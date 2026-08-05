Hospitalizan a Perez Hilton en Miami tras autolesionarse durante un vivo en TikTok

Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami después de autolesionarse durante una transmisión en vivo de TikTok (Storms Media Group)

Guardar

El famoso bloguero de entretenimiento Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami tras autolesionarse el martes por la noche en una transmisión en vivo de TikTok que miles de personas presenciaron en tiempo real. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que sus unidades respondieron a múltiples llamadas de ciudadanos que alertaron sobre el incidente.

Hilton fue atendido por paramédicos y llevado a un centro médico local, donde recibe atención. La Oficina del Sheriff precisó que el influencer fue “recuperado de forma segura” y trasladado por el Miami-Dade Fire Rescue al hospital.

PUBLICIDAD

Lo que mostró el video antes de ser retirado

El material transmitido por TikTok lo mostraba con cortes visibles en el cuerpo, cubierto de sangre y con lo que parecía ser un cuchillo en la mano, según reportaron ABC News y NBC News. Los espectadores reaccionaron de inmediato en la sección de comentarios: le pedían su número de teléfono para poder llamar a las autoridades ellos mismos.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que respondió a múltiples llamadas y que Miami-Dade Fire Rescue llevó al bloguero a un centro médico (EFE/Jazon Szenes)

TikTok retiró el video de su plataforma.

La respuesta policial en Westchester

El operativo se desplegó en el barrio de Westchester, en el condado de Miami-Dade. Cámaras de NBC South Florida captaron varios vehículos del Sheriff estacionados frente a la vivienda y una calle acordonada con cinta amarilla. También se observó un camión del Miami-Dade Fire Rescue en el lugar.

PUBLICIDAD

Los agentes confirmaron que Perez Hilton estaba solo dentro de la residencia cuando llegaron. Minutos después, los paramédicos fueron vistos trasladándolo en camilla hacia una ambulancia.

El protocolo de crisis que aplicaron los agentes

La Oficina del Sheriff explicó en un comunicado que sus agentes “hablaron con familiares presentes en la escena” y optaron por retirarse tácticamente mientras continuaban monitoreando la situación desde afuera.

PUBLICIDAD

Esa decisión responde a un protocolo específico para crisis de salud mental. Según la misma declaración, “en muchos incidentes que involucran a una persona en crisis de salud mental o que se autolesiona activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”.

El objetivo, detalla el comunicado, es reducir los encuentros de “suicidio por policía” y minimizar el riesgo de lesiones para el individuo, los agentes y el público.

PUBLICIDAD

Quién es Perez Hilton

Mario Lavandeira, conocido públicamente como Perez Hilton, tiene 48 años y se convirtió en una figura de la cultura digital a comienzos de los 2000 con un blog dedicado a exponer y, en ocasiones, ridiculizar a celebridades involucradas en escándalos. Con el tiempo amplió su presencia en línea con The Perez Hilton Podcast with Chris Booker, enfocado en noticias y chismes del mundo del espectáculo.

Mario Lavandeira, conocido como Perez Hilton, regresó a Miami con su familia tras vivir tres años y medio en Las Vegas y había mencionado una hospitalización reciente (EFE)

Tiene tres hijos nacidos por subrogación. El 17 de junio pasado publicó un video en Instagram en el que anunciaba el regreso de su familia a Miami tras tres años y medio viviendo en Las Vegas. En ese mismo video mencionó una hospitalización reciente.

PUBLICIDAD

LAS VEGAS - 18 DE ABRIL: (De izquierda a derecha) El columnista y bloguero de chismes Perez Hilton, la cantante Melanie Brown, la actriz Lindsay Lohan, el productor Stephen Belafonte y la socia de The Silver Spoon, Lorena Bendinskas, aparecen en la fiesta posterior al estreno mundial de la producción para adultos "PEEPSHOW" en el Planet Hollywood Resort & Casino el 18 de abril de 2009 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Ethan Miller para BASE Entertainment)

“Manifestar salud, buena salud, eso es lo más importante”, dijo en una grabación junto a sus hijos, en la que expresaban entusiasmo por la mudanza.

La reacción de su equipo de representación

Los co-CEOs de Golden Artists Entertainment, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, emitieron un comunicado la noche del martes. “Somos conscientes del preocupante contenido que circula en línea sobre nuestro cliente, Perez Hilton”, escribieron.

PUBLICIDAD

Golden Artists Entertainment dijo que no logró establecer contacto directo con Perez Hilton y pidió respeto por su privacidad mientras se aclara la situación (Storms Media Group)

“Hasta el momento no hemos podido establecer contacto directo con él, a pesar de nuestros continuos esfuerzos”, agregaron, y pidieron que se respete su privacidad mientras la situación se aclara.

Recursos de ayuda disponibles

Si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de Estados Unidos. El servicio está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, es gratuito y confidencial.

PUBLICIDAD

También puede acceder a recursos adicionales en 988lifeline.org y en SpeakingOfSuicide.com/resources. Si detecta señales de alarma en un familiar o amigo —aislamiento, expresiones de desesperanza o cambios bruscos de conducta— comuníquese con estos servicios o llame al 911 si considera que existe un riesgo inmediato.