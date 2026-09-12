Entretenimiento

Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

El protagonista de “El equipo A” cuestiona la forma en que retrataron su historia, señala decisiones creativas polémicas y critica el papel que desempeñó su exrepresentante

Mr. T cuestionó el enfoque de Untold Mr T: I Pity the Fool, el documental de Netflix que repasa su carrera y sus conflictos fuera de la pantalla (Netflix)
Guardar

El actor Mr. T rechazó el documental que Netflix estrenó sobre su trayectoria y cuestionó el modo en que la producción presenta distintas etapas de su vida pública.

Según declaraciones a The Guardian, el protagonista de El equipo A considera que la película deja afuera aspectos centrales de su historia, amplifica episodios que lo muestran de forma negativa y concede un espacio excesivo a Peter Young, su exrepresentante. El documental forma parte de la serie Secretos del deporte y lleva como título original Untold Mr T: I Pity the Fool.

PUBLICIDAD

Las críticas de Mr. T a la versión de su historia

Recordado por interpretar a M.A. Barracuda en El equipo A, Mr. T quedó en el centro de esta nueva producción de Netflix, que repasa su ascenso como figura de la televisión y el cine, además de los conflictos que atravesaron su carrera. El actor dejó claro que no estuvo conforme con el resultado final y sostuvo que el montaje ofrece una lectura parcial sobre su recorrido profesional.

Mr. T
El actor sostuvo que la producción dejó afuera episodios importantes de su vida y presentó una interpretación injusta sobre su trayectoria profesional (Photo by Steve Zak Photography/FilmMagic)

Me enojó porque omitieron muchas cosas. Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura. Me elogian y después intentan hacerme quedar en ridículo”, afirmó el actor.

PUBLICIDAD

Para Mr. T, la película combina elogios sobre su popularidad con segmentos que, a su entender, buscan instalar una imagen negativa de su personalidad y de las decisiones que tomó durante su carrera.

El actor consideró que el documental insiste demasiado en una supuesta caída acelerada, vinculada a decisiones equivocadas y a actitudes personales que habrían afectado su lugar en la industria. Mr. T rechazó esa interpretación y remarcó que su valoración de la carrera no depende de que vuelva a conseguir trabajos en televisión o de que aumenten sus ingresos.

“Soy más que eso”, la frase con la que resumió su malestar

No quiero sonar arrogante ni creído, pero si nunca volviera a ganar un dólar, si nunca volviera a salir en televisión, todo lo que siempre quise hacer ya está hecho”, expresó. La declaración apuntó a separar su idea de éxito de la continuidad de su exposición mediática.

También planteó que la producción no reflejó con suficiente amplitud las actividades y experiencias que él identifica como parte de su legado.

Mr. T afirmó que el documental no reflejó de forma suficiente sus valores, sus vínculos personales y las actividades que realizó fuera de la televisión
Mr. T afirmó que el documental no reflejó de forma suficiente sus valores, sus vínculos personales y las actividades que realizó fuera de la televisión

Soy más que eso”, añadió al referirse a los aspectos de su historia que, según sostuvo, quedaron relegados o directamente fuera del relato. Como ejemplo, mencionó una entrevista realizada a su pastor que, de acuerdo con su testimonio, se extendió durante dos días, pero de la que solo se incluyeron unos 30 segundos en la edición final.

Eso es lo que llamamos, en la comunidad negra, a un hombre blanco que quiere cambiar la historia y controlar la narrativa. Si no me conoces, vas a pensar que soy un monstruo”, declaró.

El conflicto con Peter Young y los reclamos a Netflix

Otro de los principales cuestionamientos del actor se dirigió a Peter Young, su antiguo representante. Ambos rompieron su vínculo profesional en malos términos y el exmanager participa en el documental con declaraciones sobre los problemas que enfrentó Mr. T, incluidas referencias a malas decisiones y a una conducta que presenta como endiosada. El actor sostuvo que esa participación condiciona el enfoque de la película. “Quiere desacreditarme”, afirmó.

Mr T
El protagonista de El equipo A cuestionó la participación de su exrepresentante y aseguró que no tuvo control sobre la edición final (Fuente)

Mr. T dijo que el tiempo dedicado a Young podría haberse utilizado para mostrar otras facetas de su vida. “¿Por qué no muestran a Mr. T trabajando con los niños de Make-A-Wish? ¿Por qué no muestran al Mr. T en el ejército? Querían dañar mi imagen. ¡Es ridículo!”, expresó. Para el actor, esos episodios habrían ofrecido una representación más completa de su trayectoria fuera de los sets y de su figura televisiva.

También apuntó contra Scott Weintrob, director del documental, y contra Netflix por el control sobre el corte final. Aseguró que vio la versión terminada apenas un mes antes de sus declaraciones y que no tuvo acceso previo al material filmado. “Les dijimos: ‘No incluyan a Peter en mi documental’, pero lo hizo”, sostuvo.

Según SensaCine, Netflix y Weintrob no respondieron públicamente a los cuestionamientos de Mr. T, mientras que Young replicó que, desde su perspectiva, el conflicto ya había quedado atrás.

Temas Relacionados

Mr. TNetflixDocumentales BiográficosRepresentación MediáticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award y renueva su vínculo histórico con MTV

El tributo de los VMAs llegará en el aniversario de su primera aparición, mientras la ceremonia despierta incertidumbre sobre la persona que representará al grupo

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award y renueva su vínculo histórico con MTV

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

El actor, quien dio vida a Sirius Black en cuatro películas, destacó una diferencia que podría beneficiar a la nueva adaptación de HBO

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

La carrera por las principales categorías continúa con “The Pitt”, “Hacks”, “Pluribus” y “Widow’s Bay” entre las producciones destacadas

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams y otros actores retomarán sus personajes para una nueva historia de la familia Stone

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

Pierce Brosnan rompe el silencio sobre los supuestos conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’

El actor de James Bond calificó las versiones sobre las supuestas tensiones como “una tormenta en un vaso de agua”

Pierce Brosnan rompe el silencio sobre los supuestos conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’

DEPORTES

Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Platense con un gol agónico por la fecha 8 del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Platense con un gol agónico por la fecha 8 del Torneo Clausura

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 12 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

El elogio del director de Alpine a Franco Colapinto por su trabajo “brillante” en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1

Un auto que voló contra el alambrado y siete pilotos fuera: el violento accidente en el GP de España de Fórmula 3 que detuvo media hora la carrera

TELESHOW

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

La escapada de Marta Fort y su novio a Mendoza tras oficializar el romance: guerra de bolas de nieve y look cowboy

Rocío Robles sorprendió con un cambio de look en las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Mejor con flequillo”

"Tan buena y tan linda": el audio íntimo entre la China Suárez y su hijo Amancio que emocionó a sus seguidores

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

El ejército libanés detuvo a un familiar del ex dictador sirio Bashar al Assad por portar armas y drogas

¿Cómo funcionan los centros de carga con energía solar que se expanden en Guantánamo durante los apagones?

Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores

Salvadoreños con TPS enfrentan barreras y temor a la deportación al renovar licencias en EE. UU.