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Más profundidad en las historias y matices solo vistos en los libros, la promesa del productor de la serie de Harry Potter

David Heyman explicó en un pódcast que el formato televisivo permitirá recuperar personajes, situaciones y espacios que las películas debieron resolver con rapidez, en un proyecto que arrancará el 25 de diciembre con un nuevo elenco

La adaptación televisiva de HBO apuesta por ampliar el universo de J.K. Rowling con más tiempo para desarrollar personajes, escenarios y tramas omitidas en las películas
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La serie de Harry Potter tendrá una ventaja central frente a la saga cinematográfica: contará con más tiempo para desarrollar la historia y recuperar pasajes de las novelas de J.K. Rowling que quedaron fuera de los ocho largometrajes, según explicó el productor David Heyman en el pódcast Harry Potter: From Film to Series.

Más tiempo para contar la historia de Hogwarts

Heyman considera que el formato televisivo ofrece un margen narrativo que las películas no tuvieron. La adaptación de HBO podrá detenerse en personajes, situaciones y espacios que en el cine debieron resolverse con rapidez o directamente eliminarse para ajustarse a la duración de cada entrega.

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David Heyman destacó que el formato episódico permitirá recuperar pasajes de las novelas que quedaron fuera de los largometrajes (REUTERS/Peter Nicholls)
David Heyman destacó que el formato episódico permitirá recuperar pasajes de las novelas que quedaron fuera de los largometrajes (REUTERS/Peter Nicholls)

Las ocho películas, estrenadas entre 2001 y 2011, condensaron una historia que se extendió a lo largo de siete novelas. El proyecto convirtió en figuras internacionales a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Tom Felton, quienes interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley y Draco Malfoy. Aun así, la necesidad de resumir cada libro obligó a dejar afuera tramas secundarias, relaciones entre personajes y momentos de la vida cotidiana en Hogwarts.

El productor aseguró que se siente “muy orgulloso” del recorrido de la franquicia en los cines, aunque reconoció las limitaciones que impuso ese formato. La nueva producción tendrá la posibilidad de profundizar en escenas que ayuden a explicar mejor las decisiones de los protagonistas y el funcionamiento del mundo mágico.

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La llegada de Harry al castillo, con otra dimensión

Como ejemplo, Heyman mencionó las sensaciones de Harry Potter cuando llega por primera vez a Hogwarts. La experiencia del protagonista no se limita al descubrimiento del castillo: también incluye el contacto con reglas desconocidas, amistades nuevas, conflictos familiares y secretos que comienzan a aparecer desde el primer año escolar.

Harry Potter
La primera experiencia de Harry Potter en Hogwarts tendrá un desarrollo más amplio, desde el descubrimiento del castillo hasta sus vínculos con el mundo mágico (HBO Max)

Ese tipo de detalles podrá tener un desarrollo mayor en la serie. La propuesta no apunta solo a reproducir escenas conocidas, sino a mostrar aspectos de las novelas que no encontraron lugar en las películas. El tiempo adicional permitiría construir con más profundidad la rutina de los alumnos, las clases, los pasillos del colegio y las relaciones entre las distintas casas.

La adaptación televisiva comenzará con Harry Potter y la piedra filosofal y seguirá el esquema de un libro por temporada. Esa decisión busca distribuir el relato de manera más amplia, sin la necesidad de concentrar los principales acontecimientos en poco más de dos horas.

HBO también prepara una reconstrucción de Hogwarts desde cero, con nuevos escenarios y un elenco distinto al de la saga original. La producción no tendrá la obligación de replicar los recursos visuales de las películas, aunque retomará los elementos centrales del universo creado por Rowling.

Un nuevo elenco y avances para la segunda temporada

HBO prepara una nueva generación de intérpretes y ya avanza con incorporaciones para las próximas etapas de la historia (HBO Max)
HBO prepara una nueva generación de intérpretes y ya avanza con incorporaciones para las próximas etapas de la historia (HBO Max)

La serie llegará el 25 de diciembre con una nueva generación de intérpretes. El cambio de reparto forma parte de una apuesta por presentar otra versión de los personajes, con un enfoque ajustado a la estructura episódica y a la extensión de cada una de las novelas.

La segunda temporada ya está en marcha, una señal de que HBO proyecta un recorrido de largo plazo para la ficción. Entre las incorporaciones anunciadas figuran Billy Barratt como Tom Riddle, Lenny Rush como Dobby y Bonnie Hill como Ginny Weasley, personajes que tendrán presencia en los siguientes tramos de la historia.

También volverá Warwick Davis, quien participó en las películas. Su regreso conecta a la nueva producción con la franquicia cinematográfica, aunque el proyecto tendrá identidad propia. La serie buscará aprovechar el formato para recuperar material de los libros y presentar un Hogwarts más amplio, con espacio para historias que quedaron fuera de la pantalla grande.

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