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Detuvieron a tres ciudadanes chilenos que entraron a robar a un departamento del barrio porteño de Balvanera

Una joven denunció el ingreso de tres personas a su vivienda por el balcón, lo que permitió un rápido operativo policial y la recuperación de los objetos sustraídos

En Balvanera, la Policía de la Ciudad detuvo a tres chilenos que entraron a robar a un departamento por el balcón
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La Policía de la Ciudad detuvo a tres ciudadanos chilenos que entraron por el balcón de un departamento en el barrio porteño de Balvanera para robar. El operativo, coordinado con el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), permitió el seguimiento de los sospechosos y la recuperación de los elementos sustraídos.

Las detenciones se produjeron luego de que efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C recibieron durante la madrugada de este domingo la denuncia de una joven de 19 años, también de nacionalidad chilena, que alertó sobre la presencia de tres personas que habían ingresado a su domicilio en la calle José Evaristo Uriburu al 700. Los delincuentes sustrajeron un bolso, una notebook con su cargador, una campera, un morral y una pinza metálica, antes de escapar del lugar.

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Tres hombres con caras pixeladas son custodiados por policías frente a una persiana metálica, con una mochila, una laptop y cables en el suelo
Tres hombres chilenos son custodiados por la Policía de la Ciudad en Balvanera tras ser detenidos por intentar robar en un departamento. A la izquierda, parte de los elementos descartados por los delincuentes

La intervención de las cámaras del CMU fue clave para reconstruir la ruta de escape. Con las características aportadas por la víctima, la policía localizó a uno de los sospechosos en Lavalle al 2300, que se escondió debajo de un container de basura, luego de descargar una campera y varios elementos. Los otros dos fueron interceptados poco después en la avenida Corrientes al 2400, tras un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Según detalló la Policía de la Ciudad, los tres detenidos tienen 28, 30 y 33 años. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 7, a cargo del doctor Barbella y la Secretaría Única de la doctora Damilano, dispuso la detención de los imputados bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento y el secuestro de los objetos recuperados.

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Una bolsa de hombro negra con logo Nike, unos alicates de mango naranja y una chaqueta negra doblada sobre un suelo de baldosas grises
Parte de los elementos descartados por los delincuentes

A lo largo de este fin de semana, la fuerza policial porteña también llevó adelante otro operativo. En este sentido, cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos ayer por la Policía de la Ciudad tras ingresar por el balcón al departamento de una pareja de nacionalidad colombiana en avenida Álvarez Thomas al 800, en el límite entre Colegiales y Chacarita. El episodio ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, cuando los sospechosos sorprendieron a las víctimas mientras dormían y las amenazaron para apoderarse de sus pertenencias.

Tras la denuncia de la pareja, la policía desplegó un operativo cerrojo que permitió ubicar a los asaltantes ocultos en la terraza de un edificio vecino. El procedimiento se realizó sin que los acusados opusieran resistencia y permitió recuperar una consola de videojuegos, varios relojes y otros objetos denunciados como robados.

Detuvieron a cuatro jóvenes que ingresaron a un departamento por el balcón y asaltaron a una pareja colombiana
Una PlayStation 5 y relojes: el botín que la policial porteña recuperó tras las detenciones

Dos de los detenidos, ambos de 17 años, ya tenían antecedentes penales: uno por robo de automóvil y el otro por robo a mano armada. Los otros dos, de 18 y 19 años, no registraban causas previas en el sistema judicial. La Justicia dispuso la detención de los cuatro sospechosos y el secuestro de los objetos recuperados durante el procedimiento.

El hecho forma parte de una serie de operativos recientes realizados por la Policía de la Ciudad en diferentes barrios porteños. La investigación sigue a cargo de las autoridades judiciales.

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