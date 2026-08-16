Fue una de las máxima promesas del fútbol argentino, lo apodaron el “nuevo Messi” y vive un calvario por sus lesiones

El mensaje de Pedro de la Vega tras una nueva lesión

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De ser apodado el “nuevo Messi argentino” por la prensa española a tener complicaciones y no poder tener continuidad en los últimos años. Ese es el presente de Pedro de la Vega, el atacante surgido de Lanús que ahora sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el partido de Seattle Sounders ante Querétaro por la League Cup y, según la evaluación de los médicos de la franquicia, Pepo podría perderse el resto del año, un nuevo golpe en una etapa marcada por lesiones después de haber estado nueve meses fuera por una fractura de rótula.

La nueva lesión llegó cuando el atacante de 25 años recién había regresado a las canchas. En total, desde su llegada a la MLS en 2024 como Young Designated Player tras destacarse en el Granate, de la Vega sólo pudo disputar 61 partidos en el equipo de la MLS, en los que marcó 11 goles y dio tres asistencias. En un mensaje en sus redes sociales, Pedro expresó el impacto que significó para él esta nueva complicación física. “El dolor que atravieso es muy profundo”, escribió el futbolista, que además admitió que su regreso “no fue como la soñé”.

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También describió el desgaste que le dejaron sus últimos años de una carrera que parecía promisoria: “Volver a atravesar una situación así, no tiene explicación, al fin lo único que busco es poder disfrutar nuevamente adentro de la cancha, poder jugar. En estos últimos 3 años no pude lograr la continuidad que deseo por lesiones. Muchas veces trato de buscar un por que, le pido a dios salud, y que me ayude a volver a confiar”, escribió.

Desde el club confirmaron que el ex Lanús sufrió un “desgarro muy significativo en el cuádriceps izquierdo” y señalaron que la lesión podría dejarlo fuera por lo que resta de la temporada, por lo que recién podría volver a ver acción en 2027. El vocero de la institución explicó que evalúan una posible cirugía y que pedirán una segunda y una tercera opinión a médicos de Estados Unidos y de Argentina.

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“Pedro tiene un desgarro muy significativo en el cuádriceps izquierdo. Les voy a decir que probablemente esté fuera por el resto del año. Están hablando de una posible cirugía o tal vez no; van a pedir una segunda y tercera opinión con los mejores médicos de Estados Unidos y otro médico de Argentina. Estamos buscando cubrir todas las bases con esa lesión, pero es bastante grave”, citó Seattle Sounders.

Pedro De La Vega junto a Lionel Messi

“Todavía estamos hablando y revisando todos los datos. En el caso de Pedro, analizamos la información minuciosamente y la recuperación era buena. Estábamos recuperando la rodilla y formando un mejor atleta, y luego ocurrió algo más. Hemos estado observando todo, como las lesiones de pantorrilla de Yaimar y de Paul para ver si hay similitudes, pero realmente no pudimos encontrar ninguna”, agregaron sobre la aparición de esta nueva dolencia para el joven futbolista argentino.

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En el tramo final de su publicación, De la Vega dejó otra definición sobre su estado anímico. “No quiero sentirme culpable, aunque a veces así me siento. Sé que me voy a levantar otra vez, de hecho así me siento ahora mismo mientras escribo estas palabras”.

De la Vega tuvo un paso por las selecciones juveniles de Argentina y jugó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevaron a cabo en 2021 luego de ser postergados por la pandemia, de la mano de Fernando Batista.

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Para cerrar ese mensaje, el atacante citó una frase asociada a una canción del Indio Solari: “Donde hay dolor habrá canciones”. La publicación recibió respuestas de ex compañeros y referentes vinculados a su paso por el club del sur bonaerense. Lautaro Acosta, uno de los símbolos de Lanús, le escribió: “Pedrito querido, amigo, volverás más fuerte que antes, porque lo que no te mata, te fortalece y de esto se trata el fútbol y la vida. No importa cuantas veces te caigas, sino cuantas te levantas y vos sabes de esto. Te quiero amigo, acá estamos para lo que necesites”.

También lo apoyó Tomás Belmonte, surgido del mismo club y hoy jugador de Boca. “Vamos, hermano. Muchas bendiciones, siempre para adelante y vas a volver más fuerte que nunca. Te quiero, hermano”.

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Actualmente, Seattle Sounders ocupa el 9° puesto de la Conferencia Oeste de la MLS. De la Vega atravesaba su recuperación tras la operación por la fractura de rótula realizada en octubre de 2025, hasta que el nuevo desgarro volvió a frenar su continuidad.

Pepo sufrió una dura lesión de rodilla en 2025 y ahora no jugará hasta 2027 (Steven Bisig-Imagn Images)

El mensaje de Pedro de la Vega tras una nueva lesión:

Después de 9 meses y algunos días, volví a las canchas.

No fue como lo soñé, a los pocos minutos, otra lesión.

El dolor que atravieso es muy profundo

Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en todo este tiempo, al club que me brinda toda la confianza, mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente que está detrás, médicos y kinesiólogos. Todos ustedes me vieron trabajar y prepararme de la mejor manera posible para este día.

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A mi familia, amigos, y novia. Que son parte de cada momento, hoy casi siempre a la distancia, muy lejos, pero ahí, siempre presentes

Volver a atravesar una situación así, no tiene explicación, al fin lo único que busco es poder disfrutar nuevamente dentro de la cancha, poder jugar.

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En estos últimos 3 años no pude lograr la continuidad que deseo por lesiones.

Muchas veces trato de buscar un por qué, le pido a dios salud, y que me ayude a volver a confiar.

Se que hay luz al final, y ojalá acá cerquita.

Aprender,crecer, sonreír, y dar el máximo, son algunas cosas que me identifican, y me ayudan a salir adelante.

Volver a lumen field y sentir esa energía, en la gente, en mis compañeros. Vivir nuevamente esas emociones que solo se generan antes y durante un partido de fútbol.

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Ojalá pudiera devolverles todo el amor que me dan.

No quiero sentirme culpable, aunque a veces así me siento.

Sé que me voy a levantar otra vez, de hecho así me siento ahora mismo mientras escribo estas palabras.

No soy de hacer publicaciones de este tipo, pero esta vez por algo.. quiero compartirlo con ustedes.

Gracias!

“Donde hay dolor habrá canciones”