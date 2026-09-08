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Alison Arngrim revela los hábitos de alcohol y tabaco que presenció en el rodaje de ‘La Familia Ingalls’: “El almuerzo de los tres martinis”

La actriz que dio vida a Nellie Oleson describió una mentalidad propia del viejo Hollywood entre el elenco adulto y el equipo técnico

Alison Arngrim revela los hábitos de alcohol y tabaco que presenció en el rodaje de “La Familia Ingalls”
Alison Arngrim reveló que en el rodaje de "La Familia Ingalls" eran habituales el alcohol y el tabaco entre el elenco y el equipo técnico (Instagram/@alisonarngrim/NBC)
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Alison Arngrim, quien interpretó a la villana Nellie Oleson en La Familia Ingalls, reveló los hábitos de consumo de alcohol y tabaco que presenció entre el elenco y el equipo técnico durante el rodaje de la serie, considerada en su momento uno de los programas familiares más conservadores de la televisión estadounidense.

La actriz de 64 años habló sobre el tema en el podcast Here’s What Happened. Describió a buena parte del equipo técnico como personas de edad avanzada que mantenían una mentalidad propia del “viejo Hollywood” respecto al comportamiento en el set.

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“Eran mayores, lo que también significaba... era como en Mad Men, el almuerzo de los tres martinis”, explicó en el programa. “Venían de una época en la que todo el mundo fumaba y todo el mundo bebía, todo el tiempo”, agregó.

En ese sentido, precisó que los niños del elenco no fumaban, pero que Michael Landon, protagonista de la serie en el papel de Charles “Pa” Ingalls, y varios miembros del equipo técnico sí lo hacían de forma constante.

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Alison Arngrim
La actriz afirmó que parte del equipo del programa conservaba hábitos del viejo Hollywood en el set (IMBD/NBCU)

Los niños no fumaban, gracias a Dios. Pero Michael y el equipo, y muchos actores, fumaban Marlboro por todas partes”, señaló.

Según el testimonio de Arngrim, el equipo técnico consumía “un par de cajas de cerveza” cada día de rodaje, y cuando el suministro se agotaba, alguien salía a comprar más. Landon, además, solía “tomarse un trago de whisky” durante las jornadas de filmación.

“El camión de utilería tenía un bar completo, y al final de cada día, cuando terminaban, armaban una especie de barra con una tabla sobre dos caballetes y empezaban a beber en serio”, relató la artista.

Alison Arngrim
Según Arngrim, el equipo técnico consumía cajas de cerveza por día y Michael Landon tomaba whisky en las jornadas de rodaje (NBC)

También recordó las fiestas de Navidad del equipo, que calificó de “una locura”, y admitió que en ocasiones le sorprendía que algunos miembros del staff pudieran mantenerse despiertos para seguir trabajando después de tanto consumo.

La estrella formó parte del elenco original entre 1974 y 1981, durante las primeras siete temporadas de la serie. Abandonó el programa en ese punto, aunque regresó como invitada en la temporada final, emitida en 1983.

La serie tuvo una nueva adaptación en Netflix, con un elenco distinto y un cambio de escenario, de Minesota a Kansas.

Allison Arngrim participa en esta versión con un papel menor, pero completamente diferente al de Nellie Oleson: interpreta a Ida, descrita por la propia actriz como “una mujer loca que vive en el bosque, una especie de vagabunda con amigos vagabundos”.

Cameo de Alison Arngrim en "La casa de la pradera"
La nueva adaptación de Netflix cambió el escenario de "La Familia Ingalls" de Minesota a Kansas y sumó a Alison Arngrim en el papel de Ida (Netflix)

Una infancia atravesada por el abuso

Además de sus recuerdos del rodaje, Arngrim habló en el mismo podcast, conducido por Weston Emery, sobre cómo la producción original la ayudó a superar una infancia con episodios de abuso sexual, maltrato físico y acoso escolar.

“Como varios millones de personas más, sufrí abusos sexuales y físicos de niña. Me acosaban en la escuela. Era patológicamente tímida”, declaró.

En sus memorias, la actriz identificó a un familiar como responsable del abuso que sufrió. Esa experiencia, sumada al acoso en la escuela, le dejó una timidez que ella misma definió como extrema.

Era una niña abusada, acosada y extraña, y le tenía miedo hasta a mi propia sombra”, recordó.

El cambio llegó cerca de los 12 años, cuando descubrió que las actrices Nancy Walker y Bette Midler habían atravesado una etapa de timidez similar en su juventud antes de desarrollar personalidades más firmes.

Alison Arngrim - Nellie Oleson en La Familia Ingalls
Alison Arngrim integró el elenco original de "La Familia Ingalls" entre 1974 y 1981 y volvió como invitada en la temporada final de 1983 (NBC)

Ese hallazgo coincidió con la obtención del papel de Nellie Oleson, cuya primera temporada se estrenó en 1974.

“No puedes trabajar, y mucho menos en Hollywood, con directores y equipo técnico, mirándote los zapatos todo el día. Tienes que ser capaz de ponerte de pie y mirar a la gente a los ojos”, afirmó sobre el efecto que tuvo la actuación en su desarrollo personal.

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