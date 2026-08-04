Jóvenes de barrios populares: economía, trabajo y deuda aparecen como las principales preocupaciones de una encuesta

La falta de trabajo, la inflación y la pobreza aparecen entre los principales problemas para los jóvenes de barrios populares, donde los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas

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La realidad de los jóvenes de barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires muestra señales claras de preocupación. Según una encuesta reciente, el 60% afirmó que debieron recortar gastos en sus hogares, y el 40% admitió haber reducido la compra de alimentos. La mayoría expresó que el principal problema del país es económico.

Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales y vicerrector de Investigación del CIAS, detalló en Infobae en Vivo A las Nueve: "El 75% de los jóvenes dice que la economía empeoró en los últimos doce meses”. Además, señaló que el 60% de los consultados reportó ajustes en el consumo familiar, especialmente en alimentación y artículos básicos.

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La encuesta abarcó a 964 jóvenes de 16 a 24 años en 13 puntos focales. El estudio se enfocó en barrios populares y utilizó criterios estadísticos basados en datos censales.

Poy agregó que “el 57% reporta que en sus familias se tomó deuda para afrontar gastos corrientes”. Los jóvenes identifican la falta de trabajo, la inflación y la pobreza como los principales problemas.

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El estudio registró una afinidad mayoritaria con el peronismo entre los jóvenes de barrios populares, aunque también mostró desencanto político, baja participación y voto indeciso

Ajustes económicos y reducción del consumo familiar

En la encuesta del CIAS, el ajuste en los hogares se traduce en recortes que afectan la alimentación, la vestimenta, la recreación y el transporte. De quienes afirmaron haber reducido gastos, el 40% mencionó que lo hizo en alimentos. Esto incluye desde consumir menos comidas hasta bajar la calidad de los productos.

Cabe destacar que, según detalla el informe, se registró un aumento en la concurrencia a comedores y merenderos, prácticas habituales en contextos de alta vulnerabilidad.

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Los jóvenes también reportan dificultades para salir del barrio. “Muchos chicos y chicas declaran que no pueden salir del barrio porque no tienen plata para cargar la SUBE”, explicó Poy. La reducción en recreación y movilidad refuerza la exclusión social. El acceso irregular a servicios básicos limitó aún más las posibilidades de mejorar la situación cotidiana.

El endeudamiento aparece como respuesta recurrente frente al contexto socioeconómico adverso. “El 57% de los chicos reporta que en sus familias se tomó deuda para pagar gastos corrientes”, remarcó Poy. El crédito no se utiliza para inversiones, sino para cubrir necesidades inmediatas como alimentación y servicios esenciales.

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La falta de trabajo, la inflación y la pobreza aparecen entre los principales problemas para los jóvenes de barrios populares, donde los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepción de la economía y problemática laboral

La encuesta revela que el 75% de los jóvenes percibe un claro deterioro en la situación económica de sus hogares. Para siete de cada diez, la economía constituye el principal problema del país. La falta de trabajo encabeza la lista de preocupaciones, seguida por la inflación y la pobreza.

Poy aclaró que la inflación, para estos jóvenes, implica la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades, más que el alza de precios en sí misma. “No hay que entenderlo como el aumento espiralizado de precios, sino como una cuestión de que los ingresos no alcanzan”, explicó el investigador. El impacto se manifiesta en la calidad de vida y en la necesidad de recurrir a ayudas externas o endeudamiento.

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El informe indica que el ajuste en las familias influye en la percepción política. Los hogares que debieron reducir gastos muestran menor predisposición a votar por el oficialismo. “La retención del voto al actual oficialismo es 14 puntos más baja en los hogares que ajustaron la economía”, precisó Poy.

La crisis en los barrios populares elevó la concurrencia a comedores y merenderos y profundizó las dificultades de movilidad por falta de dinero para cargar la SUBE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preferencias políticas y dinámica del voto juvenil

El relevamiento identifica una afinidad política mayoritaria con el peronismo entre los jóvenes de barrios populares. “Alrededor de siete de cada diez chicos tienen una afinidad política con el peronismo”, sostuvo Poy. Sin embargo, aclaró que esa preferencia convive con una falta de liderazgos definidos. “No es que hay liderazgos marcados o identidades políticas muy definidas. Hay preferencias generales”, explicó.

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En las últimas elecciones, una parte de este segmento votó por opciones distintas al peronismo. Poy resumió: “De diez personas que votaron en 2023 a Javier Milei, cuatro no lo votarían nuevamente. De esos cuatro, solo dos irían al peronismo o alguna otra expresión política, y dos aún no deciden o no votarían”. El estudio muestra una libre disponibilidad del voto y una creciente distancia con la política tradicional.

El investigador señaló que la crisis económica no necesariamente se traduce en un vuelco automático de votos hacia el peronismo. La incertidumbre y el desencanto político se reflejan en la baja participación electoral y en el aumento del voto en blanco o la abstención.

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Alta informalidad laboral y condiciones de empleo

El trabajo en los barrios populares presenta características particulares. “El 90% de los jóvenes trabaja en la informalidad”, detalló Poy. Esta cifra supera ampliamente la media nacional para el grupo de dieciocho a veintinueve años, que ronda el 60%. La inserción laboral temprana es frecuente. Muchos empiezan a trabajar antes de los doce años, en ocupaciones que consiguen a través de familiares o contactos del propio barrio.

Las actividades más comunes son oficios, comercio, delivery, costura y tareas de cuidado. Poy aclaró que “el mundo de los trabajos digitales aparece más vinculado a la venta de productos por redes sociales que a plataformas como Rappi o Uber”. La segregación territorial y las limitaciones de recursos restringen el acceso a empleos formales y a oportunidades laborales fuera del barrio.

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