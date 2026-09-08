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Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

La creadora, que tenía alrededor de 1.2 millones de seguidores, había revelado días antes que estaba hospitalizada por hipopotasemia

Muere Ying Ying, popular creadora china de videos de comida, a los 24 años. (Captura de video)
Muere Ying Ying, popular creadora china de videos de comida, a los 24 años. (Captura de video)
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Ying Ying, creadora de contenido china conocida por realizar videos en los que consumía grandes cantidades de comida, murió a los 24 años a causa de un paro cardiaco, según informaron medios locales.

Sus padres comunicaron el fallecimiento de su hija a través de redes sociales el pasado 4 de septiembre y señalaron que la muerte ocurrió el 17 de agosto.

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Nacida en 2002 y originaria de Liaocheng, en la provincia de Shandong, China, Ying Ying desarrolló su actividad en la plataforma local de videos cortos Kuaishou bajo el nombre de “Ganfan Ying”.

Su contenido estaba centrado principalmente en los llamados videos de eating show o mukbang, un formato en el que los creadores comen grandes cantidades de alimentos frente a una cámara.

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Con el tiempo, Ying Ying consiguió una audiencia de aproximadamente 1.2 millones de seguidores. Parte de sus transmisiones y publicaciones mostraban el consumo de grandes cantidades de comida en una sola sesión.

Ying Ying tenía cerca de 1.2 millones de seguidores en sus redes sociales. (Captura de video)
Ying Ying tenía cerca de 1.2 millones de seguidores en sus redes sociales. (Captura de video)

Entre los contenidos que han vuelto a recibir atención después de su fallecimiento se encuentran transmisiones en las que llegó a consumir decenas de huevos de pato en una sola emisión.

Uno de sus últimos videos, publicado el 14 de agosto, tres días antes de su muerte, adquirió especial relevancia después de conocerse la noticia.

En esa publicación, Ying Ying contó que había sido hospitalizada debido a hipopotasemia, una alteración caracterizada por niveles bajos de potasio en la sangre. De acuerdo con reportes de medios locales, su concentración de potasio habría llegado en algún momento a 2.3 mmol/L.

En el video, la creadora también habló sobre sus hábitos de vida. Según los reportes, explicó que durante un periodo prolongado había mantenido horarios irregulares y pasado noches sin dormir.

Asimismo, reconoció que su organismo había presentado señales de alerta en distintas ocasiones mientras continuaba con sus actividades relacionadas con el consumo de alimentos.

Ying Ying admitió que su cuerpo le estaba dando señales de una enfermedad. (Captura de video)
Ying Ying admitió que su cuerpo le estaba dando señales de una enfermedad. (Captura de video)

En ese contexto, Ying Ying envió un mensaje a sus seguidores en el que señaló que “aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero” .

La muerte de la creadora también provocó un debate local sobre los posibles efectos que puede tener el consumo excesivo de alimentos asociado con determinados formatos de entretenimiento en internet.

Algunos medios de China mencionaron, basándose en declaraciones atribuidas a funcionarios y otras personas, la posibilidad de que existiera un historial prolongado de ingesta insuficiente de calorías.

Chai Qichen, médico del Departamento de Medicina General del Hospital de Zhejiang, explicó que los atracones en sí mismos no causan directamente una pérdida grave de potasio.

El problema principal radica en dos prácticas comunes en la industria del mukbang: la inducción del vómito y el uso de laxantes.

Ying Ying pudo fallecer por medidas extremas para compensar los atracones.
Ying Ying pudo fallecer por medidas extremas para compensar los atracones.

Para mantener su figura mientras siguen comiendo grandes cantidades, algunos mukbangers comen frente a la cámara y luego se fuerzan a vomitar fuera de cámara, o toman laxantes para eliminar rápidamente los alimentos ingeridos

Las concentraciones de potasio son mucho mayores en los fluidos gástricos e intestinales que en la sangre. Por lo tanto, los vómitos o la diarrea repetidos pueden provocar una pérdida significativa de potasio y una disminución progresiva de los niveles de potasio en sangre, según Chai.

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