Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 4 de agosto

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Mercados: cede el riesgo país argentino mientras Wall Street sondea nuevos máximos y cae el petróleo Los bonos argentinos suben 0,2% y el indicador de JP Morgan marca 410 puntos básicos. El índice S&P Merval baja 0,7% por el desempeño negativo de las acciones del rubro energético

Cómo leer el nuevo recibo de sueldo que están empezando a implementar las empresas como resultado de la reforma laboral Un documento segmentado y visual busca dar claridad sobre las cargas que afronta el empleador y las deducciones que afectan el ingreso final

Precios de los autos: cuánto aumentaron en agosto los 0 km, según cada marca Aunque con incrementos mínimos y en la mayoría de los casos cercanos al índice de inflación, por segundo mes consecutivo las listas de precios volvieron a subir en el mercado argentino

La pobreza frenó su baja y volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, según la UCA El indicador llegó al 30% en los primeros tres meses del año. La indigencia también mostró un incremento