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Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

El reconocido artista británico resaltó cómo la constancia en lanzamientos permite crear una conexión sostenida y profunda

Gary Oldman advierte sobre el riesgo de perder el vínculo con la audiencia si las series dejan pasar largos periodos entre temporadas, una estrategia que ha impulsado en Slow Horses
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La preocupación de Gary Oldman por el vínculo entre la audiencia y los personajes de Slow Horses ha definido la estrategia de lanzamientos de la serie. El actor británico, durante el Festival de Televisión de Edimburgo, resaltó que evitar pausas largas entre temporadas resulta esencial para que el público no olvide a los protagonistas, según publicó Deadline.

Estrategia de continuidad: una apuesta de Slow Horses

Oldman explicó que el equipo de Slow Horses busca mantener un ritmo constante en la producción y el estreno de nuevas temporadas. “Si desapareces por dos años y medio la gente olvida a los personajes”, afirmó el actor, quien considera fundamental que la serie permanezca presente año a año. Deadline informó que, con el estreno previsto para septiembre, Apple TV habrá lanzado seis temporadas en cuatro años, un ritmo poco frecuente en la industria.

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La serie acelera su producción para garantizar estrenos anuales y mantener la atención de su público en Apple TV (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
La serie acelera su producción para garantizar estrenos anuales y mantener la atención de su público en Apple TV (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El artista señaló que esa regularidad es una de las claves del éxito de la adaptación de la obra de Mick Herron. “Trabajamos para mantener el impulso de la serie”, destacó. Para Oldman, la continuidad permite a la audiencia regresar y seguir involucrada con la trama y los personajes.

Comparaciones en la industria y el desafío de la calidad

La frecuencia de estrenos de Slow Horses contrasta con la de otras series de la misma plataforma. Deadline citó el caso de Severance, que dejó pasar tres años entre la primera y la segunda temporada. Según Oldman, ese tipo de intervalo puede afectar la relación del público con la historia.

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Slow Horses quinta temporada
La regularidad de Slow Horses contrasta con otras producciones que han experimentado pausas prolongadas, afectando su impacto en la audiencia (Crédito: Apple TV+)

El actor británico describió la necesidad de estrenar regularmente como “una lucha”. “Es una lucha conseguir que la gente vuelva cada año y, al mismo tiempo, mantener la calidad”, expresó. Añadió que el equipo no solo apuesta por la rapidez, sino que busca no sacrificar el nivel artístico de la serie. Este equilibrio, según sus palabras, es central para no defraudar a la audiencia.

Confianza en el proyecto y dinámica de trabajo

A pesar de la presión por sostener esa exigencia, Oldman manifestó una confianza inusual en el proyecto. Declaró que desde hace seis años percibe una “alquimia” especial en el equipo y el reparto de Slow Horses. El actor compartió que, normalmente, inicia cada nuevo trabajo con una “baja frecuencia de ansiedad”, pero que en esta serie, la experiencia colectiva ha permitido encauzar mejor los desafíos.

El equipo liderado por Oldman destaca la cohesión interna y la confianza en la fórmula de trabajo como pilares del éxito de la serie (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El equipo liderado por Oldman destaca la cohesión interna y la confianza en la fórmula de trabajo como pilares del éxito de la serie (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Durante el evento, Oldman recibió el Global Icon Award. El actor expresó que el galardón le resultó “halagador y francamente alarmante”, según relató a Deadline tras la notificación de Fatima Salaria, presidenta del festival. Este reconocimiento coincidió con el momento en que la serie consolida su posición como una de las apuestas fuertes de Apple TV.

Jackson Lamb: un personaje clave en la carrera de Oldman

En conversación con la presentadora Edith Bowman, Oldman describió a Jackson Lamb como “un papel que cayó del cielo” en el instante oportuno de su vida. Sobre su personaje, añadió: “No tiene filtro, es directo, no le importan las normas sociales. Esa es la diversión de interpretarlo”.

Retrato de un hombre mayor con gafas, barba, cabello canoso, camisa a rayas y corbata floja, sentado en un sillón de cuero
El protagonista encuentra en Jackson Lamb un papel que renueva su carrera y le permite explorar facetas únicas como intérprete (prensa Apple TV)

Al repasar su trayectoria, próxima a cumplir 50 años, Oldman declaró ante ejecutivos de televisión: “Siempre espero que mi mejor trabajo llegue al año siguiente”. Se definió como “profundamente autocrítico”, a pesar de su Óscar por Darkest Hour. El actor también mencionó que los mensajes de felicitación en video de figuras del Manchester United, como Alex Ferguson, le alegraron el año, según Deadline.

El valor de la continuidad para la audiencia

La apuesta por lanzamientos constantes refuerza el lazo entre los espectadores y los personajes, consolidando a Slow Horses como referente en la televisión actual (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La apuesta por lanzamientos constantes refuerza el lazo entre los espectadores y los personajes, consolidando a Slow Horses como referente en la televisión actual (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La inquietud de Oldman gira en torno a una idea central: si una historia se interrumpe durante mucho tiempo, la relación del público con sus personajes se enfría. Por eso, la continuidad anual de Slow Horses aparece como una ventaja para mantener el interés y la fidelidad de los espectadores, consolidando el vínculo entre la producción y su audiencia.

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