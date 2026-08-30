Quién es Callejero Fino: cantante de RKT, amigo de María Becerra y La Joaqui y exparticipante de Bake Off con Wanda Nara

La canción es uno de los grandes éxitos del artista argentino de RKT y cumbia, lanzadaen julio de 2023 (Video: YouTube/ Callejero Fino)

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La noche anterior había estado en el Movistar Arena para el show de Arcángel. Esta mañana terminó detenido en Villa La Ñata, partido de Tigre. Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, fue arrestado por la Policía Bonaerense tras encontrar en la camioneta en la que viajaba una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. El vehículo, una Volkswagen Amarok, circulaba sin patente, lo que motivó el control policial que derivó en su detención.

Según se conoció, al momento del procedimiento, el cantante explicó ante los agentes que se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra, en una quinta de la zona. Su reacción al ser detenido quedó registrada: “Me quiero matar”, dijo. Junto a él viajaba un joven de 27 años con domicilio en Presidente Derqui, que también quedó detenido. La causa fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, y ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. El arma y la camioneta quedaron incautadas.

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Callejero Fino fue detenido en Villa La Ñata, Tigre, después de un control policial a una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente

La detención llega en un momento de alta exposición para el artista. Tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, un show cuya realización quedó en duda a partir de su situación judicial. Además, para septiembre tenía agendada una gira por Europa con fechas en Italia y España —entre ellas, ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Bergamo y Mallorca— con inicio previsto para el 17 de ese mes. Para octubre, tenía confirmada una presentación en el complejo C Art Media, en Chacarita.

Alvarenga nació el 7 de febrero de 1995 y creció entre Recoleta, donde nació, y San Telmo, donde pasó su infancia y adolescencia. Es hijo de Inocencia Correa y Crecencio Muñoz, oriundos de Paraguay. De joven jugó en las inferiores de Boca Juniors hasta los 15 años, cuando dejó el fútbol para volcarse a la música y participar en batallas de freestyle en plazas del Gran Buenos Aires.

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La pregunta de Wanda Nara que incomodó a Callejero Fino en Bake Off Famosos

A los 20 años fue condenado a seis años de prisión por robo. Pasó cinco meses en un penal y el resto de la condena la cumplió bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. En aquella etapa habló del episodio con honestidad: “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. Los que me acompañaban están presos o muertos”, dijo en el programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

Fue precisamente durante esos años de encierro domiciliario que su carrera musical tomó forma. Sin poder alejarse de su casa para no activar la alarma de la tobillera, Callejero Fino hizo freestyle, escribió canciones, realizó transmisiones en vivo y organizó encuentros musicales en el patio de su casa, las llamadas “Juntadas Callejeras”. Incluso grababa videoclips en las inmediaciones de su domicilio. “Me volqué a la música cuando estaba preso en mi casa, que tenía la pulsera electrónica”, contó en una entrevista con Infobae en 2023, y recordó que llegó a componer seis o siete canciones en pocas horas durante las noches.

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Antes de dedicarse a la música, Callejero Fino jugó en las inferiores de Boca Juniors y participó en batallas de freestyle en el Gran Buenos Aires (Foto: Instagram @callejerofino)

El salto a la popularidad llegó en octubre de 2021 con Pa Tra RKT, que acumuló un millón de reproducciones en una semana y hoy supera los 100 millones de visualizaciones. Después vinieron colaboraciones con L-Gante, Ecko, Kaleb Di Masi, Homer el Mero Mero, Papichamp, John C y Fili Wey. En mayo de 2022 lanzó junto a J Rei el tema “Tu Turrito”, que llegó al primer puesto de Spotify en Argentina y Paraguay y se convirtió en el sencillo más visto de ese año en el país. Ese mismo año agotó su primer Luna Park, donde también le pidió casamiento a Jessica Belén, la madre de su hijo, a quien conocía desde 2014.

En 2023 lanzó “En la intimidad” junto a Emilia Mernes, producida por Big One, que se posicionó primera en el Argentina Hot 100 y el CUD, y alcanzó el puesto 171 en el Global 200 de Billboard. Ese año también dio su primer show en el Movistar Arena con localidades agotadas y anunció que había terminado de cumplir su condena. Su paso por la televisión llegó en 2024, cuando participó de Bake Off Famosos en Telefe, conducido por Wanda Nara. Apodado “Pastelero Fino” por sus compañeros, fue uno de los favoritos del programa hasta que abandonó por compromisos laborales.

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La carrera musical de Callejero Fino tomó impulso durante su arresto domiciliario, cuando escribió canciones y organizó las Juntadas Callejeras

Se espera que el cantante sea indagado durante la jornada del lunes. La causa lo tiene imputado por tenencia ilegal de arma de guerra, un delito que, según el Código Penal argentino, prevé penas de entre tres y ocho años de prisión.