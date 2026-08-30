Tom Felton dice que su aspecto actual es “más favorecedor” que el del Draco adulto que interpretó en la última cinta de ‘Harry Potter’

Tom Felton recuerda al Draco adulto del epílogo de Harry Potter y bromea sobre su apariencia actual. (Instagram. Captura de video)

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Quince años después del estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2, Tom Felton recordó cómo fue rodar el epílogo de la última película de la saga cinematográfica, una secuencia ambientada 19 años después de los acontecimientos principales de la historia.

El actor, de 38 años, explicó que la caracterización de los personajes adultos requirió investigar cómo podrían lucir los actores en el futuro.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Harry Potter, el intérprete, conocido por dar vida a Draco Malfoy, señaló que para definir la apariencia del personaje se utilizaron como referencia fotografías de integrantes de su familia.

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“Eso significó fotografías de mis hermanos —tengo tres mayores—, de mi padre, sus líneas del cabello y la complexión de sus rostros y a partir de eso, diseñaron cómo se vería Draco 19 años después”, explicó.

Tom Felton recordó que se analizaron fotos de su padre para saber cómo sería él como adulto. (Captura de video)

El epílogo de la película estrenada en 2011 presenta a Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y Draco Malfoy como adultos y padres de familia.

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Los personajes aparecen en la estación de King’s Cross mientras acompañan a sus hijos antes de abordar el tren rumbo al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Tom Felton comentó que la representación del Draco adulto “parecía bastante injusta en comparación con la de Harry y Ron” y continuó enfatizando lo feliz que está de poder finalmente “corregir eso” retomando su papel en la obra de teatro de Harry Potter y el legado maldito en Broadway.

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Incluso, el artista afirmó que la apariencia actual de Draco es “algo más favorecedora que la que mostraron” en la última cinta de la franquicia.

Tom Felton considera que su caracterización en Broadway como Draco le queda mejor. (captura de video)

El intérprete también recordó el rodaje del epílogo como una jornada significativa para el elenco. Según explicó, el equipo sabía que estaba filmando las últimas escenas de la saga y, a diferencia de otras secuencias, estas fueron grabadas en la estación de King’s Cross, en Londres.

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“Obviamente, sabíamos que era el final. Eso no era un plató ni un estudio, lo grabamos en la estación de King’s Cross, así que fue genial. Es aún más genial que realmente pensara que ese sería el último día que iba a ser mago. Y aquí estoy. Harry Potter y yo compartimos camerino aquí en Harry Potter y el Legado Malditoen Broadway”, dijo.

Felton interpreta nuevamente a Draco Malfoy en Harry Potter and the Cursed Child, obra que transcurre 19 años después de los acontecimientos del último libro de la serie.

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En la historia, Draco es padre de Scorpius Malfoy, quien establece una amistad inesperada con Albus Potter, el hijo de Harry. La relación entre ambos desencadena un viaje en el tiempo que tiene consecuencias para sus respectivas familias.

En ' Harry Potter and the Cursed Child', Tom Felton vuelve a ser Draco Malfoy. (Instagram)

La obra, escrita por Jack Thorne a partir de una historia original de J.K. Rowling, Thorne y el director John Tiffany, tuvo su estreno mundial en Londres en julio de 2016. Es considerada la octava historia de la franquicia y la primera presentada originalmente en formato teatral.

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La participación de Felton como Draco Malfoy en Broadway fue extendida hasta el 3 de enero de 2027. El elenco actual incluye a John Skelley como Harry Potter, Trish Lindstrom como Ginny Potter y Emmet Smith como Albus Potter, además de Aidan Close como Scorpius Malfoy.