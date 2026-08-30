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Prince Jackson recordó a su padre Michael en su cumpleaños 68 y habló sobre la vigencia de su legado

El hijo mayor del artista participó de una celebración en Las Vegas y destacó el impacto que siguen teniendo su música, su figura y la reciente película biográfica entre nuevas generaciones

Prince Jackson recordó a Michael Jackson en Las Vegas durante un homenaje por el que habría sido el 68 cumpleaños del cantante (REUTERS/Mario Anzuoni)
Prince Jackson recordó a Michael Jackson en Las Vegas durante un homenaje por el que habría sido el 68 cumpleaños del cantante (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Prince Jackson recordó a Michael Jackson en Las Vegas durante un homenaje por lo que habría sido el 68 cumpleaños del cantante. El hijo mayor del artista participó el 29 de agosto en una celebración realizada en el espectáculo Michael Jackson ONE, de Cirque du Soleil, en el hotel Mandalay Bay, según informó People.

De acuerdo con el medio, Prince, de 29 años, asistió al evento dedicado a la figura de su padre y habló sobre el modo en que su legado sigue vigente entre nuevas audiencias. El encuentro tuvo lugar en la ciudad que alberga desde hace años la producción inspirada en el repertorio del músico fallecido en 2009.

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El homenaje en Las Vegas

Michael Jackson ONE funciona desde hace años como uno de los principales espacios dedicados a mantener en escena el repertorio y la estética del artista. La producción de Cirque du Soleil combina acrobacias, danza, efectos visuales y canciones de distintas etapas de su carrera, por lo que el aniversario convirtió al espectáculo en el escenario natural para una celebración centrada en su obra.

Varias personas posan juntas sosteniendo una pancarta negra en un salón con paredes decoradas y una puerta de ascensor a la derecha
El tributo a Michael Jackson se realizó el 29 de agosto en Michael Jackson ONE, el espectáculo de Cirque du Soleil en el hotel Mandalay Bay (YouTube:@princejackson5601)

La participación de Prince Jackson aportó además una dimensión personal al tributo. Michael Jackson murió en 2009 y tuvo tres hijos: Prince, Paris Jackson y Bigi Jackson.

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La presencia de su hijo mayor permitió enlazar la conmemoración con la manera en que la familia observa hoy la permanencia de su figura entre públicos que incluso no habían nacido durante los años de mayor éxito del cantante.

Las declaraciones de Prince sobre el legado de su padre

Ha sido muy especial para mí ver el impacto que ha tenido esta película”, afirmó Prince en declaraciones recogidas por People, en alusión a la película Michael, estrenada en 2026. Su testimonio vinculó el homenaje en Las Vegas con la circulación reciente de la historia del cantante en el cine.

Un hombre con traje negro hace la forma de un corazón con sus manos detrás de grandes letras doradas y rojas que dicen Tokyo y Michael
Prince Jackson afirmó que el legado de Michael Jackson sigue vigente y alcanza a nuevas generaciones a través de su música y su mensaje (YouTube:@princejackson5601)

Prince destacó el alcance que la obra de su padre mantiene entre públicos más jóvenes. “Es muy bueno ver que esta nueva generación tenga contacto con su música y su mensaje, y espero que eso haga del mundo un lugar mejor”, señaló.

El biopic “Michael” y el papel de Jaafar Jackson

La aparición de Prince se produjo meses después del estreno del biopic, que tiene a Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, en el papel principal. El reparto incluye además a Colman Domingo como Joseph Jackson, a Nia Long como Katherine Jackson y a Juliano Krue Valdi en la etapa infantil del cantante.

El biopic Michael tiene a Jaafar Jackson en el papel principal y suma a Colman Domingo, Nia Long y Juliano Krue Valdi en el reparto (Jordan Strauss/Invision/AP)
El biopic Michael tiene a Jaafar Jackson en el papel principal y suma a Colman Domingo, Nia Long y Juliano Krue Valdi en el reparto (Jordan Strauss/Invision/AP)

People recordó que Prince trabajó como productor en la película y que ya había hablado antes sobre el efecto personal que le causó ver a su primo caracterizado como su padre.

La elección de Jaafar para el rol central sumó un componente familiar a la película. Ese dato quedó reforzado por la participación de Prince detrás de cámara.

En una entrevista con ABC News, en abril, Prince dijo que esa primera imagen le provocó “un impacto emocional” por el parecido físico logrado en pantalla. “La primera vez que lo vi en persona, con el peinado y el maquillaje, fue realmente un impacto emocional porque hacía mucho tiempo que no veía a mi padre”, afirmó entonces.

People recordó que Prince Jackson trabajó como productor de la película Michael sobre la vida de Michael Jackson (AP)
People recordó que Prince Jackson trabajó como productor de la película Michael sobre la vida de Michael Jackson (AP)

Prince también contó que la interpretación de Jaafar lo conmovió desde el primer momento. “Lo encarnó por completo y, en ese momento, lo trajo de vuelta”, dijo a ABC News.

La reacción de la familia Jackson

En esa misma conversación, Prince indicó que la reacción de la familia fue “abrumadoramente positiva” y sostuvo que Jaafar superó las expectativas de sus familiares. “Como familia, lo apoyábamos por completo y confiábamos plenamente en que Jaafar iba a estar a la altura, pero me alegra decir que superó ampliamente nuestras expectativas”, declaró.

Varias personas posan detrás de una barrera negra con el título de la película Michael y el logo de Heal Los Angeles Foundation
Prince Jackson dijo que ver a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson le causó un impacto emocional por el parecido físico (YouTube:@princejackson5601)

Estoy asombrado por lo que hizo aquí”, añadió entonces a ABC News, al referirse al trabajo del protagonista. Sus palabras reflejaron el respaldo del entorno familiar a una película centrada en una figura de fuerte exposición pública.

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