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Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

La actriz dejó atrás los vínculos casuales y hoy solo le interesa compartir su vida con una verdadera pareja

Sharon Stone
Sharon Stone confirmó que ha permanecido célibe durante un largo período de su vida . REUTERS/Mario Anzuoni
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Sharon Stone habló sobre su vida sentimental y confirmó que ha permanecido célibe durante un largo período.

La actriz, de 68 años, hizo la revelación durante una entrevista con Mayim Bialik en el podcast Breakdown, emitido el martes 8 de septiembre.

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Durante la conversación, la protagonista de Bajos instintos abordó distintos temas de su vida personal, entre ellos su carrera actoral, su experiencia con supuestos “orbes alienígenas” y el estado actual de sus relaciones amorosas.

Bialik, conocida por su papel en The Big Bang Theory, le preguntó a Stone cómo era ella “como pareja”.

La actriz respondió que se considera “una muy buena novia”, aunque reconoció que no ha ocupado ese rol en mucho tiempo.

Sharon Stone - Bajos instintos
La actriz de "Bajos instintos" dijo que ahora solo quiere estar con alguien que realmente le importe y no mantener relaciones casuales (StudioCanal/Shutterstock)

“He sido novia de malos novios y he sido novia de buenos novios”, relató Stone, quien añadió que ha tenido “buena suerte, mala suerte y ninguna suerte” en el ámbito romántico.

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“Por bastante tiempo no he tenido ninguna suerte. He sido célibe durante bastante tiempo porque estoy en el punto en que solo quiero estar con alguien que realmente me importe”, explicó la actriz durante la entrevista.

La artista de Hollywood detalló que, tras la etapa de crianza de sus tres hijos, sus prioridades cambiaron.

Según explicó, ahora busca “alguien que sea mi compañero, no solo alguien con quien tener sexo”.

“Estoy un poco aburrida de eso”, afirmó sobre las relaciones casuales. “Estoy en la fase de ninguna suerte en absoluto en este momento”.

Stone explicó que, después de criar a sus tres hijos, cambió sus prioridades en las relaciones amorosas (REUTERS/Mario Anzuoni)
Stone explicó que, después de criar a sus tres hijos, cambió sus prioridades en las relaciones amorosas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz calificó ese período como una etapa necesaria para poder alcanzar lo que realmente busca en una relación.

Cuando Bialik le preguntó si había experimentado “el gran amor de su vida”, Stone fue clara en su respuesta: “He tenido amores en mi vida, pero no creo haber tenido el gran amor de mi vida”.

La actriz estuvo casada en dos ocasiones. Primero con el productor Michael Greenburg, entre 1984 y 1990, y luego con el periodista Phil Bronstein, entre 1998 y 2004.

Con Bronstein adoptó a su hijo mayor, Roan, en el año 2000, quien actualmente tiene 26 años. Tras el divorcio, adoptó a Laird, de 21 años, en 2005, y a Quinn, de 20, en 2006.

En una aparición anterior en el podcast The Person Who Believed In Me, en junio, Stone había relatado que en 2001 le diagnosticaron tumores en ambos senos y que los médicos le recomendaron una mastectomía bilateral.

Sharon Stone contó que en 2001 le diagnosticaron tumores en ambos senos y que los médicos le recomendaron una mastectomía bilateral (REUTERS/Lisa Leutner)
Sharon Stone contó que en 2001 le diagnosticaron tumores en ambos senos y que los médicos le recomendaron una mastectomía bilateral (REUTERS/Lisa Leutner)

Según su relato, Bronstein se opuso a la decisión y calificó la cirugía de “ridícula” antes de abandonar la habitación.

La actriz aseguró que un médico intervino en ese momento para respaldarla: “Si tuviera más pacientes como ella, tendríamos más mujeres vivas hoy. Debe sentarse”, le habría dicho el profesional a Bronstein, según el relato de Stone.

“Y yo dije: ‘Yo tomo las decisiones, no tú’”, recordó la actriz.

Ese episodio, según su testimonio, terminó de definir el fin del matrimonio. “Esa fue el final del matrimonio. Eso fue todo. Él terminó conmigo entonces. Se acabó”, relató.

Los tumores resultaron ser benignos, por lo que finalmente no fue necesaria la mastectomía.

Tras su divorcio de Phil Bronstein en 2004, Sharon Stone no volvió a casarse y aseguró que todavía confía en encontrar a alguien que la ame tal como es (REUTERS/David Swanson)
Tras su divorcio de Phil Bronstein en 2004, Sharon Stone no volvió a casarse y aseguró que todavía confía en encontrar a alguien que la ame tal como es (REUTERS/David Swanson)

Sharon Stone no volvió a casarse desde su divorcio de Bronstein en 2004.

Pese a la etapa de celibato que atraviesa, la actriz se mostró optimista sobre sus posibilidades futuras.

Consultada en junio sobre si cree que algún día encontrará a alguien que la ame “tal como es”, respondió con seguridad: “Lo haré”.

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