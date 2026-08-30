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Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

El cantante se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, el mismo recinto donde su ex novia contrajo matrimonio

Durante su primer concierto de la residencia "Together, Together" en el Madison Square Garden, el cantante hizo una referencia al matrimonio de su exnovia (Instagram/@deuxmoi)

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Harry Styles protagonizó este sábado uno de los momentos más comentados de la noche al hacer una broma sobre la boda de su ex Taylor Swift con el jugador de la NFL Travis Kelce, durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

El comentario, al cierre del show, fue recibido con entusiasmo por el público presente. “¡Estamos en el Madison Square Garden, hogar de los campeones del mundo, los New York Knicks!”, proclamó el cantante ante los aplausos del público, para luego añadir: “Y aquí también hacen bodas”.

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La referencia era directa: Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en ese mismo escenario, en una ceremonia secreta pero repleta de celebridades.

El actor Adam Sandler ofició el enlace, y entre los invitados figuraron Selena Gomez, Jack Antonoff, Bradley Cooper, Lena Dunham y Dakota Johnson.

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce
Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York (REUTERS/Instagram)

La propia Zoë Kravitz, prometida de Styles, estuvo presente en la boda, pese a que el cantante no pudo asistir por compromisos de gira.

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No es la primera vez que Styles hace alusión a ese capítulo. El mismo 3 de julio, durante su residencia en el Wembley Stadium de Londres, interpretó su canción de 2017 “Two Ghosts”, considerada por muchos seguidores su respuesta a “Style”, el tema que Swift publicó en 2014 y que, según la creencia generalizada, tiene al ex One Direction como inspiración.

La letra de “Two Ghosts” incluye el verso: “Same lips red, same eyes blue / Same white shirt, couple more tattoos (Los mismos labios rojos, los mismos ojos azules / La misma camisa blanca, un par de tatuajes más)”.

La pareja se casó el 3 de julio en el Madison Square Garden en una ceremonia secreta con invitados famosos (Foto AP/Ashley Landis)
La pareja se casó el 3 de julio en el Madison Square Garden en una ceremonia secreta con invitados famosos (Foto AP/Ashley Landis)

El artista británico incluso recibió una invitación para la boda, aunque sus compromisos de gira le impidieron estar presente.

Harry Styles y Taylor Swift tuvieron un romance entre noviembre de 2012 y enero de 2013. El álbum 1989, lanzado por la artista en 2014, es ampliamente asociado por sus seguidores con aquella relación, en particular la canción “Style”.

El show del sábado forma parte de la residencia de 30 conciertos que Styles lleva a cabo en el Madison Square Garden, la única parada de su gira Together, Together en Estados Unidos.

La primera noche de la residencia, el miércoles, el músico rindió homenaje a Dolly Parton con una versión de su canción de 1974 “I Will Always Love You”.

El ex One Direction no asistió a la boda de Swift y Kelce por compromisos de gira, aunque sí recibió una invitación (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)
El ex One Direction no asistió a la boda de Swift y Kelce por compromisos de gira, aunque sí recibió una invitación (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

El compromiso de Harry Styles con Zoë Kravitz

En una entrevista con British Vogue, Zoë Kravitz se refirió por primera vez con franqueza al escrutinio público constante por su relación con Harry Styles y la presión que conlleva, la cual calificó de “abrumadora”.

“Soy consciente de que está ocurriendo. Soy consciente de cuándo ocurre, como cuando hay ocho personas fuera de mi casa; eso es muy incómodo. Soy consciente de todos los ingredientes que crean aquello de lo que estamos hablando”, declaró la actriz de 37 años al medio de moda británico.

Y agregó: “Pero eso no significa que necesariamente estés bien con ello”.

La circulación de imágenes de Kravitz con un anillo en el dedo anular izquierdo durante una salida por Nueva York avivó los rumores sobre un posible compromiso. La pareja habría formalizado el acuerdo en abril de este año.

La hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet también abordó el reto de conciliar su carrera con sus planes personales.

Harry Styles y Zoë Kravitz
Zoë Kravitz reconoció que la atención pública sobre su relación con Harry Styles y su posible compromiso resulta “abrumadora” (Backgrid UK/The Grosby Group)

“Tengo que ser realista. Si quiero hacer algo bien, tengo que concentrarme en ello. Conociéndome, no voy a tener un hijo y dirigir películas exactamente al mismo tiempo. Tienes que decidir dónde quieres poner tu energía”, afirmó para British Vogue.

La artista de Hollywood cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión, con apariciones en X-Men: primera generación, Mad Max: furia en el camino, Animales fantásticos y dónde encontrarlos y The Batman, junto a Robert Pattinson. En televisión, participó en Big Little Lies y High Fidelity.

Harry Styles inició su carrera en el grupo One Direction tras participar en el programa de televisión británico The X Factor en 2010, y desde entonces ha acumulado cuatro sencillos número uno y tres álbumes número uno en el Reino Unido.

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