos con experiencia

Mientras los productores querían a intérpretes con más recorrido, el actor y director apostó por Laurence Tureaud por su fuerza y autenticidad

Los productores de Rocky III presionaron para contratar actores con trayectoria comprobada. Sin embargo, Stallone se mantuvo firme. “No, yo quiero a Mr. T porque tenía lo que yo tenía. Me gustó esa crudeza, esa actitud callejera”, declaró, según recordó el propio Mr. T en la entrevista con People.

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Tras el proceso de selección, Mr. T volvió a Chicago y recibió la llamada al lunes siguiente confirmando que tenía el papel. Su respuesta fue inmediata: “Dile a Sly que, por cualquier razón que me eligió, le voy a dar el 150% todos los días.” Esa promesa marcó el tono de su participación en toda la producción y sentó las bases de una relación de trabajo fundada en el compromiso mutuo.

La decisión de Stallone fue, en ese contexto, una apuesta poco convencional. En la industria cinematográfica de comienzos de los años 80, incorporar a un debutante absoluto como villano principal de una franquicia multimillonaria era un movimiento arriesgado. Stallone lo asumió con convicción, convencido de que la autenticidad de Mr. T superaba cualquier carencia técnica.

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Dos meses de entrenamiento y las palabras que cambiaron todo

Untold Mr. T: I Pity The Fool recupera el momento en que Laurence Tureaud encontró confianza en el set y repasa la oportunidad que lo llevó de novato absoluto a figura popular de los años 80

Mr. T tomó la preparación física con total seriedad durante los dos meses previos al rodaje. Stallone lo observó de cerca y valoró el esfuerzo. Fue entonces cuando se acercó a él y pronunció las palabras que Mr. T recuerda hasta hoy: “Si cometes un error, tenemos kilómetros de película. No te preocupes por nada. Quiero que seas tú.”

Ese gesto de respaldo transformó por completo la experiencia del debutante. Mr. T reconoció que Stallone asumía un riesgo real al apostar por alguien sin formación actoral, y eso le generó una responsabilidad enorme. “Tenía fe en mí. Esto es mucho dinero en juego, así que tenía que responder. Y lo hice”, afirmó en declaraciones a People.

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La libertad que Stallone le otorgó sobre el set tuvo consecuencias directas en el resultado final. Varios de los diálogos de Mr. T fueron improvisados, entre ellos la provocación que Clubber Lang dirige a la esposa de Rocky, uno de los momentos más comentados de la película. Esa espontaneidad, lejos de perjudicar la producción, se convirtió en uno de los sellos distintivos del personaje.

El documental de Netflix revive una historia de amistad y oportunidad

El antagonista de Rocky Balboa fue el trampolín que llevó a Laurence Tureaud a otra figura emblemática de la pantalla - REUTERS/Jeenah Moon

La relación entre ambos actores trascendió el rodaje. “Él tenía confianza. Creía en mí. Y mientras estuvo agradecido de que hice mi trabajo, yo estoy agradecido a él”, sostuvo Mr. T. Esa dinámica de respeto mutuo quedó grabada tanto en la pantalla como en la memoria del actor a lo largo de los años.

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Rocky III se convirtió en la segunda película más taquillera de 1982, superada únicamente por ET, el extraterrestre. En ella, Mr. T pronunció por primera vez su icónica frase “I pity the fool” —traducida al español como “le tengo lástima al tonto”—, que con el tiempo se volvió su marca personal y dio nombre a un programa de telerrealidad en 2006.

El papel de Clubber Lang fue, además, el trampolín que lo llevó directamente a interpretar a B.A. Baracus en la serie televisiva The A-Team (Brigada A), otro de los personajes con los que quedó ligado en la cultura popular de los años 80.

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El documental Untold Mr. T: I Pity The Fool, dirigido por Scott Weintrob, está disponible en la plataforma desde el 8 de septiembre de 2026. En él, el actor repasa su trayectoria, su imagen pública, sus orígenes en Chicago y las experiencias que marcaron su carrera, entre ellas su paso por una de las sagas deportivas más reconocidas del cine estadounidense.