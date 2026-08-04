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Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 4 de agosto

El billete al público es ofrecido a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue es operado a $1.545. El BCRA compró ayer USD 18 millones en el mercado

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14:44 hsHoy

Baja el dólar blue

La cotización informal del dólar opera este martes con una pérdida de diez peso o 0,7%, a $1.545 para la venta. Se trata de la cuarta caída consecutiva para el dólar blue.

13:07 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

Con el inicio del mes y la presión mayorista, el dólar al público opera a $1.515 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,98 para la venta y $1.464,91 para la venta.

13:07 hsHoy

Cepo más flexible: las empresas aceleraron el giro de dividendos y utilidades al exterior en el primer semestre

En junio, salieron USD 1.023 millones por esta vía. Se trató de una cifra récord, que no se había registrado desde 2010. Esta demanda fue una de las causas del salto del tipo de cambio oficial superior a 5% ese mes

Las empresas giraron más de USD 2.600 millones en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las empresas giraron más de USD 2.600 millones en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilización del cepo cambiario de abril de 2025 le permitió a las empresas girar dividendos que se fueran generando desde inicios de ese año. Aquella decisión, que en la práctica permitió un mayor acceso al mercado cambiario para las personas jurídicas, empezó a impactar con más fuerza recientemente.

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13:07 hsHoy

El dólar mayorista comenzó agosto en alza y volvió a acercarse a los 1.500 pesos

El billete mayorista subió a $1.495, mientras que al público en el Banco Nación cerró a $1.515 para la venta

En 2026 la suba del dólar pierde contra la inflación.
En 2026 la suba del dólar pierde contra la inflación.

Con un volumen operado en el segmento de contado USD 513 millones, el dólar mayorista finalizó con ganancia de diez pesos o 0,7%, a 1.495 pesos.

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13:07 hsHoy

Gemelos digitales: el futuro no está en los datos del pasado

Se presentó como una herramienta de inteligencia artificial para simular el impacto de las políticas sociales antes de su implementación

Una mujer mira fijamente a su clon idéntico generado por inteligencia artificial, que proyecta una luz azul desde su ojo, simbolizando la interacción entre la humanidad y la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer mira fijamente a su clon idéntico generado por inteligencia artificial, que proyecta una luz azul desde su ojo, simbolizando la interacción entre la humanidad y la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina se anunció una herramienta para simular políticas antes de aplicarlas. El riesgo de confundir anticipación con adivinación y de crear modelos tecnológicos sin garantías ni marcos adecuados.

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13:07 hsHoy

El BCRA compró USD 18 millones en el mercado

El Banco Central compró el lunes USD 18 millones en el mercado, apenas el 3,5% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaron en los USD 49.376 millones, el monto más alto desde el 7 de julio.

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