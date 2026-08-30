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Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

El intérprete habló sobre la presión que sintió durante la producción y recordó el trabajo junto a Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong

Robert Patrick revela cómo se preparó para interpretar al T-1000 en Terminator 2. (Captura de video)
Robert Patrick revela cómo se preparó para interpretar al T-1000 en Terminator 2. (Captura de video)
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Para Robert Patrick, interpretar al T-1000 en Terminator 2: Judgment Day implicó trabajar en cada detalle físico del personaje.

A 35 años del estreno de la película, el actor recordó cómo abordó uno de los papeles que marcó su carrera y que requería coordinar su actuación con los efectos visuales, la animatrónica y el trabajo del director James Cameron.

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Patrick explicó a PEOPLE que durante el rodaje mantuvo una concentración constante para construir la presencia del androide.

“Sentía que estaba en mi propio pequeño mundo. Tenía mi pequeña isla y... era muy serio con esta lista de cosas que tenía que hacer para mantener al T-1000, así que no había muchas bromas de mi parte”, contó.

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La preparación del papel estuvo relacionada con el componente físico de la interpretación. Robert Patrick abordó al T-1000 con una mentalidad cercana a la de un atleta, consciente de que sus movimientos debían responder a características específicas.

Robert Patrick recordó que se preparó como un atleta de alto rendimiento para su personaje de 'Terminator 2'. (Captura de video)
Robert Patrick recordó que se preparó como un atleta de alto rendimiento para su personaje de 'Terminator 2'. (Captura de video)

El personaje no solo debía transmitir una determinada presencia, sino también mantener una forma particular de caminar, correr y mirar.

“Obviamente, el papel es muy físico. Tenía una exigencia física muy grande. Pero había, ya sabes, una postura, una manera de unirlo todo. Tenía que haber una forma específica de correr, una forma específica de caminar, una forma específica de mirar”, explicó.

El actor también entendía su trabajo como una parte de un proceso colectivo. La película combinaba la actuación de los intérpretes con el trabajo de James Cameron, los efectos de Stan Winston, el CGI y otras técnicas utilizadas para desarrollar al T-1000.

Patrick señaló que esa dinámica le generaba una presión similar a la que había experimentado en los deportes de equipo.

Robert Patrick admitió que sintió demasiada presión por ser parte de 'Terminator 2'. (Captura de video)
Robert Patrick admitió que sintió demasiada presión por ser parte de 'Terminator 2'. (Captura de video)

“Intentar unir todo eso... había una presión que cualquiera en un deporte de equipo siente, como: no puedo decepcionar a todos, tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacerlo realmente bien”, admitió.

Esa concentración también influyó en la manera en que Patrick pasaba su tiempo en el set. El artista recuerda que se aislaba y escuchaba música industrial para mantenerse dentro del estado mental que asociaba con el personaje.

“Me aislaba y escuchaba mucha música industrial, ya sabes, Ministry, Skinny Puppy, Nine Inch Nails, y trataba de mantenerme concentrado en lo que tenía que ser. Así que no era muy sociable”, comentó.

A pesar de mantenerse enfocado en su interpretación, el famoso también recordó que las interacciones con sus compañeros de reparto. Sobre Arnold Schwarzenegger, quien ya era una figura reconocida cuando se realizó la película, destaca su actitud durante el trabajo.

Robert Patrick recordó cómo fue trabajar con Arnold Schwarzenegger en 'Terminator 2'. (Captura de video)
Robert Patrick recordó cómo fue trabajar con Arnold Schwarzenegger en 'Terminator 2'. (Captura de video)

“Arnold es un individuo increíblemente carismático. Me impresionó mucho mientras trabajábamos. Era un tipo muy cálido y generoso con los cumplidos, en la poca interacción que tuve con él”, afirmó.

Incluso, el actor también se refirió a Linda Hamilton, quien interpretó a Sarah Connor. Robert Patrick destacó la intensidad con la que Hamilton afrontó el personaje y su compromiso durante el rodaje.

“Linda es simplemente una actriz que va con todo, a fondo, dando todo. Realmente hizo un gran trabajo interpretando a una persona loca y, ya sabes, fue increíble”, indicó.

Patrick recordó además a Edward Furlong, quien tenía 13 años durante la producción y debutaba en una película de grandes dimensiones. El actor comparó la experiencia del joven intérprete con la presión que él mismo sentía en ese momento.

Un hombre y un joven en una motocicleta en la calle. El hombre de chaqueta y gafas de sol sujeta una escopeta. El joven viste chaqueta. Palmeras al fondo
Robert Patrick destacó la serenidad de Edward Furlong pese a ser un adolescente.

“Me sorprendió lo sereno que estaba para tener 13 años y estar siendo lanzado a este entorno, porque yo estaba muerto de miedo, ya sabes, estaba como: ‘Dios mío. Espero que no me despidan, no puedo creer que esto esté pasando’. Así que solo puedo imaginar por lo que Eddie estaba pasando”, dijo.

Treinta y cinco años después de su estreno, Terminator 2 regresó a los cines estadounidenses entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre por su aniversario.

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