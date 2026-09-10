Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Billy Joel contó que una sensación persistente de inestabilidad fue una de las primeras señales de su problema de salud. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

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Billy Joel reveló que se sometió a una cirugía cerebral para tratar la hidrocefalia normotensiva que le diagnosticaron en 2025 y aseguró que el procedimiento mejoró su equilibrio, su memoria y su capacidad para desenvolverse. El cantante, de 77 años, compartió los detalles en una transmisión de su canal en SiriusXM, según reportó People.

El célebre “hombre del piano” explicó que uno de los primeros síntomas fue una sensación constante de inestabilidad. “Sentía que estaba en un bote, como si hubiera un movimiento de vaivén. No estaba firme sobre mis pies”, relató el músico. Ante esa situación, consultó a un neurólogo, quien le diagnosticó hidrocefalia normotensiva (NPH, por sus siglas en inglés), una condición en la que se acumula un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro y que, según explicó, antes se conocía como “agua en el cerebro”.

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El intérprete de “Uptown Girl” contó que había sufrido una caída durante un concierto, episodio que lo llevó a buscar atención médica. Después del diagnóstico, comenzó un tratamiento de fisioterapia, aunque los médicos le advirtieron que la condición podía empeorar y le recomendaron una intervención quirúrgica.

Joel inicialmente rechazó la cirugía que sus médicos le recomendaron para tratar su condición neurológica (EFE/DOMINICK REUTER)

Según relató Joel, los médicos le explicaron que el procedimiento requería perforar el cráneo para colocar un shunt, un dispositivo con catéteres y válvula que permite drenar el exceso de líquido. Su primera reacción fue rechazar la intervención. “Dije: ‘No, creo que voy a pasar de eso’. No quería hacerlo”, recordó el cantante.

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Sin embargo, después de informarse sobre el procedimiento, cambió de opinión. “Leí sobre el tema y me di cuenta de que puede ayudar a mejorar el equilibrio y la memoria. No quiero perder la cabeza. Es difícil saber qué se debe a la edad y qué a esta enfermedad, así que acepté hacerme el procedimiento”, explicó.

La hidrocefalia normotensiva puede afectar la memoria, el movimiento, el pensamiento y la concentración, y algunos de sus síntomas pueden parecerse a los de la demencia. Sin embargo, la condición puede ser tratable y, en algunos casos, los síntomas pueden mejorar con una intervención adecuada, según la información citada por Entertainment Weekly de la Cleveland Clinic.

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“Me hicieron la cirugía y me implantaron un shunt en el cerebro, y eso realmente mejoró las cosas”, afirmó. “Mi memoria mejoró, mi equilibrio mejoró un poco y mi capacidad funcional fue mejor”, agregó.

Joel explicó que el volumen de sus conciertos podía representar un riesgo adicional para su cerebro.(Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Joel además reveló que sus médicos le recomendaron que redujera su actividad sobre los escenarios, ya que el fuerte volumen en los recitales podría representar un riesgo adicional para su recuperación.

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“Los médicos me dijeron esto: debido a mi trabajo, que es tocar rock and roll a un volumen muy alto, eso me estaba provocando algo parecido a una conmoción cerebral cada vez que hacía un show. Estaba causando daño en los nervios de mi cerebro y podía estar perdiendo más células cerebrales cuantos más shows hacía. Me di cuenta de que eso significa que no debería estar haciendo esto ahora mismo. Tengo que mejorar”, señaló.

Actualmente, Joel continúa con fisioterapia como parte de su recuperación. “Hago lo que me dicen que haga porque no quiero perder mis facultades. Así que siempre me estoy desafiando”, sostuvo.

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El músico finalizó su mensaje con un mensaje tranquilizador. “Sé que la gente ha escuchado: ‘Ah, tiene un trastorno cerebral’, y estoy bien. Solo quiero que la gente sepa que no se preocupe por mí. No me voy a ninguna parte. Estoy aquí. Todavía estoy aquí”, afirmó.

Desde que se conoció su diagnóstico en mayo de 2025, Joel volvió a subir a un escenario en solo una ocasión. El cantante apareció por sorpresa en un anfiteatro de Wellington, Florida, donde el público asistía a un espectáculo de una banda tributo a su música. Allí interpretó “We Didn’t Start the Fire” y “Big Shot”.

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