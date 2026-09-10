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Chris Rock y un pedido que ya emociona a los fans: “Necesito otra Madagascar, ¡ya es hora!”

El actor y voz de Marty la cebra repasó el impacto de la franquicia estrenada en 2005 y expresó su deseo de que DreamWorks avance con una cuarta entrega de la saga animada

Chris Rock volvió a instalar la posibilidad de una nueva entrega de "Madagascar"
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Chris Rock volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una nueva entrega de Madagascar, y lo hizo con el tono filoso y humorístico que lo caracteriza. Una afirmación que ya emociona a los fans en todo el mundo.

El comediante y actor aseguró en un reciente video de Variety, citado por Entertainment Weekly, que le encantaría que DreamWorks desarrollara una cuarta película de la saga animada, incluso apelando a un argumento tan personal como inesperado: dice que después de su divorcio ya no le queda la “plata de Madagascar.

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Un pedido en tono de broma, pero con mensaje claro

Rock, de 61 años, recordó con entusiasmo su trabajo como la voz de Marty la cebra en la exitosa franquicia iniciada en 2005. En el clip, repasó el impacto que tuvo aquella película en su carrera y dejó en claro que le gustaría volver a ese universo.

Madagascar (DreamWorks)
Chris Rock recordó que "Madagascar" fue “probablemente la película más grande” de su carrera dentro de la franquicia de DreamWorks (DreamWorks)

“Interpreté a Marty la cebra en Madagascar. Yo, Ben Stiller y otras dos personas”, comentó, en referencia a sus compañeros de elenco David Schwimmer y Jada Pinkett Smith. Fiel a su estilo, Rock evitó profundizar sobre Pinkett Smith, en un guiño inevitable al recordado episodio de los Oscar, cuando Will Smith lo golpeó en el escenario después de una broma sobre ella.

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Más allá del chiste, el actor destacó que Madagascar fue “probablemente la película más grande” en la que participó. “Hicimos tres, rezo para que hagamos una más. En un mundo donde están reiniciando todo, ¡hagamos Madagascar!”, lanzó.

La referencia a su divorcio

El momento más comentado del video llegó cuando Rock miró directamente a cámara para reforzar su pedido. “No sé con quién estoy hablando. ¿Entienden que me divorcié?”, dijo. “Ya no tengo plata de Madagascar”.

Madagascar (DreamWorks)
El comediante sostuvo que una nueva "Madagascar" tiene sentido porque la industria sigue reactivando franquicias animadas como "Toy Story" y "La Era de Hielo" (DreamWorks)

La frase, claramente humorística, alude a su separación de Malaak Compton-Rock, con quien finalizó su divorcio en 2016. Aunque lo planteó como un chiste, el comentario sirvió para revitalizar el debate sobre una eventual continuación de una de las franquicias animadas más exitosas de DreamWorks.

Por qué cree que una cuarta película tiene sentido

Rock también sostuvo que una nueva entrega no sería descabellada, sobre todo teniendo en cuenta que otras sagas animadas siguieron creciendo con los años. “Nosotros solo hicimos tres. La Era de Hielo tiene cinco. ¡Cinco!”, exclamó. Incluso fue más lejos con una broma dirigida a Ray Romano, una de las voces emblemáticas de esa serie: “¡Que se joda Ray Romano! Yo necesito otra Madagascar. ¡Ya es hora!”.

El comediante también mencionó ejemplos como Toy Story 4 e incluso una posible quinta parte para señalar que, en la industria actual, revivir franquicias conocidas es casi una norma.

Una franquicia que dejó huella

Madagascar (DreamWorks)
"Madagascar 2: Escape a África" llevó a los protagonistas a África, donde Alex se reencontró con su familia y el grupo enfrentó nuevos desafíos (DreamWorks)

Estrenada en 2005, Madagascar seguía a cuatro animales del zoológico de Central Park —Marty, Alex el león, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa— que terminaban enfrentándose a la vida salvaje tras sobrevivir a un naufragio. La película fue un éxito rotundo y dio lugar a dos secuelas.

En Madagascar 2: Escape a África, estrenada en 2008, Alex, Marty, Gloria y Melman logran salir de Madagascar en un avión averiado y terminan en África. Allí, Alex se reencuentra con su familia y el grupo enfrenta nuevos desafíos mientras intenta adaptarse a la vida salvaje. Mientras que en Madagascar 3: Los fugitivos, estrenada en 2012, los protagonistas viajan por Europa tratando de regresar a Nueva York y se unen a un circo ambulante para escapar de una agente de control animal que los persigue. En el camino, reinventan el espectáculo y fortalecen su amistad.

El universo de la saga también se expandió con el spin-off Los pingüinos de Madagascar en 2014 y varias series de televisión, entre ellas Los pingüinos de Madagascar (2008), Viva el Rey Julien (2014) y Madagascar: Algo salvaje (2020).

Por ahora no hay anuncio oficial sobre una cuarta película, pero si depende de Chris Rock, Marty la cebra ya está listo para volver a la pantalla.

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