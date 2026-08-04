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El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya se encuentra habilitado, tras intervenciones por lluvias en El Salvador

Este espacio se encuentra abierto al público desde el 2 de agosto y se suma a la oferta de destinos para las vacaciones agostinas. El Ministerio de Turismo anunció la operación diaria de los Buses Alegres y nuevas rutas para facilitar el acceso a los principales atractivos del país

El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad está habilitado para recibir visitantes en la temporada vacacional agostina de 2026./(Ministerio de Obras Públicas)
El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad está habilitado para recibir visitantes en la temporada vacacional agostina de 2026./(Ministerio de Obras Públicas)
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El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya está habilitado para recibir visitantes durante la temporada vacacional agostina de 2026. Así lo confirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante una entrevista con el noticiero Teledos, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), desde el Jardín Centroamérica, en el Centro Histórico de San Salvador.

La funcionaria detalló que el espacio turístico fue abierto al público el domingo 2 de agosto, gracias a la gestión del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). “Sunset Park y el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya están habilitados desde el domingo 2 de agosto, que lo abrió el Instituto Salvadoreño de Turismo. Así que todos invitados; es uno de los lugares favoritos”, señaló Valdez, quien en junio pasado informó sobre el cierre temporal de estos espacios, luego de las copiosas lluvias registradas en el territorio.

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Como parte de las novedades para estas vacaciones, Valdez anunció que los Buses Alegres operarán todos los días, algo que ocurre por primera vez en una temporada agostina. Esta medida busca facilitar el acceso de los turistas a los principales destinos del país y responde a la alta demanda registrada en años anteriores.

Además, se incluyeron nuevas rutas a la tradicional oferta de transporte turístico.

El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Entre el 10 y 11 de junio, El Salvador fue afectado por un fuerte oleaje debido a la Tormenta tropical Cristina. Muchos espacios turísticos y comercios de la zona costera resultaron dañados./ (Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)

“Es la primera vez, en temporada agostina, que el ISTU incorpora esta opción diaria y ha hecho rutas nuevas”, explicó la ministra. Entre las rutas destacadas se encuentran el parque de aventuras Surf City Walter Thilo Deininger, las cascadas de Tamanique, la Ruta de las Flores y diversos parques del oriente del país.

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Estas rutas buscan diversificar la oferta turística y acercar a las familias a diferentes opciones de esparcimiento y contacto con la naturaleza.

La ministra también subrayó el impacto positivo de estas medidas en la proyección de visitantes internacionales. Según estimaciones oficiales, El Salvador recibirá alrededor de 2.8 millones de visitantes internacionales en todos sus sitios turísticos, culturales y naturales únicamente durante la temporada agostina.

De ese total, se prevé que unos 91 mil visitantes lleguen al país a través del aeropuerto y por vía terrestre. “Tenemos altas expectativas”, expresó Valdez en el espacio televisivo.

Los destinos más populares en esta temporada continúan siendo el Centro Histórico de San Salvador, Surf City 1 y 2, la Ruta de las Flores, la parte norte de Chalatenango, los pueblos del oriente del país y toda la zona costero marina.

La titular de Turismo indicó que en el Centro Histórico se han desarrollado actividades para toda la familia, y destacó el enfoque “family friendly” impulsado por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, orientado a ofrecer atención central a las familias salvadoreñas e internacionales que visitan la capital.

El Salvador proyecta recibir 2.8 millones de visitantes internacionales en sitios turísticos, culturales y naturales durante la temporada agostina. /(Mitur)
El Salvador proyecta recibir 2.8 millones de visitantes internacionales en sitios turísticos, culturales y naturales durante la temporada agostina. /(Mitur)

Valdez recomendó a la población consultar las redes sociales oficiales, tanto de elsalvador.travel como del Instituto Salvadoreño de Turismo y Family Friendly, para informarse sobre las diferentes actividades y destinos disponibles para niños, adolescentes y toda la familia durante este periodo vacacional.

La reapertura del Muelle Turístico del Puerto de La Libertad y la ampliación de la oferta de los Buses Alegres marcan el inicio de una temporada agostina con mayores facilidades para el turismo interno y extranjero, posicionando a El Salvador como un destino atractivo para quienes buscan variedad de actividades y destinos durante sus vacaciones.

¿Qué pasó en el Muelle Turístico de La Libertad?

El pasado 9 de junio, la ministra informó en sus redes sociales que “debido a las condiciones del clima, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el Parque de Diversiones Sunset Park permanecerán cerrados temporalmente”, esto a raíz de las afectaciones generadas por el fuerte oleaje que ocasionó la Tormenta Tropical Cristina en el país.

El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
El comercio y ritmo de vida de los habitantes de la costa salvadoreña se vieron afectados por el paso de la Tormenta Tropical Cristina en el país. /(Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)

De acuerdo con datos oficiales, compartidos en ese momento, una sección de más de 15 metros del muelle turístico del Puerto de La Libertad colapsó debido a la fuerza del mar.

Además, el fuerte oleaje generó daños leves en el sector de Sunset Park y en varios restaurantes ubicados en el área del malecón, donde el agua del mar ingresó y afectó la infraestructura.

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