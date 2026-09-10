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Sandra Bullock confesó por qué “Gravedad” quedó ligada a uno de los momentos más duros de su vida

En diálogo con Jennifer Aniston, la actriz recordó las circunstancias personales que atravesaba durante el rodaje del filme espacial y por qué, hasta hoy, lo considera el trabajo con mayor carga emocional de su trayectoria

Sandra Bullock dijo que Gravedad fue la película más significativa de su carrera porque reflejaba el momento personal que atravesaba
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La actriz Sandra Bullock, de 62 años, reveló que el rodaje de la película Gravedad, estrenada en 2013, coincidió con uno de los períodos más difíciles de su vida personal.

La confesión surgió durante una conversación con Jennifer Aniston para la revista Interview, en la que Bullock explicó por qué considera a ese filme el más significativo de su carrera.

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“La película que más significado tuvo para mí, porque reflejaba el momento que atravesaba, fue Gravedad”, relató la actriz. El filme de ciencia ficción, dirigido en 2011, la muestra en el papel de la ingeniera médica Ryan Stone junto a George Clooney, quien interpreta al astronauta veterano Matt Kowalski, en una trama centrada en la lucha por sobrevivir tras la destrucción de su transbordador espacial.

Gravedad Sandra Bullock
El rodaje de Gravedad coincidió con la adopción de su hijo Louis y con un proceso de duelo tras la infidelidad de Jesse James

El rodaje coincidió con la adopción de su hijo y un proceso de duelo personal

“Fue durante una época muy oscura de mi vida. Estaba criando y protegiendo a un pequeño pitufo mientras intentaba hacer el duelo, intentaba salir de eso”, continuó Bullock sobre aquel período. En ese sentido, la actriz agregó una reflexión sobre las condiciones físicas de la filmación, que reforzaron ese estado introspectivo: “Estar encerrada en una caja yo sola, sin nadie con quien hablar durante nueve horas al día, te hace pensar mucho”.

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Según explicó la propia actriz, había adoptado a su hijo Louis en enero de 2010, cuando el niño tenía tres meses y medio de edad. Un mes después, en marzo de ese año, Bullock descubrió que su entonces esposo, Jesse James, le era infiel. La pareja, que se había casado en julio de 2005, finalizó su divorcio en junio de 2010, apenas un año antes de que comenzara el rodaje de Gravedad.

Bullock relató que buena parte del dolor generado por el escándalo debió atravesarlo en privado, en particular porque todavía no había revelado públicamente la llegada de su hijo cuando se conocieron las acusaciones de infidelidad. “Cuando estalló todo para mí, en marzo de 2010, me di cuenta de que tenía que salir de casa porque los paparazzi iban a llegar, y nadie sabía que yo tenía un recién nacido”, contó la actriz en la conversación con Aniston.

Sandra Bullock contó que la filmación de Gravedad la mantuvo aislada durante nueve horas al día, una experiencia que profundizó su introspección - REUTERS/Mario Anzuoni
Sandra Bullock contó que la filmación de Gravedad la mantuvo aislada durante nueve horas al día, una experiencia que profundizó su introspección - REUTERS/Mario Anzuoni

Para evitar que la prensa detectara al bebé, Bullock describió la estrategia que utilizó aquel día: “Lo puse en su portabebés, lo metí en el bolso de hockey y cerré el cierre del bolso a su alrededor. Después llevé el bolso de hockey hasta el auto, como si estuviera cargando cualquier bolso al azar”.

La actriz presentó públicamente a su hijo adoptivo en una portada exclusiva de la revista PEOPLE en 2010. Cinco años después, en 2015, adoptó a su hija Laila, que entonces tenía dos años y medio.

La actriz también rompió el silencio sobre la muerte de su pareja, Bryan Randall

Tres años después de la muerte del fotógrafo Bryan Randall, ocurrida en agosto de 2023, Bullock habló públicamente sobre la enfermedad que la pareja mantuvo en secreto durante años.

Sandra Bullock
La actriz reveló que ocultó a su hijo recién nacido de los paparazzi cuando estalló el escándalo por la infidelidad de Jesse James en 2010 - (REUTERS)

Durante una entrevista en el podcast SmartLess, la actriz explicó que decidió mantener en privado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de Randall debido a su expreso pedido: “Él me pidió que no lo compartiera. Sé por qué me lo pidió”.

Según relató Bullock, Randall tomó desde el inicio la decisión de mantener en reserva su proceso con la enfermedad, una voluntad que ella y su círculo cercano respetaron. Durante un período prolongado, solo su hermana, Gesine Bullock-Prado, conocía la situación de salud del fotógrafo, mientras la actriz consideraba que podía afrontar las circunstancias sin informar a otras personas.

La situación coincidió con la pandemia de COVID-19 y con las responsabilidades de Bullock como madre de Louis y Laila, una combinación de factores que, según admitió, la hizo atravesar un período especialmente difícil. Con el tiempo, decidió hablar con algunas personas cercanas, entre ellas Jennifer Aniston y Amanda Anka, esposa del actor Jason Bateman, uno de los conductores de SmartLess.

Sandra Bullock afirmó que el duelo por Bryan Randall comenzó años antes de su muerte, mientras atravesaba la pandemia de COVID-19 y la crianza de Louis y Laila - REUTERS/Caroline Brehman
Sandra Bullock afirmó que el duelo por Bryan Randall comenzó años antes de su muerte, mientras atravesaba la pandemia de COVID-19 y la crianza de Louis y Laila - REUTERS/Caroline Brehman

La actriz también reveló que el duelo por Randall comenzó años antes de su fallecimiento. “Creo que, en la etapa de su vida en la que se encontraba, tanto física como mentalmente, empecé a llorar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera. Algo había cambiado”, dijo Bullock, y agregó: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo. Creo que nunca lo asimilé hasta después de su muerte, porque uno se encuentra atrapado en una especie de cinta transportadora”.

Randall falleció el 5 de agosto de 2023, a los 57 años, tras aproximadamente tres años desde su diagnóstico.

Tras la muerte de Randall, Gesine Bullock-Prado publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el papel de su hermana y del equipo de enfermeras que colaboró en los cuidados del fotógrafo durante su enfermedad.

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