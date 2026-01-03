Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

El músico y cantante sorprendió a los fanáticos que se habían reunido en un evento en Florida (Redes sociales)

Billy Joel volvió a sentarse frente al piano y a cantar en público después de meses de ausencia forzada por problemas de salud. El legendario músico estadounidense protagonizó una presentación sorpresa en Wellington, Florida, donde interpretó dos de sus canciones más emblemáticas.

Se trata de su primer regreso al escenario desde que se hizo público su diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (NPH), una condición cerebral poco común que afecta el equilibrio, la visión y la audición.

La actuación ocurrió el viernes 2 de enero de 2026, durante la celebración del 30.º aniversario del municipio de Wellington, al sur de Florida.

Nadie lo esperaba. En el anfiteatro del pueblo, una banda tributo a Billy Joel llamada Turnstiles era la encargada de cerrar la noche. Según reportó TMZ, los músicos insinuaron a lo largo del show de que podría haber un invitado especial. Minutos después, el rumor se confirmó: el propio Billy Joel apareció en el escenario.

El cantante y compositor subió a la plataforma apoyándose en un bastón, y se mostró sonriente frente al público que lo ovacionaba.

El músico interpretó “Big Shot” y “We Didn’t Start the Fire” junto a la banda tributo Turnstiles (REUTERS/Captura de video)

Antes de tomar el micrófono, pidió permiso para cantar. Acto seguido, interpretó “Big Shot” y “We Didn’t Start the Fire”, dos canciones que el público coreó de principio a fin.

Billy Joel recibió también el respaldo de su familia. Su esposa, Alexis Roderick, y sus dos hijas menores estuvieron presentes durante la actuación. Las niñas bailaron mientras su padre tocaba el piano.

“No estaba planeando trabajar esta noche”, bromeó Joel ante los asistentes, según recogió The Palm Beach Post.

El músico no había tocado en vivo desde febrero de 2025, fecha de su último concierto antes de que su salud lo obligara a cancelar todas sus presentaciones programadas.

Joel estuvo acompañado por su esposa, Alexis Roderick, y sus hijas (Captura de video: The Village of Wellington)

El diagnóstico que lo alejó de los escenarios

En mayo del año pasado, el cantante anunció públicamente que había sido diagnosticado con hidrocefalia normotensiva (NPH), un trastorno cerebral provocado por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

En el comunicado difundido entonces en su cuenta de Instagram, su equipo explicó que “esta condición se ha visto exacerbada por presentaciones recientes, lo que ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio”, y confirmó que el artista debía suspender sus conciertos y someterse a terapia física específica bajo supervisión médica.

La noticia sacudió a la industria y a sus seguidores. Billy Joel, de 76 años, se encontraba en plena actividad profesional y había cerrado recientemente una residencia histórica de diez años en el Madison Square Garden, además de tener programadas presentaciones en Norteamérica y Europa.

El artista se encuentra realizando terapia física específica para tratar los síntomas de la NPH (Redes sociales)

En total, canceló 17 conciertos previstos para 2025 y 2026, incluidos espectáculos en estadios de Edimburgo y Liverpool, según informó la BBC.

Pese a la gravedad con la que suele describirse la NPH, el propio Joel ha intentado transmitir calma. En julio de 2025, durante una entrevista en el podcast Club Random de Bill Maher, fue enfático: “No me estoy muriendo”, dijo. Y añadió: “Me siento bien. Siguen refiriéndose a lo que tengo como un trastorno cerebral, así que suena mucho peor de lo que yo siento”.

No obstante, el músico reconoció que su principal dificultad era mantener el equilibrio. “Es terrible, es como estar en un barco”, explicó en el podcast.

En declaraciones a PEOPLE, Joel insistió en que estaba haciendo todo lo posible por adaptarse a su condición: “Sé que mucha gente está preocupada por mí y por mi salud, pero estoy bien. Lo que tengo es algo que muy pocas personas conocen, incluido yo mismo”, afirmó. “Estoy haciendo lo mejor que puedo para trabajar con esto y recuperarme”, agregó.