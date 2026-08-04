Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 4 de agosto

Baja el dólar blue
La cotización informal del dólar opera este martes con una pérdida de diez peso o 0,7%, a $1.545 para la venta. Se trata de la cuarta caída consecutiva para el dólar blue.
¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?
Con el inicio del mes y la presión mayorista, el dólar al público opera a $1.515 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,98 para la venta y $1.464,91 para la venta.
La flexibilización del cepo cambiario de abril de 2025 le permitió a las empresas girar dividendos que se fueran generando desde inicios de ese año. Aquella decisión, que en la práctica permitió un mayor acceso al mercado cambiario para las personas jurídicas, empezó a impactar con más fuerza recientemente.
Con un volumen operado en el segmento de contado USD 513 millones, el dólar mayorista finalizó con ganancia de diez pesos o 0,7%, a 1.495 pesos.
En Argentina se anunció una herramienta para simular políticas antes de aplicarlas. El riesgo de confundir anticipación con adivinación y de crear modelos tecnológicos sin garantías ni marcos adecuados.
El BCRA compró USD 18 millones en el mercado
El Banco Central compró el lunes USD 18 millones en el mercado, apenas el 3,5% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaron en los USD 49.376 millones, el monto más alto desde el 7 de julio.