Los 5 libros que recomienda Julieta Venegas: de Mieko Kawakami a Selva Almada

La artista mexicana presenta una serie de recomendaciones literarias. (TikTok/Lasai)

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Julieta Venegas se puso el mandil de librera por un día. La cantautora mexicana visitó la Librería Lasai de Madrid el 10 de septiembre y grabó un video para TikTok en el que recomendó cinco libros escritos exclusivamente por mujeres, con historias que van desde el Tokio contemporáneo hasta el interior argentino.

La primera recomendación de Venegas fue Los amantes de la noche, de la escritora japonesa Mieko Kawakami, a quien definió como una de sus autoras favoritas.

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La primera recomendación de Venegas fue Los amantes de la noche, de la escritora japonesa Mieko Kawakami, a quien definió como una de sus autoras favoritas. “Nunca había leído a las mujeres contando a las mujeres en Japón”, explicó en el video.

Julieta Venegas compartió cinco recomendaciones literarias durante su visita a la Librería Lasai de Madrid. (Captura de video)

La novela sigue a Fuyuko Irie, una correctora freelance de 34 años que vive sola y mantiene poco contacto con otras personas. Su rutina cambia después de un encuentro fortuito con un hombre llamado Mitsutsuka, que despierta nuevas emociones y también recuerdos dolorosos.

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Sobre la obra, Venegas señaló que “no ocurren grandes golpes”, sino que se desarrolla como en “una cocción lenta” hasta llegar al que consideró “uno de mis finales favoritos”. La cantante incluso aseguró que el desenlace todavía le provoca escalofríos: “Les juro que lo digo y me vuelvo a poner chinita, en serio”.

La segunda elección recayó en la escritora mexicana Josefina Vicens y El libro vacío / Los años falsos, volumen que reúne sus dos únicas novelas, publicadas originalmente en 1958 y 1982.

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La cantante también incluyó en su lista El libro vacío / Los años falsos, volumen que reúne las dos novelas de Josefina Vicens. (Captura de video)

Venegas destacó el tema de la inspiración presente en El libro vacío, sobre un hombre que intenta llenar un cuaderno que permanece vacío. “Habla de un cuaderno que está vacío y que no sabe cómo llenar. Y en ese intento de llenarlo, hace una novela preciosa”, explicó.

De Francia a Brasil, cuatro autoras imprescindibles

La tercera recomendación fue Caída de las nubes, de la escritora francesa Violaine Bérot. La novela cuenta la historia de Marion y Baptiste, una pareja que cría cabras en un pueblo de montaña. Su vida cambia después de que Marion, sin saber que estaba embarazada, da a luz de forma inesperada en el baño de su casa.

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“Empieza con una cosa muy golpe que te shockea, y cómo se va acomodando la información con la que empieza la historia”, explicó. “Además, escribe espectacularmente bien”.

La cuarta elección fue Clarice Lispector, una de las escritoras brasileñas más influyentes del siglo XX y también una de las autoras que Venegas menciona entre sus favoritas en Goodreads.

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Julieta Venegas nos recomendó leer a Clarice Lispector comenzando por sus crónicas, continuar después con sus cuentos y cerrar con sus novelas

La cantante recomendó Todas las crónicas, recopilación que reúne sus colaboraciones para el periódico Jornal do Brasil entre 1967 y 1973, además de otros textos recuperados de revistas y diarios. Venegas destacó la cercanía de esas crónicas con la vida cotidiana, incluso con situaciones como conversaciones con taxistas.

“Así que les recomiendo todo lo que consigan de Clarice Lispector”, afirmó antes de sugerir un orden para acercarse a su obra: “Empiecen por sus cuentos o sus crónicas y luego vayan a las novelas, que es lo más ambicioso”.

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Selva Almada cierra la selección

La quinta recomendación fue No es un río, de Selva Almada, una de las principales voces de la literatura argentina contemporánea. Publicada en 2020, la novela sigue a Enero Rey y el Negro, quienes llevan a pescar al hijo de un amigo fallecido al mismo río donde su padre murió ahogado quince años antes.

Selva Almada cerró la selección de Venegas con No es un río, novela que la cantante destacó por su lenguaje.

La obra fue concebida por Almada como el cierre de su llamada “trilogía de varones”, integrada también por El viento que arrasa y Ladrilleros.

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Para Venegas, Almada es “una de las reinas de la literatura en Argentina”. La cantante también resaltó su forma de trabajar el lenguaje: “No es seco, al contrario, es como algo que se mueve todo el tiempo, como algo muy vivo, su manera de trabajar el lenguaje. Y a mí es lo que más me gusta, que siento que es muy musical”.

Una afición literaria que Julieta Venegas mantiene desde hace años

Venegas mantiene desde 2009 un perfil en Goodreads, plataforma en la que actualmente acumula más de 1300 reseñas y más de mil calificaciones.

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La cantante compartió públicamente su perfil en 2020, lo que permitió conocer con mayor detalle sus preferencias literarias y sus opiniones sobre las obras que lee. Entre los autores que figuran entre sus favoritos aparecen Clarice Lispector, John Cage, Bob Dylan, Leon Tolstói, Marcel Proust, J. D. Salinger, Octavio Paz, Elsa Morante y Franz Kafka, entre otros.

El video para Lasai llega además pocos días antes de una nueva cita de Venegas con la literatura. Del 11 al 13 de septiembre, la artista participará en la tercera edición de Back to the Book, festival independiente de literatura y edición que se realizará en Madrid. Allí presentará Norteña. Memorias del comienzo, su primer libro, en una programación que reunirá a autores, lectores y más de 130 editoriales independientes.