Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

Mr. T cuestionó el enfoque de Untold Mr T: I Pity the Fool, el documental de Netflix que repasa su carrera y sus conflictos fuera de la pantalla (Netflix)

Guardar

El actor Mr. T rechazó el documental que Netflix estrenó sobre su trayectoria y cuestionó el modo en que la producción presenta distintas etapas de su vida pública.

Según declaraciones a The Guardian, el protagonista de El equipo A considera que la película deja afuera aspectos centrales de su historia, amplifica episodios que lo muestran de forma negativa y concede un espacio excesivo a Peter Young, su exrepresentante. El documental forma parte de la serie Secretos del deporte y lleva como título original Untold Mr T: I Pity the Fool.

PUBLICIDAD

Las críticas de Mr. T a la versión de su historia

Recordado por interpretar a M.A. Barracuda en El equipo A, Mr. T quedó en el centro de esta nueva producción de Netflix, que repasa su ascenso como figura de la televisión y el cine, además de los conflictos que atravesaron su carrera. El actor dejó claro que no estuvo conforme con el resultado final y sostuvo que el montaje ofrece una lectura parcial sobre su recorrido profesional.

El actor sostuvo que la producción dejó afuera episodios importantes de su vida y presentó una interpretación injusta sobre su trayectoria profesional (Photo by Steve Zak Photography/FilmMagic)

“Me enojó porque omitieron muchas cosas. Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura. Me elogian y después intentan hacerme quedar en ridículo”, afirmó el actor.

PUBLICIDAD

Para Mr. T, la película combina elogios sobre su popularidad con segmentos que, a su entender, buscan instalar una imagen negativa de su personalidad y de las decisiones que tomó durante su carrera.

El actor consideró que el documental insiste demasiado en una supuesta caída acelerada, vinculada a decisiones equivocadas y a actitudes personales que habrían afectado su lugar en la industria. Mr. T rechazó esa interpretación y remarcó que su valoración de la carrera no depende de que vuelva a conseguir trabajos en televisión o de que aumenten sus ingresos.

PUBLICIDAD

“Soy más que eso”, la frase con la que resumió su malestar

“No quiero sonar arrogante ni creído, pero si nunca volviera a ganar un dólar, si nunca volviera a salir en televisión, todo lo que siempre quise hacer ya está hecho”, expresó. La declaración apuntó a separar su idea de éxito de la continuidad de su exposición mediática.

También planteó que la producción no reflejó con suficiente amplitud las actividades y experiencias que él identifica como parte de su legado.

Mr. T afirmó que el documental no reflejó de forma suficiente sus valores, sus vínculos personales y las actividades que realizó fuera de la televisión

“Soy más que eso”, añadió al referirse a los aspectos de su historia que, según sostuvo, quedaron relegados o directamente fuera del relato. Como ejemplo, mencionó una entrevista realizada a su pastor que, de acuerdo con su testimonio, se extendió durante dos días, pero de la que solo se incluyeron unos 30 segundos en la edición final.

PUBLICIDAD

“Eso es lo que llamamos, en la comunidad negra, a un hombre blanco que quiere cambiar la historia y controlar la narrativa. Si no me conoces, vas a pensar que soy un monstruo”, declaró.

El conflicto con Peter Young y los reclamos a Netflix

Otro de los principales cuestionamientos del actor se dirigió a Peter Young, su antiguo representante. Ambos rompieron su vínculo profesional en malos términos y el exmanager participa en el documental con declaraciones sobre los problemas que enfrentó Mr. T, incluidas referencias a malas decisiones y a una conducta que presenta como endiosada. El actor sostuvo que esa participación condiciona el enfoque de la película. “Quiere desacreditarme”, afirmó.

PUBLICIDAD

El protagonista de El equipo A cuestionó la participación de su exrepresentante y aseguró que no tuvo control sobre la edición final (Fuente)

Mr. T dijo que el tiempo dedicado a Young podría haberse utilizado para mostrar otras facetas de su vida. “¿Por qué no muestran a Mr. T trabajando con los niños de Make-A-Wish? ¿Por qué no muestran al Mr. T en el ejército? Querían dañar mi imagen. ¡Es ridículo!”, expresó. Para el actor, esos episodios habrían ofrecido una representación más completa de su trayectoria fuera de los sets y de su figura televisiva.

También apuntó contra Scott Weintrob, director del documental, y contra Netflix por el control sobre el corte final. Aseguró que vio la versión terminada apenas un mes antes de sus declaraciones y que no tuvo acceso previo al material filmado. “Les dijimos: ‘No incluyan a Peter en mi documental’, pero lo hizo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Según SensaCine, Netflix y Weintrob no respondieron públicamente a los cuestionamientos de Mr. T, mientras que Young replicó que, desde su perspectiva, el conflicto ya había quedado atrás.