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El emotivo video de Glenn Close a sus 79 años desde su refugio en Montana: “Me siento bendecida”

Desde el porche de su hogar, la actriz compartió una tranquila escena de su vida lejos de Hollywood

La actriz tranquilizó a sus fans y confirmó que pasa unos días de relajación lejos de Hollywood

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Un clip de menos de 30 segundos bastó para callar las alarmas. Glenn Close, de 79 años, apareció el 26 de agosto radiante y en paz desde el porche de su hogar en Bozeman, Montana, justo cuando una parte de sus seguidores expresaba preocupación por su salud tras la muerte de varias celebridades veteranas en las últimas semanas.

“Hola a todos, estoy en casa”, dijo la actriz frente a la cámara. “Con la camisa de mi mamá puesta, dejando que el viento pase por mi cabello blanco. Mirando cómo se pone el sol. Me siento bendecida. Hola a todos. Adiós”, agregó.

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En el pie de foto, Close añadió un guiño a su perro Havanese: “Y Pip está justo detrás de mí”. El video generó de inmediato una oleada de afecto entre sus fans, aliviados de verla bien.

Bozeman es hoy el hogar permanente de Close, una decisión que tomó en 2019 después de décadas de ir y venir entre propiedades en la zona. Ese año vendió su antigua residencia en Bedford Hills, Westchester County, Nueva York por 2,8 millones de dólares para instalarse de forma definitiva en Montana. La razón, según la propia actriz, fue simple: la familia.

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Glenn Close
Glenn Close eligió Bozeman, Montana, como su hogar definitivo en 2019 (Captura: Instagram)

“Todos mis hermanos viven aquí“, declaró Close en una entrevista con The Wall Street Journal. Su casa, una construcción de ladrillo de 1892 con 215 metros cuadrados (2.316 pies cuadrados), tres dormitorios y tres baños, está contigua a la vivienda de su hermana Jessie. Su otra hermana, Tina, y su hermano, Alex, también residen en los alrededores. Su hija, Annie Starke, se mudó igualmente a Montana para estar cerca de la familia.

Con miras al futuro, Close reveló que construye una propiedad mayor a unos 48 kilómetros (30 millas) de la ciudad: “Va a ser mi casa de campo zen y nuestro santuario familiar”, dijo al medio. En la parte trasera planea un cottage de piedra “que me recuerde los mejores años de mi infancia”.

Pronto recibirá su primer Oscar

La aparición de Close en redes sociales coincide con uno de los momentos más celebrados de su carrera. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció el pasado 10 de junio que la actriz recibirá un Oscar honorífico en la 17.ª edición de los Governors Awards, ceremonia prevista para el 15 de noviembre.

La Academia reconoció en Close "un rango emocional sin igual" que dio vida a algunos de los personajes más complejos del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)
La Academia reconoció en Close "un rango emocional sin igual" que dio vida a algunos de los personajes más complejos del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con ocho nominaciones al Oscar, Close comparte con el actor Peter O’Toole el récord de más candidaturas para un intérprete sin haber obtenido la estatuilla. Su primera nominación llegó en 1983 por El mundo según Garp; la más reciente, en 2021, por Hillbilly Elegy. A esas nominaciones suma tres Emmy, tres Tony, tres Grammy y tres Globos de Oro.

La actriz compartirá el reconocimiento con el director Sir Ridley Scott, de 88 años, y el animador Floyd Norman. Los productores Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el Irving G. Thalberg Memorial Award.

La propia Close había reflexionado sobre su singular relación con el Oscar en una conversación con Pete Davidson para Variety en 2021: “Quizás sería genial no ganarlo nunca. ¿Acaso no es mejor que te saquen en silla de ruedas y te den el premio por trayectoria? Así no tienes que dar un discurso”, dijo entonces.

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